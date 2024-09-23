Фрилансер, самозанятый, внештатник… Чем отличаются понятия и с кем выгоднее сотрудничать бизнесу 

Иногда заказчики ставят знак равенства между словами «самозанятый», «фрилансер» и «внештатник», хотя эти понятия отличаются. Разберем, в чём разница и с кем выгоднее сотрудничать бизнесу.

Фрилансер, внештатник, самозанятый: кто такие и в чем разница

Последние годы все чаще встречаются понятия фрилансер, внештатник, самозанятый — они описывают людей, которые работают на себя и не устроены официально по трудовому договору.

Фрилансер (freelancer — свободный художник) — человек, который выполняет/ оказывает услуги удаленно, не имеет постоянного работодателя, ищет новые заказы в Интернете.

Термин не юридический, в нормативных актах его нет, но на практике все понимают, о ком речь. Это человек, который сам планирует свой день, выбирает и распределяет задачи, а оплату получает по мере выполнения задач и сдачи их заказчику. Этим термином в основном называют себя люди, которые из штата ушли в свободное плавание, то есть ушли во фриланс. Человек сам себя позиционирует, как фрилансера.

Внештатник — это лицо, с которым компания заключает не трудовой договор, а договор гражданско-правового характера. Он может работать как в офисе компании, так и вне его, но обязательно должен выполнять конкретную задачу с конкретным сроком.

Этот термин можно встретить в нормативных актах и его использует бизнес.

Внештатный сотрудник может быть обычным физлицом, а может иметь статус ИП или самозанятого. Фрилансер тоже может иметь или не иметь статус самозанятого.

Самозанятый — это человек, который зарегистрировался как плательщик налога на профессиональный доход (НПД). «Самозанятый» — неофициальное название: в законах их называют только «плательщик НПД».

Самозанятые делают что-то своими руками, оказывают услуги, сами выбирают заказчиков, задачи и распределяют время для выполнения этих задач.

Таким образом, можно сказать, что фрилансер и внештатник — это общие понятия, а самозанятый — их частный случай, когда человек выбрал для себя специальный налоговый режим НПД.

Чтобы называться фрилансером или внештатником, не нужно никаких дополнительной регистрации, а самозанятым нужна регистрация в налоговой.

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С кем бизнесу выгоднее работать

Всех фрилансеров и внештатников можно разделить на две группы:

самозанятые;

обычные физлица, у которых нет специального статуса.

Важно помнить, что внештатный персонал законно привлекать только для закрытия разовых или проектных задач бизнеса, а не заменять ими штатный для экономии на налогах.

Особенности сотрудничества с самозанятыми внештатниками

Самозанятые самостоятельно регистрируют свой доход и платят с него налог, расход заказчика — только сумма вознаграждения.

У заказчика нет налоговых обязательств. Это самый выгодный вид сотрудничества, но важно не забывать о рисках.

Расходы на фрилансера-самозанятого нужно документально подтвердить и экономически обосновать, чтобы можно было их учесть в налоговом учете.

Обязательный документ от самозанятого — чек. Основание — закон №422-ФЗ от 27.11.2018 года.

Формально по закону больше ничего не нужно. На практике налоговая будет запрашивать договор и акт. Эти документы лучше оформлять: они подтвердят сдельный характер работы.

В начале сотрудничества и перед каждой оплатой нужно проверять актуальный статус. Это можно сделать самостоятельно через сервис ФНС, введя ИНН исполнителя, или запросить у него справку о постановке на учет на нужную дату.

Подробнее о сотрудничестве с самозанятыми писали здесь.

Особенности сотрудничества с внештатниками — обычными физлицами

При заключении гражданско-правового договора с физическим лицом без специального статуса у заказчика возникает обязанность страхователя и налогового агента:

Заказчик обязан начислять и платить страховые взносы — в 2024 году по тарифу 30%.

Заказчик должен удержать с вознаграждения исполнителя НДФЛ 13% и перечислить в бюджет. Если внештатник — нерезидент и не работает по патенту, его доходы нужно облагать налогом 30%.

Сразу после заключения договора ГПХ, после его расторжения или окончания срока действия нужно сдать в СФР ЕФС-1.

Если самозанятый — гражданин другой страны (кроме Беларуси), нужно отправить уведомление о заключении или расторжении договора с ним в МВД. Срок — три рабочих дня. Если сумма работ — больше 200 тыс. рублей, нужно еще передать скан или фото договора в банк, чтобы пройти валютный контроль.

Сведения об исполнителе и его доходах отражают в персонифицированных сведениях и расчете по страховым взносам. Их сдают в налоговую.

Ежемесячно перед оплатой НДФЛ и страховых взносов эти суммы включают в уведомления об исчисленных суммах.

За внештатника без специального статуса нужно платить и отчитываться так же, как за штатного. Заказчик не платит только взносы на травматизм. Плюс внештатного персонала — в удобстве заключения и расторжения договора.

Сервис Qugo поможет обезопасить и упростить сотрудничество с любыми внештатниками. На платформе можно делать всё, что нужно для работы: подписывать договоры ГПХ и акты о выполненных работах, автоматизировать рутинные процессы и проверять контрагентов.

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