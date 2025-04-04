Налоговая усилит контроль за расчетами самозанятых: стоит ли переживать заказчикам

Что делать заказчикам

Из-за повышенного контроля налоговых органов стоит придерживаться нескольких правил:

✅ Не подменять трудовые отношения. Самозанятого нужно привлекать для оказания услуг, в которых важен результат, а не процесс. Нельзя устанавливать исполнителю фиксированное рабочее время, правила внутреннего распорядка, регулярные выплаты, не зависящие от объема задач, и т. д.

✅ Оформлять сотрудничество документально. Даже при небольших суммах заключайте письменные договоры. В них прописывайте объем, сроки и стоимость услуг, ожидаемые результаты.

✅ Требовать чеки на все выплаты. Чек от самозанятого — законное подтверждение расходов для заказчика.

✅ Проверять статус самозанятого. Перед началом сотрудничества и перед выплатами проверяйте, действительно ли исполнитель зарегистрирован как плательщик НПД и актуален ли его статус.

Подробнее остановимся на том, как выплачивать исполнителю вознаграждение и обезопасить себя, если самозанятый не хочет выдавать чек, аннулирует его и не платит налог.