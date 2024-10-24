Бизнес реже стал подменять трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми: результаты работы ФНС

В чем суть проблемы
Самозанятые — или плательщики налога на профессиональный доход — появились не так давно, но уже успели стать заметными игроками на российском рынке труда.
Немного об особенностях их статуса: самозанятый — это физическое лицо, который после регистрации получает специальный налоговый режим с минимальными налоговыми ставками. При сотрудничестве с физическими лицами ставка налога всего 4%, при работе с юрлицами — 6%. Платить НДФЛ и страховые взносы не нужно.
Специальный налоговый режим для самозанятых стал привлекательным, причем как для самих исполнителей, так и для заказчиков. Главное преимущество для бизнеса заключается в экономии бюджета — налоги самозанятые оплачивают самостоятельно, а производить выплаты по ТК при сотрудничестве с самозанятыми исполнителями работодатель не обязан.
Налоговую это не устроило: самозанятость делали для микропредпринимателей, а не сотрудников. Часть компаний вместо оформления сотрудников в штат заключает договоры ГПХ с самозанятыми. В результате бюджет недополучает доход.
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Как налоговики борются с бизнесом
Есть скоринговая система и значимые признаки подмены трудовых отношений договором ГПХ.
По словам представителей самой ФНС, выявление незаконных схем сотрудничества с самозанятыми не представляет особых сложностей. Скоринговая система анализирует десятки параметров и на основе анализа выявляет подмену трудовых отношений.
Среди значимых признаков подмены:
Периодичность выплат — например, регулярно перечисляется одна и та же сумма в дни получения зарплаты штатными сотрудниками.
Выполнение самозанятым не конкретной задачи, а трудовой функции.
Уменьшение количества штатных сотрудников компании.
Подчинение самозанятого графику работы заказчика.
Деятельность по выявлению незаконных схем, по мнению ведомства, уже доказала свою эффективность. В группе риска сейчас находится менее 1% компаний от общего числа организаций, сотрудничающих с самозанятыми. Причем число компаний, использующих схему, снижается, поскольку «рынок трезво оценивает риски подобных злоупотреблений».
Какие обстоятельства свидетельствуют о подмене трудовых отношений, ФНС сообщала в своих письмах — от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@ и от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674.
Чем рискует бизнес при сотрудничестве с самозанятыми
Ошибки при сотрудничестве с самозанятыми способны дорого обойтись компании. Попадание в поле зрения налоговиков может повлечь за собой ряд не самых приятных для любого бизнеса последствий.
Переквалификация отношений в трудовые
Если по факту отношения между бизнесом и самозанятым можно считать трудовыми — установлен график работы, вознаграждение перечисляется регулярно, определены должностные обязанности и т.д. — налоговая вправе признать это необоснованной налоговой выгодой.
В первую очередь налоговики обращают внимание даже не на договор, а на то, каким образом выстроены процессы. И если будет выявлено, что самозанятый фактически работает в компании, а не просто оказывает ей услуги, отношения переквалифицируют в трудовые.
Ольга — дизайнер, и на протяжении полутора лет она сотрудничает с одной и той же компанией как самозанятая по договору ГПХ. Ольга выполняет однотипные задачи по верстке материалов. Независимо от объемов сверстанных текстов дважды в месяц — 10 и 25 числа — компания перечисляет ей одни и те же суммы в качестве вознаграждения. Ольга получает доход только от сотрудничества с этой компанией.
Для ФНС такая схема работы — прямое указание на подмену трудовых отношений. В результате проверки компании пришлось заплатить штраф, а также выплатить НДФЛ и страховые взносы. А еще компания перечислила Ольге положенные ей выплаты, в т.ч. компенсацию за неиспользованный отпуск.
Отсутствие у исполнителя статуса самозанятого
Самозанятый может лишиться статуса плательщика НПД — и не сообщить об этом. При этом он может в любой момент сняться с учета сам. А в некоторых случаях его лишит статуса ФНС.
Если компания перечислит вознаграждение лицу, которое не является ни самозанятым, ни ИП, ей придется заплатить в бюджет страховые взносы и НДФЛ.
Избежать подобной ситуации достаточно просто: перед каждой выплатой рекомендуем проверять статус самозанятого. Сделать это можно на сайте ФНС.
Но если исполнителей много, например десятки или даже сотни, это очень трудозатратно для бухгалтера заказчика. Человеческий фактор никто не отменял — при большом количестве внештатников сотрудник может кого-то упустить из виду и не проверить его актуальный статус. При сотрудничестве с исполнителями через специальную платформу Qugo статус каждого самозанятого проверяется автоматически. Это помогает снизить риски перечисления выплаты исполнителю, который утратил свой статус плательщика НПД.
Невыдача или аннулирование чека
Чек — важный документ и для самого самозанятого, и для заказчика. Компании он нужен для учета оплаты в расходах и как подтверждение сотрудничества именно с плательщиком НПД. Если самозанятый по каким-то причинам не выдает заказчику чек, ему нужно обязательно об этом напомнить, а в случае неправомерного аннулирования сообщить о риске наложения штрафа.
Как правило, если чек был аннулирован незаконно, налоговая принимает в расходах оплату. Правда, для этого заказчику потребуется доказать ФНС и факт сотрудничества с самозанятым, и выплату вознаграждения.
Безопасное сотрудничество с самозанятыми, конечно же, возможно, но при условии, что компания соблюдает законодательство и тщательно проверяет исполнителей. Минимизировать риски помогает платформа для работы с внештатными исполнителями Qugo: сервис автоматически произведет выплаты на карты любого банка РФ, проверит статус самозанятого и сформирует закрывающие документы.
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