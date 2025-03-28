Самозанятый нарушил условия договора или требования НПД: что делать заказчику

1. Нарушение условий НПД

Ограничения в самозанятости

Самозанятые — это люди, которые работают на себя и платят налог на профессиональный доход. Они могут быть ИП или просто физлицами. У самозанятых есть свои ограничения: Максимальный доход — не более 2,4 миллиона рублей в год.

Можно продавать только то, что самозанятый сделал сам, перепродавать чужой товар не получится.

Нельзя производить или продавать алкоголь, табак, топливо и другие подакцизные товары.

Нельзя продавать товары, которые подлежат обязательной маркировке — обувь, одежду, лекарства и др.

Самозанятый не имеет права заключать трудовые договоры с работниками.

Самозанятый не может работать по договорам поручения или комиссии, если это связано с предпринимательской деятельностью в интересах другого лица. Есть исключение — курьеры, которые доставляют товар и пробивают чек на онлайн-кассе, зарегистрированной на продавца.

НПД нельзя совмещать с другими налоговыми режимами.

Представители некоторых профессий, например, адвокаты, нотариусы, медиаторы, оценщики и арбитражные управляющие, не могут работать на НПД. Основание — ст. 6 ФЗ от 27.11.2018 № 422.

Последствия для самозанятого

Пока самозанятый соблюдает все правила, он платит один налог — 4% или 6% дохода. Если он нарушит хотя бы одно условие, то потеряет статус самозанятого и все преимущества этого режима. Налоговая может быстро обнаружить превышение лимита по доходу, так как данные через приложение «Мой налог» передаются в ФНС. Другие нарушения режима самозанятости могут выявить не сразу. Тогда лишат статуса не с момента обнаружения, а с даты самого нарушения.

Действия заказчика, если самозанятый больше не плательщик НПД