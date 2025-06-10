Как сотрудничать с самозанятыми и не потерять деньги: руководство для бизнеса

Финансовые риски при сотрудничестве с самозанятыми: когда можно потерять деньги
❌ Переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые. Если налоговая или трудовая инспекция решит, что ваш самозанятый по сути — не подрядчик, а скрытый сотрудник, последствия будут негативными. Придется заплатить НДФЛ и страховые взносы за весь период сотрудничества. К этим суммам добавятся пени и штрафы.
❌ Аванс оплатили — результатов нет. Еще одна распространенная ситуация: вы перечислили аванс, но самозанятый исчез — не выходит на связь, пропал с деньгами.
❌ Плохо выполненные задачи — расходы на переделку. Исполнитель сдал работы с ошибками, не вовремя, качество не устроило — а деньги уже отправлены полностью или частично. За исправление недочетов приходится платить другому подрядчику или делать самим, что тоже стоит бизнесу времени и денег.
❌ Сложности с документами — потери на налогах. Если самозанятый не выдал чек, заказчик не сможет подтвердить расходы и уменьшить налоги. В результате заплатит больше, чем мог бы.
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Что делать бизнесу, чтобы снизить такие риски или их избежать.
Привлекайте самозанятых для задач с конкретным результатом
Сотрудничайте с внештатниками, когда нужен четкий измеримый результат. Например, написать статьи, сверстать сайт, настроить рекламные кампании, сделать ремонт, сдать отчетность. Главное — цель и итог работ, а не ежедневный процесс.
Если задачи требуют постоянного присутствия, контроля рабочего времени или подчинения внутренним правилам вашей компании, оформляйте человека в штат по трудовому договору. Самозанятый — это не сотрудник, он сам решает, когда и как делает свою работу, может использовать любые инструменты и сам несет расходы.
Не допускайте признаков трудовых отношений в процессе сотрудничества:
Контролируйте только результат, а не процесс.
Не устанавливайте требования к месту, времени выполнения задач.
Не препятствуйте, если исполнитель привлекает субподрядчиков.
Не оформляйте на исполнителей должностные инструкции.
Не предоставляйте постоянное рабочее место.
Не ведите на внештатников табель учета их времени.
Не переводите своих работников в самозанятые и проверьте, работал ли исполнитель у вас раньше
Если сотрудник уволился меньше двух лет назад или трудится у вас в штате, вы не можете привлечь его как самозанятого. Если нужны его услуги — оформляйте по ГПХ как обычное физлицо. Но тогда придется платить НДФЛ и страховые взносы.
Нельзя переводить штатных сотрудников в самозанятые. Налоговые органы могут заметить, если человек сначала работал в компании по трудовому договору, а затем стал оказывать услуги как самозанятый.
Особенно это очевидно в случаях, когда сразу несколько бывших сотрудников одновременно регистрируются как плательщики НПД, используют одни и те же контактные данные, оформляют чеки с одного устройства. ФНС легко может отследить это и посчитать маскировкой трудовых отношений.
Заключайте гражданско-правовой договор с самозанятым
Оформляйте сотрудничество с самозанятым гражданско-правовым договором. Это защитит обе стороны и поможет избежать споров.
В договоре подробно пропишите:
условия и порядок оплаты;
конкретный результат, который должен быть достигнут;
требования к качеству услуги;
сроки выполнения;
ответственность сторон в случае нарушений.
Так вы будете понимать, за что вы платите, и сможете предъявить обоснованные требования, если услуги оказаны некачественно или не в срок.
📍 Предмет договора — именно результат выполненных работ, а не сам процесс. Избегайте формулировок и условий, которые напоминают трудовые отношения. Например, требования подчиняться руководителю отдела.
Если стоимость услуги не превышает 10 000 рублей и оплата сразу после выполнения, можно обойтись без договора. В других случаях нужны письменные соглашения.
📍 При длительном сотрудничестве с самозанятым можно заключить рамочный договор. В этом случае по каждому проекту или задаче оформляйте отдельное задание (приложение к договору). В нем указывайте сроки, результат работ и порядок оплаты.
Не применяйте трудовые термины при работе с самозанятыми
Сотрудничество с самозанятыми регулирует Гражданский кодекс, поэтому используйте корректную терминологию во всех документах: договорах, заданиях, актах, чеках и даже в деловой переписке.
❌Избегайте слов, характерных для трудовых отношений — например, «работник», «работодатель», «зарплата», «премия», «командировка», «увольнение». Применение таких терминов может стать основанием для признания ваших отношений трудовыми.
✔️Используйте правильные формулировки: «заказчик», «исполнитель», «услуга», «вознаграждение», «расторжение договора».
Это снизит риски переквалификации гражданско-правового договора в трудовой.
Пропишите ответственность за статус самозанятого и невыдачу чека
В договоре укажите:
Самозанятый применяет налоговый режим НПД, а его доходы не облагаются НДФЛ.
Исполнитель обязан немедленно уведомить заказчика, если утратил статус самозанятого — например, из-за превышения годового лимита дохода в 2,4 млн рублей. Лучше указать, что уведомление должно быть в письменной форме, отправлено по электронной почте или в мессенджере.
Пропишите ответственность: если исполнитель не сообщает об утрате статуса, не выдает или аннулирует чек, он обязан возместить заказчику возможные убытки или оплатить штраф.
Эти условия помогут защитить компанию от доначислений налогов и взносов, если исполнитель потеряет статус самозанятого или не выдаст чек.
Подписывайте акт оказанных услуг
Хотя по закону самозанятый обязан выдавать только чек, лучше оформлять акт оказанных услуг — это подтверждает факт оказания услуг.
В акте фиксируют:
перечень оказанных услуг;
сроки выполнения и оплаты;
возможные замечания или недочеты.
Подписанный акт помогает избежать споров, служит дополнительным доказательством сотрудничества в случае проверки ФНС, упрощает документооборот.
Проверяйте статус самозанятого перед каждой выплатой
Проверяйте, что исполнитель сохраняет статус плательщика НПД не только при заключении договора, но и перед каждой оплатой.
Сделать это можно несколькими способами:
запросить у самозанятого свежую справку из приложения «Мой налог»;
проверить статус вручную по ИНН на сайте ФНС России (сервис «Проверить плательщика налога на профессиональный доход»);
использовать платформы для работы с самозанятыми — например Qugo. Сервис автоматически отслеживает актуальность статуса и уведомляет заказчика об изменениях.
Ручная проверка подходит при сотрудничестве с небольшим количеством исполнителей. Для массовых выплат удобнее использовать автоматический контроль через специальные сервисы.
Всегда запрашивайте чек и внимательно проверяйте его данные
Самозанятый обязан выдать вам чек после оплаты услуг. Это основной документ для подтверждения сотрудничества и правильного учета расходов.
Проверьте, чтобы в чеке были указаны:
ваш ИНН без ошибок;
полная сумма вознаграждения — без вычета налога;
конкретное наименование оказанной услуги, а не просто «услуга».
Полученный чек проверьте сразу. Если есть ошибка, попросите исполнителя аннулировать документ и выдать новый. Храните все чеки для отчетности и возможных проверок ФНС.
Если исполнитель по ошибке или умышленно аннулировал чек, вы сможете подтвердить расходы, если представите доказательства оказания услуг и оплаты. Основание — письмо ФНС от 28.10.2021 № ПА-4−20/15 213@.
Выплачивайте самозанятым вознаграждение исходя из объема оказанных услуг
Оплата самозанятому должна быть привязана к фактическому объему оказанных услуг. Лучше, чтобы суммы различались из месяца в месяц.
Избегайте регулярных выплат фиксированных сумм по строго установленному графику. Особенно — два раза в месяц в дни выдачи зарплаты сотрудникам.
В договоре обязательно указывайте, на каких условиях возможна предоплата, ее размер и сроки.
Автоматизируйте работу с самозанятыми через платформу Qugo
Используйте платформу Qugo для автоматизации всех процессов сотрудничества с самозанятыми и снижайте риски признания отношений трудовыми.
Основные преимущества сервиса:
Быстрое подключение новых исполнителей — занимает не более 15 минут.
Qugo автоматически проверяет статус самозанятого в начале сотрудничества и перед каждой выплатой.
Все документы подписываются электронно, хранятся в единой системе и всегда доступны.
Чеки формируются автоматически, возможна автоматическая уплата налога в ФНС.
Вознаграждение переводится напрямую на карты или банковские счета исполнителей вне зависимости от их числа, с автоматическим формированием отчетных документов.
Автоматизация через Qugo позволяет ускорить взаиморасчеты, упростить документооборот и минимизировать юридические и налоговые риски для вашей компании.
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