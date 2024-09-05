Как распознать недобросовестного исполнителя: 6 красных флагов для заказчика

Рассказываем, как не остаться с недоделанной работой и без денег.

Исполнитель не хочет заключать договор

Возможно, исполнитель:

не заинтересован в долгосрочном сотрудничестве;

хочет сбежать от ответственности;

неопытен или не желает раскрывать свои данные;

уклоняется от налогов.

За уклонение от налогов можно попасть под блокировку по 115-ФЗ даже если уклонист — не компания, а ее подрядчик. Дело в том, что банки отслеживают бизнес-связи своих клиентов и стремятся не допустить участия в уходе от налогов или другой преступной деятельности.

А без договора у сторон не будет ни прав, ни обязанностей. Это рискованно для заказчика — исполнитель официально ни за что не отвечает. Может пропасть — и ничего ему за это не будет.

Платформа Qugo предоставляет заказчикам полный пакет документов, которые нужны для учета расходов на внештатных исполнителей — от договора до закрывающих документов и специальных отчетов. А благодаря ЭДО компания использует меньше бумаг, избегает волокиты и сложностей с хранением и поиском документов. Подключить сервис

Негативные отзывы об исполнителе

Поищите в интернете отзывы об исполнителе, у которого планируете заказать услуги. Соотнесите объем негативных отзывов с теми, где исполнитель остался доволен результатом сотрудничества. Обратите внимание на то, чем именно заказчик остался недоволен:

качество;

сроки выполнения работ;

стоимость;

оформление закрывающих документов и т.д.

Не привлекайте к оказанию услуг фрилансеров с подмоченной репутацией. Для компании это риск не получить желаемый результат, лишиться денег и заработать проблемы с законом.

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Самозанятый не прошел проверку по базе ФНС

Если исполнитель представился самозанятым, но не предоставил уведомление о регистрации из личного кабинета «Мой налог», или проверка через сервис ФНС дала отрицательный результат, откажитесь от сотрудничества с ним.

Во-первых, это ставит под сомнения честность и компетентность фрилансера. Самозанятый, который не прошел проверку, может оказаться мошенником, который хочет получить деньги и исчезнуть. Заказчик рискует потерять деньги и время.

Во-вторых, самозанятый, которого нет в базе ФНС, не сможет выдать чек из приложения «Мой налог». Без чека компания-заказчик не вправе принять в налоговом учете выплаты исполнителю.

Платформа Qugo автоматически проверяет актуальность статуса плательщика НПД при заключении договора и перед каждой выплатой и не пропустит платеж, если самозанятый отказался от статуса или слетел с режима из-за превышения порога дохода в 2,4 млн рублей.

Исполнитель настаивает на оплате наличными

Чем больше наличных расчетов, тем меньше их прозрачность и больше вероятность того, что контрагент стремится уйти от налогов.

Но это не означает, что расчеты наличными — под полным запретом. Важно соблюсти требования законодательства.

Исполнитель-ИП может принять до 100 000 рублей налички. Не выходите за границы лимита, а при превышении — рассчитывайтесь безналичным способом.

Помните, что честный перед заказчиком и ФНС исполнитель готов получить вознаграждение любым законным образом, а тарифная политика банков часто стимулирует именно безналичные расчеты и устанавливает высокие расценки и на приходные и на расходные операции наличными деньгами.

Самозанятый не выдал чек

Самозанятый не выдал чек в оговоренные сроки — признак того, что исполнитель скрывает свои доходы и не хочет платить налоги. К сожалению, на этапе заключения договора и оформления заказа компания не может предугадать намерения исполнителя. Но, если однажды фрилансер обманул вас и не выдал чек, откажитесь от дальнейшего сотрудничества с ним, так как даже разовое нарушение грозит компании серьезными проблемами.

Если самозанятый не сформировал и не отправил заказчику чек, последний обязан пересмотреть сотрудничество с ним как с физлицом без какого-либо налогового статуса, а именно удержать НДФЛ, начислить страховые взносы и подать в ФНС и СФР соответствующую отчетность.

Неисполнение обязанностей налогового агента по НДФЛ грозит штрафом, а нарушение сроков перечисления налога и взносов в бюджет — пенями.

Самозанятый аннулировал чек

Компания заключила с самозанятым договор, он выполнил работы, получил вознаграждение, выдал чек, а потом аннулировал его. Это признак ухода от налогов.

В этом случае заказчику нужно пожаловаться в налоговую инспекцию. После проверки инспекторы накажут самозанятого и восстановят чек.

Можно ли учесть расходы на выплату самозанятому, если он аннулировал чек — писали ранее здесь.

Платформа Qugo — гарант безопасного сотрудничества с фрилансерами с автоматизированным документооборот и прозрачными расчетами. Qugo — официальный партнер Федеральной налоговой службы, что позволяет сервису автоматически проверять статус каждого самозанятого, генерировать чеки, а также платить налог на профессиональный доход от имени исполнителя.

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