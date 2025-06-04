Как избежать конфликтов сторон при сотрудничестве с самозанятыми: рекомендации для заказчика

Договоритесь, как будете обмениваться документами

До заключения договора нужно выяснить, как вы будете оформлять и подписывать документы с самозанятым. Не у всех исполнителей есть электронная подпись — а договор и акты нужно заверять обеим сторонам.

Эти документы защищают заказчика и исполнителя. Если что-то пойдет не так, они подтвердят, кто и что делал, когда и в каком объеме.

Варианты обмена документами:

В письменном виде на бумаге. Документы подписывают на встрече, передают лично, отправляют почтой или курьером.

Скан-копии и бумажные оригиналы. Можно подписать документы на бумаге, затем обменяться сканами по e-mail или в мессенджерах, а оригиналы переслать почтой или отдать при встрече.

В электронном виде. Если у самозанятого есть электронная подпись ― все можно делать онлайн: подписывать договор, акты, передавать счета через интернет.

Документами удобно обмениваться через платформу для сотрудничества с самозанятыми Qugo. Сервис автоматически выпускает исполнителю электронную подпись. Также на платформе есть шаблоны документов с юридически безопасными формулировками — можно не беспокоиться о соответствии договоров и актов требованиям законодательства. Получить консультацию

Подписанные документы помогают избегать конфликтов, так как фиксируют все условия.