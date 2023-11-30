Как построить карьеру бухгалтера

Первое место работы часто определяет дальнейшую карьеру. Возможные траектории развития начинающего бухгалтера зависят от того, кого он выбрал в качестве работодателя. Рассказываем о стандартных карьерных треках в малом бизнесе, корпорациях, аутсорсинговых, аудиторских и консалтинговых компаниях.

Как бухгалтеру построить карьеру в малом и среднем бизнесе

Вершина: финансовый или операционный директор. Необходимые качества: умение разбираться с проблемами самостоятельно, бизнес-эрудиция, готовность к выходу в смежные с учетом области.

В небольших компаниях бухгалтер, как правило, поначалу строит горизонтальную карьеру — осваивает смежные направления и совмещает несколько должностей. Он может дополнительно вести:

кадровый учет;

весь объем отчетности — статистической, налоговой, кадровой, экологической;

воинский учет;

договорную работу;

управленческий учет и бюджетирование.

Разные карьерные треки бухгалтеров, которые дорастают до топ-менеджеров, официально предусмотрены профстандартом 08.002 «Бухгалтер», утвержденным приказом Минтруда России от 21 февраля 2019 г. № 103н. Мы свели специфические требования профстандарта к возможным вершинам карьеры бухгалтера в таблицы.

Требования профстандарта 08.002 «Бухгалтер» к директору по операционному управлению

Знать Уметь Управление маркетингом и рекламой. Управление бизнес-процессами с применением информационных технологий. Методы финансового анализа и финансовых вычислений. Проводить маркетинговые исследования состояния рынка услуг, анализировать полученные результаты. Оценивать риски коммерческой деятельности. Контролировать исполнение принятых управленческих решений.

На одних бухгалтерских знаниях здесь далеко не уехать, но они могут стать хорошим фундаментом в карьере «тыжбухгалтера». Учиться обычно приходится самостоятельно. Дополнительные знания можно получать дистанционно — по программам профпереподготовки и повышения квалификации, а практику нарабатывать в своей компании.

Приглашаем пройти пробное бесплатное онлайн-занятие курса «ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт». Автор — генеральный директор Академии «Регламент» Алексей Иванов, известный читателям «Клерка» как Переводчик с бухгалтерского. В курсе он простым языком на практических примерах разбирает нюансы бухгалтерского учета аренды и дает готовые решения для внедрения в работу. ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт Бесплатное пробное занятие курса Академии «Регламент» Сделайте шаг к победе над ФСБУ! Оставьте заявку в форме ниже, и мы откроем вам доступ Отправить

Как бухгалтеру построить карьеру в корпорации

Вершина: главный бухгалтер. Необходимые качества: исполнительность, системность, организаторские способности.

В крупных компаниях, у которых есть дочерние общества и филиалы, бухгалтер обычно строит вертикальную карьеру внутри бухгалтерии: от бухгалтера без категории до начальника отдела, заместителя главного бухгалтера, главбуха отдельной компании, главбуха корпорации.

В крупных компаниях уже есть сложившееся разделение труда, и специалистов берут на отдельные участки учета, например:

основные средства;

зарплата;

ТМЦ;

расчеты;

первичная документация;

банк и касса.

В построении такой карьеры тоже сильно помогает широкий кругозор, но уже внутри бухгалтерской профессии. Успешный карьерист обычно успевает поработать на разных участках учета и понимает специфику работы большинства из них. Для освоения матчасти в крупных компаниях обычно есть система внутреннего обучения. Кандидат на продвижение обычно не только регулярно повышает квалификацию, но и не забывает озвучивать достижения руководству.

Требования профстандарта 08.002 «Бухгалтер» к главбуху корпорации

Знать Уметь Экономику и организация производства и управления в группе организаций, чья отчетность консолидируется. Международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта); практика применения стандартов. Методы формирования консолидированной финансовой информации. Определять цели, задачи и порядок организации методического обеспечения процесса подготовки группой организаций (группой субъектов отчетности) консолидированной финансовой отчетности. Разрабатывать предложения по интегрированию информационных систем дочерних и зависимых обществ (субъектов отчетности, входящих в периметр консолидации) в информационную систему основного общества (субъекта консолидированной отчетности) для целей формирования консолидированной финансовой отчетности. Унифицировать способы бухгалтерского учета в рамках группы организаций, обосновывать их экономическую целесообразность и соответствие установленным требованиям.

Главбух группы компаний — это прежде всего руководитель, а уже потом бухгалтер. Поэтому стандарт большую роль уделяет управленческим навыкам. Обычно они приходят вместе с продвижением по карьерной лестнице. Но не ко всем. Если мечтать о корпоративной карьере — лучше заранее учиться им.

Как бухгалтеру построить карьеру в аутсорсинговых, аудиторских и консалтинговых компаниях

Вершина: руководитель департамента или управляющий партнер. Необходимые качества: стрессоустойчивость,коммуникабельность, скорость обучения.

Компании, которые оказывают услуги бухгалтерские и околобухгалтерские услуги массово набирают выпускников экономических факультетов еще на старших курсах. Многие приходят сюда, чтобы быстро получить опыт работы по специальности. Особенность таких компаний в том, что они работают с клиентами из разных отраслей, поэтому год работы в них можно смело засчитывать за три года в корпорации.

Если бухгалтер остается в аутсорсинге, аудите или консалтинге, его карьера строится вертикально: от стажера до руководителя департамента или даже управляющего партнера. Но часто после 2-3 лет работы сотрудник меняет работодателя, переходя, например, к бывшему клиенту. Это связано, в том числе, с напряженным графиком работы и необходимости постоянно жить в режиме многозадачности.

Требования профстандарта 08.002 «Бухгалтер» к директору по бухгалтерскому аутсорсингу

Знать Уметь Методы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Судебную практику по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения. Экономику и организацию производства и управления (в зависимости от сферы деятельности экономических субъектов - заказчиков услуг). Определять цели и задачи оказания услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговых расчетов и деклараций. Разрабатывать мероприятия по совершенствованию клиентского сервиса и продвижению экономического субъекта на рынке услуг. Определять потребности в ресурсах, необходимых для оказания услуг, в том числе численность и квалификацию работников.

Как видите, карьера бухгалтера может строиться по-разному, но в ее основе всегда глубокие экспертные знания в бухучете и налогах и постоянное повышение квалификации. Без этого расти в должности и доходе не получится.

ФСБУ 25/2018: как применять самый сложный стандарт Онлайн-курс Академии «Регламент»: лекции Алексея Иванова, домашки, разборы, сертификат гособразца Узнать больше

Реклама: ООО «АКАДЕМИЯ «РЕГЛАМЕНТ», ИНН 7801725668, erid: LjN8KUEnh