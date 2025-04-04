Налоговая усилит контроль за расчетами самозанятых: стоит ли переживать заказчикам

Что случилось
Счетная палата России провела оценку налогового режима для самозанятых (НПД) и пришла к выводу о том, что нужно усилить контроль за их расчетами. Хотя эксперимент по введению самозанятости оценили положительно, аудиторы выявили «узкие места» в текущей системе надзора.
Выявленные сложности
Проверки показали:
Не все самозанятые передают в налоговую службу информацию о полученных доходах.
Растет количество случаев, когда плательщики НПД аннулируют ранее выставленные чеки.
Увеличивается общая задолженность по налогу на профессиональный доход.
Предложения Счетной палаты
Счетная палата предложила правительству изменить условия применения специального налогового режима НПД. Основное предложение — наделить ФНС дополнительными полномочиями по мониторингу расчетов самозанятых.
Сенатор и арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова подтвердила, что налоговые органы планируют усилить контроль за доходами плательщиков НПД. Также ФНС будет активнее выявлять теневую занятость и подмену трудовых отношений заказчиками.
Чтобы улучшить налоговый контроль, планируют использовать:
контрольные закупки;
сравнение данных о доходах самозанятых и налогах заказчиков;
запросы выписок по банковским счетам и пояснений по операциям.
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Что делать заказчикам
Из-за повышенного контроля налоговых органов стоит придерживаться нескольких правил:
✅ Не подменять трудовые отношения. Самозанятого нужно привлекать для оказания услуг, в которых важен результат, а не процесс. Нельзя устанавливать исполнителю фиксированное рабочее время, правила внутреннего распорядка, регулярные выплаты, не зависящие от объема задач, и т. д.
✅ Оформлять сотрудничество документально. Даже при небольших суммах заключайте письменные договоры. В них прописывайте объем, сроки и стоимость услуг, ожидаемые результаты.
✅ Требовать чеки на все выплаты. Чек от самозанятого — законное подтверждение расходов для заказчика.
✅ Проверять статус самозанятого. Перед началом сотрудничества и перед выплатами проверяйте, действительно ли исполнитель зарегистрирован как плательщик НПД и актуален ли его статус.
Подробнее остановимся на том, как выплачивать исполнителю вознаграждение и обезопасить себя, если самозанятый не хочет выдавать чек, аннулирует его и не платит налог.
Способы выплат самозанятым
Выплачивать вознаграждение исполнителю можно:
Наличными. При передаче денег самозанятый должен сразу сформировать и передать заказчику чек. После получения документа можно включить расходы в налоговую базу.
Безналичным способом. Чаще всего заказчик переводит оплату на банковский счет самозанятого. Исполнитель обязан выдать чек до 9 числа следующего месяца.
Через специальные платформы для работы с самозанятыми, например Qugo. Сервис автоматизирует проверку статуса и получение чеков заказчиком, а также упрощает документооборот — это особенно важно при работе с большим количеством исполнителей.
Правильное оформление платежного поручения
При безналичной оплате важно корректно заполнять платежное поручение:
В назначении платежа подробно указывайте основание — номер договора и конкретные услуги.
Используйте формулировки, не вызывающие ассоциаций с трудовыми отношениями.
❌ Неправильно: Заработная плата за услуги комплектации товаров.
✅ Правильно: Оплата по договору от 10.03.2025 за написание 10 статей для блога компании.
В платежке самозанятому-физлицу в поле 20 указывайте код «1».
Для самозанятых со статусом ИП этот код не требуется.
Подтверждение выплаты
Чек от самозанятого — основной документ, который нужно получить заказчику. Чек дает право:
подтвердить расходы компании;
уменьшить налоговую базу;
избежать начисления НДФЛ и страховых взносов со стороны ФНС.
Без чека налоговая будет рассматривать выплаты как вознаграждение обычному физлицу. Это приведет к доначислению НДФЛ и страховых взносов.
Помимо чека, заключите письменный договор. По закону этот документ можно не оформлять, если:
Сумма сделки менее 10 000 рублей и обе стороны — физические лица.
Сделка исполняется мгновенно (например, самозанятый мастер произвел ремонт офисного компьютера на месте).
Грамотно составленный ГПД поможет вам подтвердить законность сотрудничества с самозанятым, если возникнут вопросы у налоговой или банка. Пропишите в договоре, что исполнитель обязан выдавать чек после получения вознаграждения.
Акт оказанных услуг необязателен по закону, но полезен. Этот документ:
подтверждает отсутствие претензий между сторонами;
фиксирует факт оказания услуг в нужном объеме и качестве.
Что делать компании, когда исполнитель аннулировал чек и не вернул деньги
Иногда самозанятые аннулируют чеки после получения оплаты — тем самым они хотят сэкономить на НПД. Если ваш исполнитель так поступил и при этом не вернул оплату, вы все равно можете учесть расходы на его вознаграждение при расчете налоговой базы. Основание — письмо ФНС от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@.
Если вы узнали об аннулировании чека:
1. Свяжитесь с исполнителем:
Напомните ему, что за аннулирование чека предусмотрен штраф — 20% от суммы расчета.
Попросите снова выдать чек.
2. Если исполнитель все равно отказывается выдать чек:
Подайте жалобу в налоговую службу через сайт ФНС или в отделении.
Укажите данные вашей компании и опишите ситуацию.
Приложите документы, которые подтверждают выплату — договор, акт оказанных услуг, платежку, копию аннулированного чека, переписку с самозанятым.
При подаче жалобы в ФНС компания не получит штрафов, а исполнитель будет обязан сформировать чек и перечислить штраф за занижение налоговой базы.
3. Если об аннулировании чека вы узнали от налоговой: соберите и предоставьте подтверждающие документы, в том числе договор, акт, отчет исполнителя, платежку, выписки из банка, показывающие, что самозанятый не возвращал вознаграждение.
Заключение
Заказчику не стоит переживать из-за новых правил налоговой. Минимизировать риски работы с внештатными исполнителями можно, главное — не нарушать закон и не маскировать трудовые отношения сотрудничеством с самозанятыми.
Чтобы защитить себя от недобросовестных исполнителей, которые отказываются выдавать чек или аннулируют его, заказчику следует:
Включить в договор обязательство по формированию чека. Пропишите, что выдача чека — обязательное условие получения оплаты.
Предусмотреть штрафы за невыдачу чека. Укажите в договоре ответственность исполнителя за нарушение этого обязательства.
Хранить всю документацию. Сохраняйте переписку с исполнителем, подтверждения перевода денег и все полученные чеки.
Уведомить исполнителя о рисках. Объясните самозанятому, что невыдача чека или его аннулирование могут привести к штрафам за занижение налоговой базы.
Сотрудничать с исполнителем через платформу Qugo. Сервис самостоятельно проверяет, зарегистрирован ли исполнитель в налоговой как плательщик НПД, формирует чеки и переводит налог за него. Вам не нужно тратить время на правильное оформление документов с внештатником — Qugo берет эти задачи на себя.
Выплаты тоже становятся удобнее: можно перевести деньги как одному самозанятому, так и сразу группе исполнителей. Все закрывающие документы — акты, счета и другие бумаги — хранятся в электронном виде, так что ничего не потеряется.
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