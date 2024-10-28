Что меняется в налогах у внештатных сотрудников в 2025: основные нововведения

Внештатные сотрудники — кто они
Штатные сотрудники — это работники, с которыми компания заключает трудовые договоры.
Внештатные сотрудники — это лица, с которыми оформляют договор гражданско-правового характера (ГПХ).
На внештатных сотрудников не распространяется действие Трудового кодекса и других актов с нормами трудового права. В трудовом законодательстве вообще нет понятия «внештатный работник».
Внештатниками могут быть:
обычные физлица без статуса ИП или самозанятого;
самозанятые физлица;
индивидуальные предприниматели (в том числе самозанятые).
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Кто платит налоги по внештатным сотрудникам
Кто должен платить налоги с доходов внештатников, зависит от того, с кем заключен договор ГПХ:
Индивидуальный предприниматель (ИП) — сам платит налог с полученной суммы вознаграждения по договору. Сумма налога зависит от применяемой налоговой системы. Отчетность ИП сдает тоже сам. Страховые взносы за себя ИП платит ежегодно в фиксированном размере, плюс 1% с дохода свыше 300 тыс. руб.
Самозанятое физлицо или ИП — самостоятельно платит налог на профессиональный доход (НПД) с полученных сумм. Страховые взносы самозанятые не платят, отчетность для них не предусмотрена.
Физлицо без статуса ИП и самозанятого — налог по договору ГПХ удерживает и перечисляет заказчик. Он же начисляет и уплачивает за физлицо страховые взносы. Сдача отчетности по налогу и страховым взносам — тоже обязанность заказчика.
Выплаты внештатникам в 2025 году: изменения по налогам и взносам
ИП и самозанятые в 2025 году по-прежнему будут платить налоги с вознаграждений самостоятельно. Что касается налогообложения выплат физлицам без специального статуса, то здесь ожидается немало новшеств.
НДФЛ
Если у исполнителя нет спецстатуса, заказчик станет налоговым агентом по НДФЛ. При каждой выплате вознаграждения он должен рассчитать, удержать и перечислить налог в бюджет. На руки внештатный сотрудник получает сумму, указанную в договоре, за минусом налога.
В 2024 году доходы внештатников — налоговых резидентов РФ и высококвалифицированных иностранных специалистов (ВКС) — облагаются по ставке 13%, если их доход с начала года не превышает 5 млн руб. При более высоком доходе ставка составляет 650 тыс. руб. + 15% с суммы свыше 5 млн руб. С выплат нерезидентам НДФЛ удерживается по ставке 30% (п. 1, 3 ст. 224 НК).
С 1 января 2025 года вступят в силу новые ставки по НДФЛ. Прогрессивная шкала включает пять налоговых ставок, которые применяют к соответствующему уровню дохода физлица (ст. 224 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):
Доход с начала года, руб.
Ставка НДФЛ
В пределах 2,4 млн
13%
Свыше 2,4 млн до 5 млн
312 тыс. руб. + 15% с дохода больше 2,4 млн руб.
Свыше 5 млн до 20 млн
702 тыс. руб. + 18% с дохода больше 5 млн руб.
Свыше 20 млн до 50 млн
3 402 тыс. руб. + 20% с дохода больше 20 млн руб.
Свыше 50 млн
9 402 тыс. руб. + 22% с дохода больше 50 млн руб.
Налог по новым ставкам нужно удерживать с доходов:
налоговых резидентов РФ;
нерезидентов, работающих удаленно;
иностранцев на патенте и ВКС;
лиц со статусом беженцев или переселенцев.
Внештатным сотрудникам можно предоставлять стандартные налоговые вычеты на детей. В этой части с 2025 года тоже есть изменения — вычеты увеличатся в два раза (ст. 218 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):
на второго ребенка — до 2 800 руб. (сейчас 1 400 руб.);
на третьего и каждого из последующих детей — до 6 000 руб. (сейчас 3 000 руб.).
Предельный лимит дохода, который позволяет применять вычеты на детей, вырастет до 450 тыс. руб. (сейчас 350 тыс. руб.). Чтобы предоставить внештатнику детские вычеты, достаточно будет получить от него подтверждающие документы. Писать заявление не потребуется.
Страховые взносы
Заказчик обязан начислять на сумму выплат физлицу страховые взносы по единому тарифу — на ОПС, ОМС и ВНиМ. Взносы на «травматизм» нужно платить, только если условие об этом прописано в договоре ГПХ.
Начисление взносов по единому тарифу обязательно по договорам ГПХ (п. 1 ст. 420 НК):
на оказание услуг;
на выполнение работ;
авторского заказа;
лицензионным — издательским и о предоставлении прав на использование произведений литературы, науки, искусства;
об отчуждении исключительного права на произведения литературы, науки, искусства.
В 2025 году общий единый тариф страховых взносов сохранится на нынешнем уровне. Для внештатников он такой же, как и для работников по трудовым договорам:
30% — с выплат, не превышающих предельную базу текущего года (2 225 000 руб. в 2024 году);
15,1% — с выплат, превышающих предельную базу.
В 2025 году предельная база по взносам составит 2 759 000 руб. (ID проекта постановления Правительства 01/01/09-24/00151039).
Если заказчик относится к льготной категории страхователей, он применяет к выплатам пониженные тарифы (ст. 427 НК). С 2025 года планируются изменения для одной из таких льготных категорий — субъектов МСП (законопроект № 727220-8).
Сейчас малый и средний бизнес платит страховые взносы по такому правилу:
к части выплаты в пределах размера одного МРОТ применяют единый тариф 30% (15,1% если превышена предельная база с начала года);
к части выплаты, превысившей МРОТ, применяют пониженный тариф 15%.
С 1 января 2025 года, если Госдума примет предлагаемые законопроектом поправки, пониженный тариф 15% для субъектов МСП сохранится, но применять его будут по другому:
к части выплаты в пределах 1,5 МРОТ — единый тариф 30% (15,1% при превышении предельной базы);
к части выплаты, превышающей 1,5 МРОТ — пониженный тариф 15%.
Напомним, что размер МРОТ в 2024 году составляет 19 242 руб.
С 1 января 2025 года его предлагают повысить до 22 440 руб. (законопроект № 727324-8). Это значит, что применять пониженный тариф субъекты МСП смогут к выплатам, превышающим 33 660 руб. (22 440 х 1,5).
Желая сэкономить на страховых взносах и не связываться с лишней отчетностью, заказчики стараются заключать договоры с ИП и самозанятыми. Но, как и в работе с физлицами без специального статуса, здесь всегда есть риск переквалификации соглашения ГПХ в трудовой договор.
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