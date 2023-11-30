Как построить карьеру бухгалтера

Как бухгалтеру построить карьеру в малом и среднем бизнесе
Вершина: финансовый или операционный директор.
Необходимые качества: умение разбираться с проблемами самостоятельно, бизнес-эрудиция, готовность к выходу в смежные с учетом области.
В небольших компаниях бухгалтер, как правило, поначалу строит горизонтальную карьеру — осваивает смежные направления и совмещает несколько должностей. Он может дополнительно вести:
кадровый учет;
весь объем отчетности — статистической, налоговой, кадровой, экологической;
воинский учет;
договорную работу;
управленческий учет и бюджетирование.
Разные карьерные треки бухгалтеров, которые дорастают до топ-менеджеров, официально предусмотрены профстандартом 08.002 «Бухгалтер», утвержденным приказом Минтруда России от 21 февраля 2019 г. № 103н. Мы свели специфические требования профстандарта к возможным вершинам карьеры бухгалтера в таблицы.
Требования профстандарта 08.002 «Бухгалтер» к директору по операционному управлению
Знать
Уметь
На одних бухгалтерских знаниях здесь далеко не уехать, но они могут стать хорошим фундаментом в карьере «тыжбухгалтера». Учиться обычно приходится самостоятельно. Дополнительные знания можно получать дистанционно — по программам профпереподготовки и повышения квалификации, а практику нарабатывать в своей компании.
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Как бухгалтеру построить карьеру в корпорации
Вершина: главный бухгалтер.
Необходимые качества: исполнительность, системность, организаторские способности.
В крупных компаниях, у которых есть дочерние общества и филиалы, бухгалтер обычно строит вертикальную карьеру внутри бухгалтерии: от бухгалтера без категории до начальника отдела, заместителя главного бухгалтера, главбуха отдельной компании, главбуха корпорации.
В крупных компаниях уже есть сложившееся разделение труда, и специалистов берут на отдельные участки учета, например:
основные средства;
зарплата;
ТМЦ;
расчеты;
первичная документация;
банк и касса.
В построении такой карьеры тоже сильно помогает широкий кругозор, но уже внутри бухгалтерской профессии. Успешный карьерист обычно успевает поработать на разных участках учета и понимает специфику работы большинства из них. Для освоения матчасти в крупных компаниях обычно есть система внутреннего обучения. Кандидат на продвижение обычно не только регулярно повышает квалификацию, но и не забывает озвучивать достижения руководству.
Требования профстандарта 08.002 «Бухгалтер» к главбуху корпорации
Знать
Уметь
Главбух группы компаний — это прежде всего руководитель, а уже потом бухгалтер. Поэтому стандарт большую роль уделяет управленческим навыкам. Обычно они приходят вместе с продвижением по карьерной лестнице. Но не ко всем. Если мечтать о корпоративной карьере — лучше заранее учиться им.
Как бухгалтеру построить карьеру в аутсорсинговых, аудиторских и консалтинговых компаниях
Вершина: руководитель департамента или управляющий партнер.
Необходимые качества: стрессоустойчивость,коммуникабельность, скорость обучения.
Компании, которые оказывают услуги бухгалтерские и околобухгалтерские услуги массово набирают выпускников экономических факультетов еще на старших курсах. Многие приходят сюда, чтобы быстро получить опыт работы по специальности. Особенность таких компаний в том, что они работают с клиентами из разных отраслей, поэтому год работы в них можно смело засчитывать за три года в корпорации.
Если бухгалтер остается в аутсорсинге, аудите или консалтинге, его карьера строится вертикально: от стажера до руководителя департамента или даже управляющего партнера. Но часто после 2-3 лет работы сотрудник меняет работодателя, переходя, например, к бывшему клиенту. Это связано, в том числе, с напряженным графиком работы и необходимости постоянно жить в режиме многозадачности.
Требования профстандарта 08.002 «Бухгалтер» к директору по бухгалтерскому аутсорсингу
Знать
Уметь
Как видите, карьера бухгалтера может строиться по-разному, но в ее основе всегда глубокие экспертные знания в бухучете и налогах и постоянное повышение квалификации. Без этого расти в должности и доходе не получится.
ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт
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Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
неплохая статья, но (про малый бизнес)) смешно «Бухгалтер» к директору по операционному управлению