Бизнес реже стал подменять трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми: результаты работы ФНС

Самозанятые — или плательщики налога на профессиональный доход — появились не так давно, но уже успели стать заметными игроками на российском рынке труда.

Немного об особенностях их статуса: самозанятый — это физическое лицо, который после регистрации получает специальный налоговый режим с минимальными налоговыми ставками. При сотрудничестве с физическими лицами ставка налога всего 4%, при работе с юрлицами — 6%. Платить НДФЛ и страховые взносы не нужно.

Специальный налоговый режим для самозанятых стал привлекательным, причем как для самих исполнителей, так и для заказчиков. Главное преимущество для бизнеса заключается в экономии бюджета — налоги самозанятые оплачивают самостоятельно, а производить выплаты по ТК при сотрудничестве с самозанятыми исполнителями работодатель не обязан.

Налоговую это не устроило: самозанятость делали для микропредпринимателей, а не сотрудников. Часть компаний вместо оформления сотрудников в штат заключает договоры ГПХ с самозанятыми. В результате бюджет недополучает доход.