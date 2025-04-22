Случайная переплата самозанятому: как оформить, чтобы не было претензий от налоговой

Форма такого документа нормативно не установлена. Проще всего ориентироваться на правила составлений претензии.

Включите в это письмо:

просьбу о возврате переплаты — в дальнейшем, в досудебной претензии можно потребовать возмещения процентов по ст. 395 ГК;

Примеры формулировок письма:

«ООО "Василек", выступающий Заказчиком по Договору от 03.02.2025 № 21 11.04.2025 ошибочно перечислило на Ваш текущий счет 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. вместо подлежащей оплате суммы в 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.

Эта сумма является Вашим неосновательным обогащением, т.е. деньгами, полученными за чужой счет, которые подлежат возврату (ст. 1102, 1103 ГК).

В связи с этим предлагается: не позднее 14 апреля 2025 г. перечислить излишне уплаченные денежные средства в размере 10 000 (десять тысяч) руб. на расчетный счет ООО "Василек", указанный в Договоре.

В случае невыполнения просьбы в указанный срок мы будем вынуждены обратиться с иском в суд».