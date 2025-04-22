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Случайная переплата самозанятому: как оформить, чтобы не было претензий от налоговой

Ошибки при возврате переплаты могут привести к рискам переквалификации. Рассказываем, как правильно поступить, если перечислили самозанятому лишние деньги.

Общие рекомендации для заказчика  

Самозанятый обязан вернуть переплату. Плательщик НПД получил эти деньги ни за что. Это считается неосновательным обогащением. 

Основание — ст. 1102, 1103 ГК

Как действовать:

  • Составить письмо с просьбой вернуть переплату. В письме укажите реквизиты договора, по которому перечислили лишние деньги, реквизиты для перевода.

  • Отправить самозанятому письмо с подтверждением получения — например, заказное письмо через Почту России.

Если самозанятый не вернет деньги добровольно, можно отправлять претензию и идти в суд. 

Если у самозанятого нет статуса ИП, обращайтесь к мировому судье при требовании до 50 тыс. руб. или в районный суд. 

Основание — ст. 23 ГПК.

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Что должно быть в письме на возврат переплаты

Форма такого документа нормативно не установлена. Проще всего ориентироваться на правила составлений претензии. 

Включите в это письмо:

  • реквизиты договора, по которому произошла переплата;

  • размер переплаты;

  • дату, когда произошла переплата, реквизиты подтверждающего документа;

  • просьбу о возврате переплаты — в дальнейшем, в досудебной претензии можно потребовать возмещения процентов по ст. 395 ГК;

  • срок для добровольного исполнения;

  • указание на последствия невыполнения требований — обращение в суд.

Примеры формулировок письма

«ООО "Василек", выступающий Заказчиком по Договору от 03.02.2025 № 21 11.04.2025 ошибочно перечислило на Ваш текущий счет 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. вместо подлежащей оплате суммы в 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 

Эта сумма является Вашим неосновательным обогащением, т.е. деньгами, полученными за чужой счет, которые подлежат возврату (ст. 1102, 1103 ГК).

В связи с этим предлагается: не позднее 14 апреля 2025 г. перечислить излишне уплаченные денежные средства в размере 10 000 (десять тысяч) руб. на расчетный счет ООО "Василек", указанный в Договоре.

В случае невыполнения просьбы в указанный срок мы будем вынуждены обратиться с иском в суд».

Какие документы приложить к письму

Чтобы полностью соблюсти процедуру, приложите к письму документальные подтверждения переплаты:

  • выписки с банковского счета;

  • платежки на перечисление денег;

  • акт сверки — если провели ее с самозанятым;

  • документальное подтверждение полномочий подписанта — протокол об избрании, доверенность.

Далее направьте претензию самозанятому — по адресу и способом, согласованном в договоре.

Зачем составлять и направлять претензию

Формально претензия нужна, если самозанятый имеет статус ИП. Тогда требуется досудебное урегулирование в виде направления этого документа исполнителю. 

Основание — ч. 5 ст. 4 АПК.

Если ваш исполнитель — самозанятое физлицо без статуса ИП, спор с ним будет рассматривать суд общей юрисдикции. Это мировой судья или районный суд. Досудебный порядок применяют, только если его прямо предусматривают закон или договор. 

Основание — ч. 2 ст. 131, п. 3 ст. 132 ГПК

В то же время направление претензии:

  • Снимет подозрения со стороны налоговой инспекции относительно реальности ваших отношений с исполнителем, так как все нужные документы налицо.

  • Стимулирует исполнителя вернуть переплату, чтобы не выступать ответчиком по заведомо проигрышному спору.

В заключение еще раз напомним: избегайте любых «трудовых» признаков в договорах ГПХ, чтобы избежать переквалификации исполнителя в сотрудника. Это влечет: 

  • доначисление НДФЛ и страховых взносов; 

  • необходимость сдачи отчетов по исполнителю;

  • наложение пеней и штрафов, причем с полной суммы не удержанного налоговым агентом НДФЛ без уменьшения его на НПД, уже перечисленного самозанятым. Основание — определение ВС от 03.02.2025 № 309-ЭС24-20306.

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