Сезонные работники в 2025 году: особенности сотрудничества

В чем особенность сезонного труда в 2025 году
Сезонный работник — это тот, которого принимают на ограниченный срок для выполнения работ, востребованных только в определенный сезон. Оба условия обязательны.
Работодатель не может «назначить» какой-то труд сезонным. Перечни сезонных работ утверждают:
нормативные акты правительства, в частности, постановления от 04.07.02 № 498, от 06.04.99 № 382;
акты времен СССР, в частности, постановления Совмина РСФСР от 04.07.91 № 381, НКТ от 11.10.32 № 185;
федеральные отраслевые (межотраслевые) соглашения на основании ст. 293 ТК.
Сезонные работы могут быть связаны с сельскохозяйственными циклами, подготовкой к отопительному сезону, туристическим наплывом или другими факторами, зависящими от времени года.
Важно: несмотря на временный характер трудовых отношений, на сезонных работников распространяются все гарантии, установленные ТК.
Прием на работу сезонного работника в 2025 г.
Правила общие. Оформите трудовой договор, а в нем укажите специфические, «сезонные» условия, например:
срок работы, основания, по которым вы подписали именно срочный договор;
продолжительность отпусков;
сроки прекращения трудового договора.
Сделайте ссылку на нормативный документ, по которому работу относят к сезонным. Укажите на то, что деятельность носит сезонный характер. Если принимаете работника на сезон от двух до шести месяцев, то не можете назначить ему испытательный срок более двух недель. Основание — ст. 70, 293 ТК.
Важно: сезонных работников нужно направлять на предварительные медосмотры, если они обязательны для обычных трудящихся.
Специальную оценку условий труда (СОУТ) на сезонных рабочих местах тоже нужно сделать. Минтруд настаивает на том, чтобы проводить СОУТ в период, когда сезонные рабочие места заняты. По итогам — в трудовом договоре закрепить условия труда. Основание — письмо Минтруда от 28.08.17 № 15-1/ООГ-2410.
Как рассчитать продолжительность отпуска сезонному работнику
Сезонному работнику по закону положено два рабочих дня отпуска за каждый месяц работы. Основание — ст. 127, 295 ТК.
Пример. Иванова И.И. приняли на сбор урожая на 2 месяца. Ему положено 4 дня отпуска. Если он увольняется, не воспользовавшись отпуском, при расчете:
Посчитайте неиспользованные дни отпуска.
Определите средний дневной заработок: выплаты за расчетный период разделите на количество дней по шестидневке за отработанное время. Основание — п. 11 постановления от 24.12.07 № 922, правило сохранится после 1 сентября 2025 года — п. 11 постановления от 24.04.25 № 540.
Умножьте количество дней на средний дневной заработок.
Если у Иванова средний дневной заработок 1 500 руб., компенсация — 6 000 руб. (1 500 × 4).
Если Иванов отработал 1,5 месяца, то вопрос округления закон не регулирует. Но все же безопаснее — в пользу работника:
отработал ½ месяца или меньше — 1 день отпуска;
больше — 2 дня.
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Как уволить сезонного работника в 2025 году
Можно дождаться конца сезона или иного периода, и трудовой договор просто прекратится. Основание — ст. 79 ТК. Можете увольнять в связи с истечением срока договора. Порядок стандартный:
уведомляете об увольнении;
издаете приказ;
вносите в трудкнижку запись об увольнении — если бумажная книжка ведется;
производите расчет, в том числе компенсации за неиспользованный отпуск;
вносите информацию об увольнении в СТД.
Сезонный работник может уволиться по собственному желанию. Ему достаточно предупредить об уходе всего за три календарных дня. Основание — ст. 296 ТК.
При увольнении в связи с ликвидацией или по сокращению штатов:
Сезонного сотрудника можно уведомлять в более сжатые сроки — всего за семь календарных дней. Основание — ч. 2 ст. 296 ТК.
Выходное пособие по умолчанию будет меньше, всего двухнедельный средний заработок. Основание — ч. 3 ст. 296 ТК.
Оно может быть больше, если это прописано в трудовом или колдоговоре. Основание — ч. 8 ст. 178 ТК.
Самозанятый исполнитель или сезонный работник: что выбрать в 2025 году
Сотрудничать с самозанятым выгоднее и удобнее:
Договор ГПХ проще заключить, чем трудовой.
Документооборот гораздо проще: не нужно вести трудовые книжки, кадровый учет, издавать приказы.
Самозанятые платят налоги сами, взносы – по желанию. Взносы на травматизм платит заказчик лишь тогда, когда это прямо установлено в договоре.
Не придется проводить СОУТ.
Не нужно предоставлять отпуска, выплачивать компенсации за неиспользованный отдых.
С самозанятыми можно сотрудничать без оглядки на то, считается эта работа сезонной или нет.
Если договор ГПХ будет признан трудовым договором, могут последовать доначисления «зарплатных» налогов и взносов.
В Трудовом кодексе с 1 сентября 2025 года также, скорее всего, появятся конкретные признаки трудовых отношений. В ТК будет введена ст. 360.2, посвященная признанию отношений трудовыми по обращению Государственной инспекции труда (ГИТ). Из проекта следует такой порядок:
ГИТ убеждается в том, что вы маскируете трудовые отношения, — даже если они уже прекращены.
ГИТ выдает предписание об устранении нарушений.
Фактический работодатель не исполняет предписание.
ГИТ может обратиться в суд с требованием о признании отношений трудовыми — не позднее трех месяцев со дня истечения срока на обжалование предписания.
О чем следует помнить при сотрудничестве с самозанятыми
Не привлекайте по договорам оказания услуг (выполнения работ) своих работников и тех, которые уволились от вас менее двух лет назад.
Выплаты самозанятому не облагаются НДФЛ, страховыми взносами. Но взносы на травматизм начисляйте, если это предусмотрено в договоре.
Если у договора с самозанятым явные признаки трудового, уплатите НДФЛ, страховые взносы и отразите эти выплаты в отчетности по НДФЛ и в расчете по страховым взносам. Это единственный законный путь избежать доначислений, пеней и штрафов.
Если самозанятый утратил право на применение НПД, с этого дня исчисляйте и уплачивайте НДФЛ, страховые взносы со всех выплат в его пользу.
Получайте и храните чеки и акты. Это поможет доказать законность сотрудничества, даже если самозанятый аннулировал ранее направленный вам чек, а деньги не вернул.
Сотрудничая с самозанятыми и ИП по ГПД, важно правильно оформлять договоры, хранить подтверждающие документы, проверять статус исполнителя. Удобнее делать все это с помощью специальной платформы, например Qugo.
Платформа Qugo — это:
автоматическое отслеживание актуальности статуса исполнителя;
получение оперативных уведомлений об изменениях в статусе;
минимизация юридических рисков;
экономия времени и денег на документооборот.
Сервис автоматически выпускает фрилансерам электронные подписи, берет на себя формирование чеков и перечисление налогов.
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