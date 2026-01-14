Сегодня нейросеть умеет писать тексты, генерировать изображения, озвучивать ролики, создавать видео, помогать с идеями и рутиной — и всё это можно делать в одном окне браузера. Главная боль у русскоязычных пользователей другая: где найти нейросеть онлайн, которая действительно работает в России без танцев с VPN, с нормальным русским интерфейсом и понятной логикой?

Ответ — Ranvik: сервис, который объединяет несколько популярных моделей и инструментов в одном кабинете: текст, картинки, видео, аудио, «оживление» фото и дизайн. На официальной странице прямо заявлено, что сервис доступен в России без VPN и предлагает генерацию текста, фото и видео в одном месте.

Как использовать Ranvik как бесплатные нейросети «в одном флаконе», какие задачи закрывает платформа, как выжимать максимум из промтов, где сильные и слабые стороны, и почему это реально похоже на «универсальный набор нейросетей» для повседневных задач.

Стоит заметить на сайте есть бесплатные нейросети, которые работают без ограничения, в частности текстовые модели, которые помогут для решения любых задач.