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НДС: экспорт и импорт товаров и услуг
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Как безопасно оплатить автомобиль за границей из России: доступные платежные решения

Как безопасно оплатить автомобиль за границей из России: доступные платежные решения

По данным агентства «Автостат» в июле ввоз автомобилей в Россию достиг рекорда с начала 2026 года и составил 44,4 тыс. автомобилей. При этом оплата инвойса от заграничного поставщика — по-прежнему квест. Разберем основные сценарии, как можно купить автомобиль за границей.

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Самое главное:

  • Прямые расчеты с иностранными поставщиками автотранспорта работают со сбоями, медленно или не работают вообще.

  • Оплата через транзитера — риск потерять деньги или не получить документы, особенно если это физлицо или непроверенный партнер.

  • Прямой банковский перевод позволяет не платить комиссию посреднику, но подходит только в том случае, если продавец принимает деньги из России, а срок покупки допускает задержку платежа.

  • Технический импортер берет на себя расчеты с поставщиком, валютный контроль и таможенное оформление. Но этот вариант выгоднее при регулярных поставках и крупных B2B-контрактах, чем при покупке одного автомобиля.

  • Финтех-агенты — баланс по цене и качеству услуг.

Способ № 1: прямой банковский перевод

Самый очевидный и юридически прозрачный вариант: импортер получает реквизиты иностранного дилера или аукциона и отправляет деньги напрямую со своего счета.

Плюсы: понятная схема для бухгалтерии, налоговой и валютного контроля.

Минусы: на практике такие платежи регулярно сталкиваются с задержками. Европейские и американские банки-корреспонденты часто запрашивают дополнительные сведения, блокируют перевод или возвращают его обратно. В условиях срочной покупки на аукционе такая задержка может стоить вам автомобиля.

Прямой перевод наиболее выгоден и оправдан в сценарии, когда на первом месте стоит экономия на комиссиях и классическая юридическая прозрачность, а сроки оплаты не поджимают.

Например, российская компания заказывает автомобиль у иностранного дилера по предварительному контракту с запасом времени на оплату в 1–2 недели. В этом случае прямой перевод выгоден из-за отсутствия сервисной комиссии и прозрачности для валютного контроля. Бухгалтеру компании не придется объяснять налоговикам и банку роль посредника, так как деньги идут напрямую от покупателя к продавцу.

Главное условие такой выгоды — готовность покупателя к тому, что платеж может пройти не за 1–2 дня, а дольше из-за строгого комплаенса. Поэтому схема практически не работает при сотрудничестве с японскими поставщиками, особенно через аукцион.

В расчетах с японскими и южнокорейскими автодилерами прямой банковский перевод сильно зависит от банков-корреспондентов, которые могут отказать в проведении платежа из России из-за риска вторичных санкций.  

Если провести прямой перевод не получается, оплату можно организовать через Raketa Pay. Клиент отправляет сервису инвойс и реквизиты продавца, получает расчет и заключает договор, а затем перечисляет согласованную сумму в рублях. Raketa Pay проверяет документы и контрагента, фиксирует курс и переводит деньги дилеру, экспортеру или автомобильному аукциону в валюте счета. 

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Способ № 2: транзитные финансовые схемы через третьи страны

Например, российский предприниматель хочет купить автомобиль, но его банк отказывается проводить прямой платеж за границу или запросы от банка-корреспондента затягивают процесс на недели. У покупателя есть собственная компания или надежный посредник за рубежом. Чтобы не упустить сделку, покупатель переводит средства этому посреднику, а тот уже со своего счета в несанкционной юрисдикции оплачивает инвойс поставщика.

Плюсы: сама возможность оплатить автомобиль.

Минусы: 

  • В финансовой цепочке появляются новые участники, что увеличивает стоимость сделки из-за двойных комиссий. Для частного покупателя или небольшого предпринимателя допрасходы могут оказаться непосильными.

  • Дополнительные риски, связанные с надежностью самого посредника: блокировка счета комплаенс-службой банка, потеря средств, неполучение документов для легального ввоза транспорта в Россию, его растаможки и постановки на учет. 

В качестве стран для финансового транзита импортеры часто используют Казахстан, Кыргызстан, Турцию и ОАЭ, чтобы обойти ограничения от западных банков.

Способ № 3: оплата через технического импортера

Технический импортер — это компания, которая берет на себя всю внешнеторговую часть сделки: заключает контракт с иностранным поставщиком, оплачивает автомобиль или партию автомобилей и затем передает транспорт заказчику.

Плюсы: 

  • Максимальная юридическая защита.

  • Никакого валютного контроля у заказчика, так как сделка проходит между резидентами.

  • Компания-заказчик услуг технического импортера получает транспорт по договору купли-продажи после его растаможки импортером.

Минусы: схема оправдана преимущественно для крупных B2B-контрактов и регулярных поставок коммерческого транспорта. Для покупки одного легкового автомобиля это слишком сложно и дорого.

Способ № 4: оплата через финтех-агента или B2B-платформу

На сегодняшний день это самый сбалансированный сценарий для большинства частных покупателей и компаний. Специальные платежные агенты берут на себя всю сложную часть международной платежной цепочки. Клиенту не нужно самостоятельно искать банк, который проведет платеж, или разбираться в хитросплетениях корреспондентских счетов.

Как работает оплата через финтех-агента Raketa Pay

Сервис позволяет провести сделку быстро, легально и без необходимости открывать валютные счета. Процесс оплаты инвойса за автомобиль состоит из четырех шагов:

  • Шаг 1. Покупатель отправляет агенту инвойс от продавца, реквизиты получателя и краткий контекст сделки.

  • Шаг 2. Агент проверяет документы и самого контрагента, чтобы исключить мошенничество. Стороны заключают официальный договор с фиксацией стоимости автомобиля и всех услуг.

  • Шаг 3. Российский заказчик оплачивает агенту сумму в рублях. Ему не нужно самостоятельно покупать валюту или открывать валютный счет.

  • Шаг 4. Агент конвертирует деньги и переводит их экспортеру в валюте инвойса через партнерскую инфраструктуру. Заказчик получает полный комплект закрывающих документов для бухгалтерии, банка и таможни.

Плюсы:

  • Платеж проходит в среднем за 1–3 дня — это особенно важно для покупки автомобиля на аукционе, где время имеет важное значение.

  • Итоговая сумма в рублях известна заказчику до оплаты и не увеличивается из-за колебаний курса во время проведения транзакции или комиссий посредников.

  • Сделка проводится по официальному договору. Платеж жестко привязан к конкретному инвойсу и автомобилю — это исключает вопросы со стороны ФНС и таможенных органов. 

  • Расчеты с агентом происходят в рублях. Риск зависания средств на промежуточном этапе в банке-корреспонденте исключен.

  • Заказчик получает все необходимые документы для легального ввоза, растаможки, подтверждения стоимости автомобиля и постановки его на учет в России.

  • Raketa Pay проводит платежи автодилерам и экспортерам из большинства популярных стран: Китая, Японии, Южной Кореи, Германии, Великобритании, Турции и др.

  • Способ оплаты подходит для закупки больших партий автотранспорта и для единичных экземпляров. 

Через Raketa Pay можно оплатить как один автомобиль, так и партию легкового или коммерческого транспорта и спецтехники. Открывать валютный счет и самостоятельно покупать иностранную валюту не потребуется. После исполнения платежа заказчик получает подтверждение перевода и комплект закрывающих документов для бухгалтерского учета и валютного контроля.

Что в итоге

Международные расчеты при покупке автомобилей в 2026 году сложны и не всегда стабильны. Попытки сэкономить на комиссии и использование серых схем могут привести к потере средств, блокировке счетов и невозможности легально пройти таможню.

Для большинства покупателей и компаний оптимальным выбором становятся финтех-агенты. Они помогают безопасно и в срок оплатить как один автомобиль, так и целую партию транспорта. Сделка проходит по договору, а заказчик получает полный пакет документов. Так российский покупатель может сосредоточиться на выборе автомобиля, а не на поиске рабочих и безопасных банковских маршрутов.

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