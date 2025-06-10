Как сотрудничать с самозанятыми и не потерять деньги: руководство для бизнеса

Финансовые риски при сотрудничестве с самозанятыми: когда можно потерять деньги

❌ Переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые. Если налоговая или трудовая инспекция решит, что ваш самозанятый по сути — не подрядчик, а скрытый сотрудник, последствия будут негативными. Придется заплатить НДФЛ и страховые взносы за весь период сотрудничества. К этим суммам добавятся пени и штрафы.

❌ Аванс оплатили — результатов нет. Еще одна распространенная ситуация: вы перечислили аванс, но самозанятый исчез — не выходит на связь, пропал с деньгами.

❌ Плохо выполненные задачи — расходы на переделку. Исполнитель сдал работы с ошибками, не вовремя, качество не устроило — а деньги уже отправлены полностью или частично. За исправление недочетов приходится платить другому подрядчику или делать самим, что тоже стоит бизнесу времени и денег.

❌ Сложности с документами — потери на налогах. Если самозанятый не выдал чек, заказчик не сможет подтвердить расходы и уменьшить налоги. В результате заплатит больше, чем мог бы.

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Что делать бизнесу, чтобы снизить такие риски или их избежать.