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Кадровые документы

Как составить положение о премировании для бухгалтерии

Работа бухгалтеров не влияет напрямую на производство, продажи и прибыль, поэтому расходы на их премии сложнее обосновать в налоговом учете. Рассказываем, за что можно выдать премию бухгалтерии и как составить положение о премировании, чтобы не было проблем с ГИТ и ФНС.
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Как составить положение о премировании для бухгалтерии
Иллюстрация: Академия «Регламент»

Для чего нужно положение о премировании

Работодатель сам решает, премировать ли работников. Если решил, что премии нужны, это нужно включить в трудовой договор — ст. 57 ТК РФ. Но удобнее разработать локальный нормативный акт, в котором будут прописаны условия выплат. Это может быть отдельное положение о премировании или раздел в положении об оплате труда.

Составлять такой документ необязательно, но в этом есть плюсы:

  1. Можно не расписывать подробности о премиях в трудовом договоре, а сослаться на локальный акт.

  2. Будет проще поменять правила премирования, так как не придется вносить изменения в каждый трудовой договор.

Можно издать несколько положений о премировании. Например, по группам работников, которые ведут разные проекты или по отделам, если у них разные показатели для выплаты премий.

Если есть положение о премировании, его нужно соблюдать, иначе трудовая инспекция оштрафует работодателя по ст. 5.27 КоАП РФ:

  • организацию — от 30 000 до 50 000 руб.;

  • ИП и должностных лиц, например, директора, — от 1000 до 5000 руб.

У должностных лиц вместо штрафа может быть предупреждение.

Если в положении о премировании вы напишете, что премия — часть зарплаты, по ст. 22 ТК РФ ее нужно обязательно выплачивать, иначе будет штраф. 

Как оформить положение о премировании для бухгалтерии

Привлеките для разработки главбуха

Затраты на премии бухгалтеров сложнее обосновать в налоговом учете. Есть риск, что при проверке налоговики исключат их из расходов как экономически неоправданные.

Учесть премию в расходах на оплату труда можно, если она:

  • прописана в трудовом или коллективном договоре, либо в локальном нормативном акте работодателя — ч. 2 ст. 135 ТК РФ;

  • назначена за достижение трудовых показателей, то есть экономически оправдана — п. 1 ст. 252 НК РФ;

  • выплачена не из целевых поступлений или фондов, сформированных за счет чистой прибыли — п. 22 ст. 270 НК РФ.

Все эти условия должны выполняться одновременно. Премии, не связанные с трудовыми обязанностями, например, к юбилеям и праздникам, в расходах не учитываются.

Сложности могут возникнуть с трудовыми показателями бухгалтеров, так как они не выпускают продукцию и у них нет производственных планов. Кадровик или другой работник, ответственный за составление локальных актов, может не знать специфики бухгалтерской работы. С помощью главбуха можно определить критерии и показатели для премирования, которые устроят проверяющих.

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Разработайте проект положения о премировании 

Унифицированной формы нет. Структуру документа работодатели определяют самостоятельно, а оформляют с его с учетом ГОСТ Р 7.0.97-2016. В стандартном положении о премировании несколько разделов. 

Общие положения. Пропишите, что это за документ, для чего вводится, на кого распространяется, а также из каких средств выплачиваются премии, например, из фонда оплаты труда.

Согласно абз. 4 ч. 1 ст. 22 ТК РФ можно указать, что премия — это право, а не обязанность работодателя и выплачивается при финансовой возможности. 

Показатели премирования, виды и размеры премий. Укажите, какие виды премий регулирует положение: годовые, ежемесячные, ежеквартальные. Можно прописать единовременные премии, которые выплачиваются при конкретных событиях, например, к юбилею или дню бухгалтера.

Перечислите показатели и критерии, по которым будете оценивать работу бухгалтера и его вклад в деятельность предприятия. Бухгалтеров можно премировать не за объем выполненной работы, а за качество ее выполнения. Например, «Премия начисляется по итогам месяца за качественное выполнение работы по представлению главного бухгалтера». 

Критерии качества можно составить для каждой должности в бухгалтерии. Для этого из должностной инструкции возьмите несколько ключевых обязанностей. Например, бухгалтер по аренде ежемесячно:

  • проводит сверку расчетов с арендаторами:;

  • перечисляет оплату по договорам;

  • составляет и принимает первичку;

  • передает главбуху информацию для отчетности. 

Работник получит премию по итогам месяца, если вовремя и без ошибок выполнит все эти обязанности. Информацию о соответствии критериям качества каждый месяц будет передавать руководителю главбух. Ее можно оформлять в виде служебной записки или представления к поощрению.

Размер выплаты можно прописать в процентах от оклада или в твердой сумме, а также указать, что точные суммы устанавливаются отдельными приказами. Тогда для выплаты нужно ежемесячно издавать приказы о премировании.

Порядок расчета и выплаты премии. Здесь можно указать при каких условиях премия снижается или вообще не выплачивается. Например, «Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней в месяце по уважительным причинам, премия выплачивается пропорционально отработанному времени».

Можно прописать, что премия выплачивается только тем, у кого в периоде премирования не было дисциплинарного взыскания. Либо указать, что при его наличии размер премии за этот месяц снижается, например, на 20%.

Нельзя включать пункты, которые противоречат трудовому законодательству. Например, что премия не выплачивается во время испытательного срока. Даже если такое условие прописать, оно будет недействительным.

Запросите мнение профсоюза

Если у работников есть профсоюз или совет трудового коллектива, нужно учесть его мнение по правилам ст. 372 ТК РФ. Направьте ему проект положения о премировании с сопроводительным письмом. 

В течение пяти рабочих дней профсоюз или совет должны ответить в письменном виде: согласиться с локальным актом или внести предложения по его усовершенствованию. Ответ должен быть подкреплен ссылками на законодательство или локальные нормативные акты работодателя.

Утвердите положение о премировании

В конце документа напишите должность работника, который его составил, оставьте место для подписи, укажите ее расшифровку: инициалы и фамилию.

Если у вас принято согласовывать локальные акты с юридическим или другими отделами, ниже подписи составителя или на обороте последнего листа напишите должность работника, который завизирует документ. Он поставит свою подпись с расшифровкой и дату согласования. Точно так же согласуйте положение о премировании бухгалтерии с главным бухгалтером.

Утвердить положение о премировании и ввести его в действие можно приказом руководителя или грифом «УТВЕРЖДАЮ» в шапке документа. 

Ознакомьте работников с положением о премировании

Подтвердить ознакомление нужно подписью работника. Для этого есть несколько вариантов:

  1. Отдельный журнал ознакомления с локальными актами.

  2. Лист для подписей работников, который подшивается к положению о премировании.

  3. Запись в экземпляре трудового договора, который остается у работодателя: «С положением о премировании ознакомлен». Это вариант подойдет только для новых сотрудников. 

Если работник откажется ознакомиться с документом, составьте акт об отказе в свободной форме. При проверке у вас будет подтверждение, что вы выполнили обязанность по ознакомлению с локальным актом.

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