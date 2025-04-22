Случайная переплата самозанятому: как оформить, чтобы не было претензий от налоговой

Общие рекомендации для заказчика
Самозанятый обязан вернуть переплату. Плательщик НПД получил эти деньги ни за что. Это считается неосновательным обогащением.
Основание — ст. 1102, 1103 ГК.
Как действовать:
Составить письмо с просьбой вернуть переплату. В письме укажите реквизиты договора, по которому перечислили лишние деньги, реквизиты для перевода.
Отправить самозанятому письмо с подтверждением получения — например, заказное письмо через Почту России.
Если самозанятый не вернет деньги добровольно, можно отправлять претензию и идти в суд.
Если у самозанятого нет статуса ИП, обращайтесь к мировому судье при требовании до 50 тыс. руб. или в районный суд.
Основание — ст. 23 ГПК.
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Что должно быть в письме на возврат переплаты
Форма такого документа нормативно не установлена. Проще всего ориентироваться на правила составлений претензии.
Включите в это письмо:
реквизиты договора, по которому произошла переплата;
размер переплаты;
дату, когда произошла переплата, реквизиты подтверждающего документа;
просьбу о возврате переплаты — в дальнейшем, в досудебной претензии можно потребовать возмещения процентов по ст. 395 ГК;
срок для добровольного исполнения;
указание на последствия невыполнения требований — обращение в суд.
Примеры формулировок письма:
«ООО "Василек", выступающий Заказчиком по Договору от 03.02.2025 № 21 11.04.2025 ошибочно перечислило на Ваш текущий счет 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. вместо подлежащей оплате суммы в 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.
Эта сумма является Вашим неосновательным обогащением, т.е. деньгами, полученными за чужой счет, которые подлежат возврату (ст. 1102, 1103 ГК).
В связи с этим предлагается: не позднее 14 апреля 2025 г. перечислить излишне уплаченные денежные средства в размере 10 000 (десять тысяч) руб. на расчетный счет ООО "Василек", указанный в Договоре.
В случае невыполнения просьбы в указанный срок мы будем вынуждены обратиться с иском в суд».
Какие документы приложить к письму
Чтобы полностью соблюсти процедуру, приложите к письму документальные подтверждения переплаты:
выписки с банковского счета;
платежки на перечисление денег;
акт сверки — если провели ее с самозанятым;
документальное подтверждение полномочий подписанта — протокол об избрании, доверенность.
Далее направьте претензию самозанятому — по адресу и способом, согласованном в договоре.
Зачем составлять и направлять претензию
Формально претензия нужна, если самозанятый имеет статус ИП. Тогда требуется досудебное урегулирование в виде направления этого документа исполнителю.
Основание — ч. 5 ст. 4 АПК.
Если ваш исполнитель — самозанятое физлицо без статуса ИП, спор с ним будет рассматривать суд общей юрисдикции. Это мировой судья или районный суд. Досудебный порядок применяют, только если его прямо предусматривают закон или договор.
Основание — ч. 2 ст. 131, п. 3 ст. 132 ГПК.
В то же время направление претензии:
Снимет подозрения со стороны налоговой инспекции относительно реальности ваших отношений с исполнителем, так как все нужные документы налицо.
Стимулирует исполнителя вернуть переплату, чтобы не выступать ответчиком по заведомо проигрышному спору.
✅ В заключение еще раз напомним: избегайте любых «трудовых» признаков в договорах ГПХ, чтобы избежать переквалификации исполнителя в сотрудника. Это влечет:
доначисление НДФЛ и страховых взносов;
необходимость сдачи отчетов по исполнителю;
наложение пеней и штрафов, причем с полной суммы не удержанного налоговым агентом НДФЛ без уменьшения его на НПД, уже перечисленного самозанятым. Основание — определение ВС от 03.02.2025 № 309-ЭС24-20306.
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