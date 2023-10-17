Сколько платят бухгалтерам разной специализации

Бухгалтеры нужны всегда и везде — на рынке труда это одна из самых востребованных профессий. Мы проанализировали зарплатные предложения для бухгалтеров на портале hh.ru по участкам учета: первичная документация, касса, ТМЦ, кадры, банк-клиент. Результаты собрали в статье.

Кто чаще всего ищет бухгалтера

Мы нашли более 51 тысячи вакансий для бухгалтера на портале hh.ru в середине октября 2023 года. Из них только 4,6% заказчиков ищут исполнителя по договору ГПХ или по совместительству. Остальные готовы принять бухгалтера по трудовому договору на полный рабочий день.

Больше всего вакансий предлагают работодатели восьми регионов из ТОП-10 по уровню экономического развития:

Москва — 10 419;

Санкт-Петербург — 3 967;

Московская область — 2 517;

Краснодарский край — 2 162;

Татарстан — 1 431;

Ростовская область — 1 278;

Свердловская область — 1 824;

Нижегородская область — 1 221.

Чаще всего бухгалтера ищут ИТ-компании, работодатели из розничной торговли, финансового сектора, услуг для бизнеса, строительства.

Разброс зарплат по вакансиям большой: от 10 000 до 250 000 рублей и выше. При этом треть работодателей готова платить бухгалтеру до 55 000 рублей, а половина — от 55 000 до 105 000 рублей. На вакансии с зарплатой выше 205 000 рублей (такой фильтр показывает hh.ru) приходится всего 3%.

Самые высокие зарплатные предложения — это вакансии для главных бухгалтеров или специалистов «на все руки мастер»: бухгалтеров с функциями риэлтора (да, есть и такие вакансии), менеджера по продажам, финансового директора или «бухгалтерии в одном лице».

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Сколько готовы платить бухгалтеру ТМЦ

Такой специалист ведет учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ). В его обязанности обычно входит:

контроль оформления первичных бухгалтерских документов;

учет операций с ТМЦ;

формирование книги покупок, книги продаж;

подготовка актов сверки взаиморасчетов с контрагентами;

контроль документооборота по движению товара;

участие в проведении инвентаризации;

архивация первичной бухгалтерской документации.

Мы нашли чуть более 7 тысяч вакансий по этой специализации. Половина работодателей готовы платить бухгалтеру ТМЦ от 45 000 до 75 000 рублей. И лишь 11% предлагают зарплату более 105 000 рублей.

Более половины указывают в требованиях наличие у соискателя высшего образования и стаж работы от 1 года до 3 лет. Также работодатели хотят видеть опыт работы в 1С и программах электронного документооборота.

При примерно одинаковых требованиях к кандидатам уровень зарплат отличается в зависимости от региона. Например, так выглядят требования к кандидату на вакансию с зарплатой от 140 000 рублей. Такие условия предлагает московская компания:

А вот вакансия с зарплатой 60 000 рублей. Здесь бухгалтера по учету ТМЦ ищет челябинская компания:

Соответственно, при примерно одинаковых требованиях к кандидату уровень зарплаты в два с половиной раза ниже московского предложения.

Какую зарплату предлагают бухгалтеру на первичную документацию

Бухгалтер на первичную документацию занят оформлением кассовых ордеров, накладных, счетов, актов и других первичных учетных документов. Также в его обязанности может входить:

выписка доверенностей;

сверка и подготовка первичной документации к счетной обработке;

подготовка первички к архивному хранению;

участие в составлении внутренней отчетности.

Мы обнаружили больше 16 тысяч вакансий «Бухгалтер первичной документации». Из них 53% содержат требования о стаже работы в 1-3 года, а 32% — от 3 до 6 лет. Взять бухгалтера на первичку без опыта работы готовы 9% работодателей.

Однако в вакансиях на эту специализацию нет жестких требований к уровню образования. Для 67% работодателей не имеет значения, есть ли у бухгалтера на первичную документацию высшее образование.

Компании готовы платить бухгалтеру на первичную документацию от 10 000 до 100 000 рублей и выше. Зарплата зависит от региона работодателя и сложности задач.

Например, в вакансии на 160 000 рублей московская компания хочет видеть универсала на бухгалтерский и налоговый учет, внешние и внутренние проверки бизнеса. В требованиях указаны знание 1С, ЭДО, Word, Excel; опыт работы в строительной компании, с ВЭД, ведения нескольких организаций. То есть это никакой не первичник, а самый настоящий главбух.

А вот в вакансии на 60 000 рублей в должностные обязанности будет входить:

создание платежных поручений;

обработка и контроль правильного оформления первичной документации;

проведение сверок, контроль наличия оригиналов первичной документации;

оформление прихода и реализации ТМЦ;

функции делопроизводства.

В требованиях указаны опыт работы с большим объемом информации, программами 1С 8, Excel.

Сколько предлагают бухгалтеру на кассу и банк-клиент

Такой специалист:

формирует и отправляет в банк платежные поручения;

получает выписки по банковским счетам и отражает их на счетах по учету безналичных денежных средств;

контролирует своевременность платежей по кредитным договорам и договорам займа, отражает расчеты по ним на счетах;

оформляет документы для валютных операций;

готовит информацию о движении денежных средств для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности;

ведет кассовые операции.

На портале hh.ru размещено меньше тысячи вакансий для бухгалтера на кассу и банк. Работодатели готовы платить такому специалисту от 15 000 до 150 000 рублей и выше. При этом большинство зарплатных предложений приходится на группу от 40 000 до 125 000 рублей.

Уровень зарплаты зависит от региона нахождения заказчика и объема задач.

Например, вот требования от клиники косметологии в вакансии с оплатой труда в 110 000 рублей. Это московская сеть косметологий, которая ищет бухгалтера «Касса — Банк» для нескольких организаций:

А челябинская компания готова платить специалисту 60 000 рублей за ведение трех участков работы: банк, касса, реализация, но в одной компании.

Почти половина работодателей хотят видеть на позиции бухгалтера «Касса — Банк» специалиста с высшим образованием и опытом работы 1-3 года. Из требуемых навыков они указывают работу в программах Word, Excel, 1С, клиент-банке, в системе электронного документооборота.

Сколько готовы платить бухгалтеру по заработной плате

Такой специалист:

рассчитывает зарплату и другие выплаты работникам;

ведет персонифицированный учет;

рассчитывает оплату по договорам ГПХ с физическими лицами;

готовит отчетность по пенсионному и социальному страхованию.

Мы нашли в октябре чуть больше 1,6 тыс. вакансий для таких специалистов.

При этом компании ожидают, что за одну зарплату они получат бухгалтера и кадровика в одном лице. Некоторые сразу указывают в должностных обязанностях еще и воинский учет. И это не по самым высоким зарплатным предложениям.

Разброс зарплат в вакансиях для бухгалтера по кадрам — от 15 000 до 150 000 рублей. Но большая часть предложений содержит ставку от 40 000 до 125 000 рублей.

Больше всего работодатели готовы платить за бухгалтерию в одном лице (от 100 000 рублей) или сразу за несколько участков «кадровый учет + зарплата + касса и банк» в холдинге.

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Что в итоге

Самая востребованная на рынке специализация бухгалтера — это первичная документация. Таких специалистов ищут почти в 16 раз чаще, чем на кадры или кассу и банк.

Более половины работодателей готовы платить бухгалтеру на первичке от 40 000 до 70 000 рублей. Примерно такие же зарплаты компании предлагают и по другим специализациям.

Самый высокий доход работодатели обещают универсалам на несколько участков учета в холдинговых компаниях. Например, бухгалтер должен вести кассу, банк-клиент и кадры по нескольким филиалам и дочерним обществам. Либо работодатели ищут бухгалтера в одном лице.

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