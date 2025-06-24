Сезонные работники в 2025 году: особенности сотрудничества

В чем особенность сезонного труда в 2025 году

Сезонный работник — это тот, которого принимают на ограниченный срок для выполнения работ, востребованных только в определенный сезон. Оба условия обязательны.

Работодатель не может «назначить» какой-то труд сезонным. Перечни сезонных работ утверждают:

Сезонные работы могут быть связаны с сельскохозяйственными циклами, подготовкой к отопительному сезону, туристическим наплывом или другими факторами, зависящими от времени года.

Важно: несмотря на временный характер трудовых отношений, на сезонных работников распространяются все гарантии, установленные ТК.