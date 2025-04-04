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Самозанятые

Налоговая усилит контроль за расчетами самозанятых: стоит ли переживать заказчикам

Рассказываем про идею Счетной палаты контролировать расчеты самозанятых. Вы узнаете, почему налоговые органы решили усилить надзор, какие меры предпринять для безопасного сотрудничества с самозанятыми, как правильно оформлять выплаты вознаграждений и что делать, если исполнитель аннулировал чек. 

Что случилось

Счетная палата России провела оценку налогового режима для самозанятых (НПД) и пришла к выводу о том, что нужно усилить контроль за их расчетами. Хотя эксперимент по введению самозанятости оценили положительно, аудиторы выявили «узкие места» в текущей системе надзора.

Выявленные сложности

Проверки показали:

  • Не все самозанятые передают в налоговую службу информацию о полученных доходах. 

  • Растет количество случаев, когда плательщики НПД аннулируют ранее выставленные чеки.

  • Увеличивается общая задолженность по налогу на профессиональный доход.

Предложения Счетной палаты

Счетная палата предложила правительству изменить условия применения специального налогового режима НПД. Основное предложение — наделить ФНС дополнительными полномочиями по мониторингу расчетов самозанятых.

Сенатор и арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова подтвердила, что налоговые органы планируют усилить контроль за доходами плательщиков НПД. Также ФНС будет активнее выявлять теневую занятость и подмену трудовых отношений заказчиками.

Чтобы улучшить налоговый контроль, планируют использовать:

  • контрольные закупки;

  • сравнение данных о доходах самозанятых и налогах заказчиков;

  • запросы выписок по банковским счетам и пояснений по операциям.

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Что делать заказчикам

Из-за повышенного контроля налоговых органов стоит придерживаться нескольких правил:

✅ Не подменять трудовые отношения. Самозанятого нужно привлекать для оказания услуг, в которых важен результат, а не процесс. Нельзя устанавливать исполнителю фиксированное рабочее время, правила внутреннего распорядка, регулярные выплаты, не зависящие от объема задач, и т. д.

✅ Оформлять сотрудничество документально. Даже при небольших суммах заключайте письменные договоры. В них прописывайте объем, сроки и стоимость услуг, ожидаемые результаты.

✅ Требовать чеки на все выплаты. Чек от самозанятого — законное подтверждение расходов для заказчика.

✅ Проверять статус самозанятого. Перед началом сотрудничества и перед выплатами проверяйте, действительно ли исполнитель зарегистрирован как плательщик НПД и актуален ли его статус.

Подробнее остановимся на том, как выплачивать исполнителю вознаграждение и обезопасить себя, если самозанятый не хочет выдавать чек, аннулирует его и не платит налог.

Способы выплат самозанятым

Выплачивать вознаграждение исполнителю можно:

  • Наличными. При передаче денег самозанятый должен сразу сформировать и передать заказчику чек. После получения документа можно включить расходы в налоговую базу.

  • Безналичным способом. Чаще всего заказчик переводит оплату на банковский счет самозанятого. Исполнитель обязан выдать чек до 9 числа следующего месяца. 

  • Через специальные платформы для работы с самозанятыми, например Qugo. Сервис автоматизирует проверку статуса и получение чеков заказчиком, а также упрощает документооборот — это особенно важно при работе с большим количеством исполнителей.

Правильное оформление платежного поручения

При безналичной оплате важно корректно заполнять платежное поручение:

  • В назначении платежа подробно указывайте основание — номер договора и конкретные услуги.

  • Используйте формулировки, не вызывающие ассоциаций с трудовыми отношениями.

Неправильно: Заработная плата за услуги комплектации товаров.

Правильно: Оплата по договору от 10.03.2025 за написание 10 статей для блога компании.

  • В платежке самозанятому-физлицу в поле 20 указывайте код «1». 

  • Для самозанятых со статусом ИП этот код не требуется.

Подтверждение выплаты

Чек от самозанятого — основной документ, который нужно получить заказчику. Чек дает право:

  • подтвердить расходы компании;

  • уменьшить налоговую базу;

  • избежать начисления НДФЛ и страховых взносов со стороны ФНС.

Без чека налоговая будет рассматривать выплаты как вознаграждение обычному физлицу. Это приведет к доначислению НДФЛ и страховых взносов.

Помимо чека, заключите письменный договор. По закону этот документ можно не оформлять, если:

  • Сумма сделки менее 10 000 рублей и обе стороны — физические лица.

  • Сделка исполняется мгновенно (например, самозанятый мастер произвел ремонт офисного компьютера на месте).

Грамотно составленный ГПД поможет вам подтвердить законность сотрудничества с самозанятым, если возникнут вопросы у налоговой или банка. Пропишите в договоре, что исполнитель обязан выдавать чек после получения вознаграждения.

Акт оказанных услуг необязателен по закону, но полезен. Этот документ:

  • подтверждает отсутствие претензий между сторонами;

  • фиксирует факт оказания услуг в нужном объеме и качестве.

Что делать компании, когда исполнитель аннулировал чек и не вернул деньги

Иногда самозанятые аннулируют чеки после получения оплаты — тем самым они хотят сэкономить на НПД. Если ваш исполнитель так поступил и при этом не вернул оплату, вы все равно можете учесть расходы на его вознаграждение при расчете налоговой базы. Основание — письмо ФНС от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@.

Если вы узнали об аннулировании чека:

1. Свяжитесь с исполнителем:

  • Напомните ему, что за аннулирование чека предусмотрен штраф — 20% от суммы расчета.

  • Попросите снова выдать чек.

2. Если исполнитель все равно отказывается выдать чек:

  • Подайте жалобу в налоговую службу через сайт ФНС или в отделении.

  • Укажите данные вашей компании и опишите ситуацию.

  • Приложите документы, которые подтверждают выплату — договор, акт оказанных услуг, платежку, копию аннулированного чека, переписку с самозанятым.

При подаче жалобы в ФНС компания не получит штрафов, а исполнитель будет обязан сформировать чек и перечислить штраф за занижение налоговой базы.

3. Если об аннулировании чека вы узнали от налоговой: соберите и предоставьте подтверждающие документы, в том числе договор, акт, отчет исполнителя, платежку, выписки из банка, показывающие, что самозанятый не возвращал вознаграждение.

Заключение

Заказчику не стоит переживать из-за новых правил налоговой. Минимизировать риски работы с внештатными исполнителями можно, главное — не нарушать закон и не маскировать трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми. 

Чтобы защитить себя от недобросовестных исполнителей, которые отказываются выдавать чек или аннулируют его, заказчику следует:

  • Включить в договор обязательство по формированию чека. Пропишите, что выдача чека — обязательное условие получения оплаты.

  • Предусмотреть штрафы за невыдачу чека. Укажите в договоре ответственность исполнителя за нарушение этого обязательства.

  • Хранить всю документацию. Сохраняйте переписку с исполнителем, подтверждения перевода денег и все полученные чеки.

  • Уведомить исполнителя о рисках. Объясните самозанятому, что невыдача чека или его аннулирование могут привести к штрафам за занижение налоговой базы.

  • Сотрудничать с исполнителем через платформу Qugo. Сервис самостоятельно проверяет, зарегистрирован ли исполнитель в налоговой как плательщик НПД, формирует чеки и переводит налог за него. Вам не нужно тратить время на правильное оформление документов с внештатником — Qugo берет эти задачи на себя.  

Выплаты тоже становятся удобнее: можно перевести деньги как одному самозанятому, так и сразу группе исполнителей. Все закрывающие документы — акты, счета и другие бумаги — хранятся в электронном виде, так что ничего не потеряется.  

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