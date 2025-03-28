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Самозанятые

Самозанятый нарушил условия договора или требования НПД: что делать заказчику

Исполнитель может пропустить сроки оказания услуг, выполнить работы некачественно или нарушить условия применения налогового режима НПД. Разбираем, как в этих случаях поступить заказчику.

1. Нарушение условий НПД

Ограничения в самозанятости

Самозанятые — это люди, которые работают на себя и платят налог на профессиональный доход. Они могут быть ИП или просто физлицами.

У самозанятых есть свои ограничения:

  • Максимальный доход — не более 2,4 миллиона рублей в год.

  • Можно продавать только то, что самозанятый сделал сам, перепродавать чужой товар не получится.  

  • Нельзя производить или продавать алкоголь, табак, топливо и другие подакцизные товары.  

  • Нельзя продавать товары, которые подлежат обязательной маркировке — обувь, одежду, лекарства и др.

  • Самозанятый не имеет права заключать трудовые договоры с работниками.  

  • Самозанятый не может работать по договорам поручения или комиссии, если это связано с предпринимательской деятельностью в интересах другого лица. Есть исключение — курьеры, которые доставляют товар и пробивают чек на онлайн-кассе, зарегистрированной на продавца.

  • НПД нельзя совмещать с другими налоговыми режимами.

  • Представители некоторых профессий, например, адвокаты, нотариусы, медиаторы, оценщики и арбитражные управляющие, не могут работать на НПД. Основание — ст. 6 ФЗ от 27.11.2018 № 422

Последствия для самозанятого

Пока самозанятый соблюдает все правила, он платит один налог — 4% или 6% дохода

Если он нарушит хотя бы одно условие, то потеряет статус самозанятого и все преимущества этого режима. 

Налоговая может быстро обнаружить превышение лимита по доходу, так как данные через приложение «Мой налог» передаются в ФНС. 

Другие нарушения режима самозанятости могут выявить не сразу. Тогда лишат статуса не с момента обнаружения, а с даты самого нарушения.

Действия заказчика, если самозанятый больше не плательщик НПД

Если исполнитель потеряет статус самозанятого, заказчик станет его налоговым агентом. Это значит, что компания будет платить НДФЛ и страховые взносы за исполнителя с момента утраты статуса, а также сдать по нему отчетность. 

Чтобы такого не случилось, проверяйте статус самозанятого перед началом сотрудничества и каждой выплатой. Для этого удобно сотрудничать с самозанятым через платформу Qugo. Она проверяет статус автоматически и формирует чек.

Предусмотрите в договоре с плательщиком НПД ответственность исполнителя, если он утратит статус и не сообщит об этом заказчику. 

Вы можете продолжить сотрудничество с бывшим самозанятым, как с физлицом. Тогда нужно будет платить НДФЛ и страховые взносы. 

Если исполнитель зарегистрируется как ИП, тогда он продолжит уплачивать свои налоги самостоятельно.

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2. Несоблюдение условий договора

Виды нарушений

Нарушения условий договора могут быть разными, вот примеры распространенных:

  • Невыполнение работ или услуг. Самозанятый взял заказ, но не выполнил его. Например, не сделал ремонт, не написал текст или не доставил товар. 

  • Срыв сроков. Исполнитель оказал услуги, но с опозданием. Например, заказчик ждал, что ремонт в офисе будет закончен к определенной дате, но подрядчик задержал сдачу работ на несколько дней. 

  • Некачественное выполнение задач. Например, текст написан с ошибками, или товар, который изготовил самозанятый, оказался бракованным. 

  • Нарушение правил оформления документов. Главный документ от самозанятого — чек. Исполнитель формирует его через приложение «Мой налог». Если он этого не сделал или аннулировал чек, это считается нарушением. Также важно, чтобы в чеках были указаны правильные данные — наименование услуги, сумма, реквизиты заказчика, дата выдачи.

  • Нарушение конфиденциальности. Например, самозанятый разгласил личные данные клиента или использовал их в своих целях.

Меры, которые можно применять к исполнителю

Если исполнитель нарушил условия договора, вы можете потребовать от исполнителя:  

  • Возместить убытки. Если из-за нарушений исполнителя вы понесли убытки — например, пришлось обращаться к другому специалисту или отменять мероприятие — можете потребовать их возмещения. 

  • Уплатить проценты за пользование вашими деньгами. Если вы внесли предоплату, а исполнитель не выполнил свои обязательства, вы можете взыскать проценты за то время, пока ваши деньги были у него.

  • Устранить недостатки. Если услуги оказаны некачественно, вы можете потребовать, чтобы исполнитель бесплатно исправил ошибки. Другой вариант — договориться о соразмерном уменьшении вознаграждения.

  • Уплатить неустойку (штраф, пени). Если в договоре предусмотрена неустойка за нарушение сроков или некачественное оказание услуг, вы имеете право получить ее от исполнителя.

Чтобы избежать проблем с самозанятым, фиксируйте все важные условия в договоре или задании к нему. Указывайте сроки оказания услуг, требования к качеству, обязательство исполнителя выдавать чек в установленный срок.  

Оформляйте соглашение о неразглашении (NDA), если исполнитель работает с конфиденциальной информацией. Всегда сохраняйте документы — чеки, переписку, акты выполненных работ. Это поможет вам доказать свою правоту в случае спора.

Действия заказчика, если он обнаружил нарушение

Если исполнитель нарушил условия договора:  

  1. Обсудите возможные пути решения с самозанятым. Возможно, удастся договориться сразу и обойтись без долгих разбирательств.

  2. Напишите претензию. Если договориться не получилось, составьте письменную претензию, где предложите исполнителю устранить нарушение. Например, исправить работу, вернуть деньги или выплатить неустойку. 

  3. Приложите к претензии доказательства. Это могут быть договоры, переписка, фотографии некачественных работ или другие документы.  

  4. Отправьте претензию. Передайте претензию исполнителю — лично, по почте заказным письмом. Главное, чтобы у вас было подтверждение доставки.

Если исполнитель не реагирует или отказывается выполнять требования, подайте иск в суд. Приложите к заявлению все доказательства и копию претензии.  

Чтобы минимизировать риски при сотрудничестве с самозанятым, подстрахуйте себя заранее:

  • Перед заключением договора убедитесь, что исполнитель действительно имеет статус самозанятого и оказывает услуги, разрешенные этим налоговым режимом.   

  • Пропишите в договоре все важные моменты — сроки, требования к качеству, порядок оплаты, обязательство выдавать чеки и незамедлительно сообщать заказчику об утрате статуса самозанятого.

  • Проверяйте статус самозанятого перед каждой выплатой. После выдачи чека убедитесь, что он не аннулирован и в нем нет ошибок.

  • Следите за сроками оказания услуг и контролируйте выполнение задач исполнителем. Как делать это без риска переквалификации, рассказывали в статье.

Упростить взаимодействие с самозанятыми поможет Qugo. Это платформа, которая автоматизирует сотрудничество с самозанятыми, физлицами по договорам ГПХ и ИП. Перед заключением договора и каждой выплатой платформа проверяет статус исполнителя через ФНС. После регистрации исполнитель автоматически получает простую электронную подпись — это упрощает оформление документов.  

Qugo также предоставляет готовые шаблоны договоров и актов. Платформа автоматически создает чек после перевода вознаграждения и перечисляет налог за исполнителя. Выплаты можно проводить массово по реестрам или индивидуально на карты любых банков РФ.

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