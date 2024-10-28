Что меняется в налогах у внештатных сотрудников в 2025: основные нововведения

ИП и самозанятые в 2025 году по-прежнему будут платить налоги с вознаграждений самостоятельно. Что касается налогообложения выплат физлицам без специального статуса, то здесь ожидается немало новшеств.

Если у исполнителя нет спецстатуса, заказчик станет налоговым агентом по НДФЛ. При каждой выплате вознаграждения он должен рассчитать, удержать и перечислить налог в бюджет. На руки внештатный сотрудник получает сумму, указанную в договоре, за минусом налога.

В 2024 году доходы внештатников — налоговых резидентов РФ и высококвалифицированных иностранных специалистов (ВКС) — облагаются по ставке 13%, если их доход с начала года не превышает 5 млн руб. При более высоком доходе ставка составляет 650 тыс. руб. + 15% с суммы свыше 5 млн руб. С выплат нерезидентам НДФЛ удерживается по ставке 30% (п. 1, 3 ст. 224 НК).

С 1 января 2025 года вступят в силу новые ставки по НДФЛ. Прогрессивная шкала включает пять налоговых ставок, которые применяют к соответствующему уровню дохода физлица (ст. 224 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):

Доход с начала года, руб. Ставка НДФЛ В пределах 2,4 млн 13% Свыше 2,4 млн до 5 млн 312 тыс. руб. + 15% с дохода больше 2,4 млн руб. Свыше 5 млн до 20 млн 702 тыс. руб. + 18% с дохода больше 5 млн руб. Свыше 20 млн до 50 млн 3 402 тыс. руб. + 20% с дохода больше 20 млн руб. Свыше 50 млн 9 402 тыс. руб. + 22% с дохода больше 50 млн руб.

Налог по новым ставкам нужно удерживать с доходов:

налоговых резидентов РФ;

нерезидентов, работающих удаленно;

иностранцев на патенте и ВКС;

лиц со статусом беженцев или переселенцев.

Внештатным сотрудникам можно предоставлять стандартные налоговые вычеты на детей. В этой части с 2025 года тоже есть изменения — вычеты увеличатся в два раза (ст. 218 НК в ред. закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ):

на второго ребенка — до 2 800 руб. (сейчас 1 400 руб.);

на третьего и каждого из последующих детей — до 6 000 руб. (сейчас 3 000 руб.).

Предельный лимит дохода, который позволяет применять вычеты на детей, вырастет до 450 тыс. руб. (сейчас 350 тыс. руб.). Чтобы предоставить внештатнику детские вычеты, достаточно будет получить от него подтверждающие документы. Писать заявление не потребуется.