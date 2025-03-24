Сотрудничество с исполнителями нуждается в четкой организации, так как у заказчика меньше рычагов воздействия, чем в случае со штатными сотрудниками.

С исполнителем заключают гражданско-правовой договор на выполнение конкретных услуг или определенного объема работ . Чтобы снизить риски, детально пропишите измеримый результат в договоре.

Этап 3. Подготовка финального варианта в нужных форматах. Файлы должны быть в форматах .ai, .psd и .png, без ошибок и готовы к передаче в производство.

Этап 2. Задание — доработать выбранную концепцию на основе обратной связи. Дизайн должен соответствовать брендбуку, быть адаптированным для печати и цифрового использования.

Это особенно актуально, если вы планируете сотрудничать с исполнителем в течение длительного времени. Заключите рамочный договор, а к нему оформляйте задания на каждую отдельную задачу или этап работ.

Когда вы разбиваете проект на несколько этапов, то можете вносить корректировки на каждом шаге.

Для каждого этапа пропишите конкретные критерии оценки. Так вы сможете понять, насколько качественно исполнитель выполняет задачи.

Пример. Копирайтеру дали задание написать 10 статей для блога. Срок выполнения — 2 месяца. В этом случае удобнее составить отдельное задание на каждую статью, особенно если вы еще не сотрудничали с этим исполнителем.

В задании пропишите критерии результата, который хотите получить, например «Написание статьи для блога компании на тему “Тренды в дизайне интерьера 2025” объемом 7000–8000 знаков с пробелами».