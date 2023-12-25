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Учет расходов

Налогообложение подарков и расходов на корпоратив

Пока одни развешивают гирлянды в окнах домов, а другие бьются в очереди за билетами на «Щелкунчика», бухгалтеры ломают голову над нюансами оформления расходов на корпоративы, подарки и прочие новогодние приятности за счет компании. Разбираем часто задаваемые вопросы на эту тему.
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Налогообложение подарков и расходов на корпоратив
Иллюстрация: Академия «Регламент»

Удерживать ли НДФЛ со стоимости подарков работнику?

Не нужно удерживать НДФЛ:

  • если стоимость подарка за календарный год не превысила 4 000 руб.;

  • с суммы подарка стоимостью до 50 000 руб. включительно, выплаченного по случаю рождения (усыновления) ребенка;

  • с подарков ветеранам и инвалидам  ВОВ, их вдовам, вдовам бойцов, погибших в войне с Финляндией и Японией;

  • с подарков узникам концлагерей, тюрем и гетто, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Во всех остальных случаях с суммы подарка нужно удержать НДФЛ.

Чтобы соблюсти лимит в  4 000 руб., необходим учет: кому и сколько было выплачено в течение года. Нет учета — нет понимания, соблюдается ли ограничение. А раз так, платить НДФЛ придется со всей суммы, без уменьшения на 4 тыс. рублей.

Когда стоимость подарка можно учесть в расходах?

На УСН «Доходы минус расходы» нужно придерживаться таких правил:

  1. Подарок должен быть связан с трудовыми достижениями и предусмотрен или в трудовом договоре с работником, или в коллективном договоре организации.

  2. Подарок за пределами отношений «работодатель — работник», вне трудовых рамок, в расходах УСН учесть нельзя.

Например, на  новогоднем корпоративе бухгалтеру вручили ноутбук с формулировкой в приказе «за своевременную сдачу отчетности и отсутствие претензий со стороны налоговых органов». Стоимость этого подарка можно учесть в расходной части КУДиР: работодатель поощряет работника за достигнутое и стимулирует его на будущие трудовые подвиги. А расходы, например, на новогодние елочные шары ручной росписи, которые все сотрудники получат в качестве подарков к Новому году, никак на налог повлиять не смогут: они не зависят от результатов труда и не являются стимулирующими выплатами в натуральной форме. Такие сюрпризы — исключительно за счет работодателя и без налоговых поблажек.

При расчете налога на прибыль расходы на подарки нужно документально подтвердить и своевременно включить в локальные нормативные акты или трудовой договор с работником. Все расходы, признаваемые в налоговом учете, должны быть экономически обоснованными. Подтверждение этого подхода — в письме Минфина РФ от 21.11.23 № 03-03-06/1/111429.

Вручение сотрудникам подарков — операция, облагаемая НДС. Счета-фактуры выставлять не нужно: работники не платят этот налог и не принимают его к вычету. Достаточно оформить, например, бухгалтерскую справку суммарно на все подобные операции и отразить ее и счет-фактуру на сумму всех подарков в книге продаж.

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Удерживать ли НДФЛ при проведении корпоратива для сотрудников за счет компании?

Мнения контролеров в этом вопросе разделились.

ФНС считает что нужно, и приводит такие аргументы:

  1. Согласно пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ кдоходам, полученным в натуральной форме, относится и «оплата (полностью или частично) за него организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика;...».

  2. Согласно ст. 226 НК РФ организация признается налоговым  агентом, который обязан вести учет доходов, полученных от него физическими лицами в налоговом периоде, и принимать все возможные меры по оценке и учету экономической выгоды (дохода), получаемой работником.

Минфин России в качестве контраргумента обращает внимание на то, что если при проведении корпоратива нет возможности «персонифицировать и оценить экономическую выгоду, полученную каждым сотрудником (участником корпоративного мероприятия), дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, в таком случае у указанных лиц не возникает» (письма Минфина от 25.03.2019 № 03-07-11/19838, от 03.08.2018 № 03-04-06/55047).

Если сложить два этих мнения, то получается, что  НДФЛ можно удержать только с дохода, выраженного в цифрах по каждому работнику отдельно. Если эти данные определить нельзя, то и удержать налог не получится. К тому же, закон не дает методики, как определить, кто, сколько и что именно употребил на корпоративе.

Можно ли учесть при налогообложении расходы на корпоратив? 

На УСН затрат на организацию и проведение корпоративов нет в закрытом перечне расходов (п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Принять их для уменьшения налоговой базы по УСН нельзя.

В налоговом учете поналогу на прибыль расход должен быть экономически обоснован и направлен на извлечение прибыли. Затраты на вечеринку этим критериям не отвечают, поэтому учесть их в расходах не получится. В закрытом перечне представительских расходов нет ни аренды банкетного зала, ни питания штатных сотрудников, ни расходов на услуги организаторов корпоратива — провести корпоратив как представительские расходы тоже не получится. 

Начислять ли страховые взносы с суммы новогодних подарков и корпоративов?

Страховыми взносами облагаются доходы в рамках трудовых отношений. Если есть доказательства, что выплата — это дарение, страховых взносов не будет. Поэтому на подарки дороже 3 000 рублей разумнее заключать письменные договоры дарения. Это и будет вашим доказательством. 

Если подарок зависит от стажа, ударного труда и личного вклада в развитие компании, его признают стимулирующей выплатой. Например, это стоимость ноутбука для бухгалтера из примера выше. А на стоимость подарка к Новому году взносы не начисляют.

Можно ли учесть в расходах подарки партнерам? 

На УСН такие расходы не предусмотрены закрытым перечнем. 

В целях налога на прибыль не учитываются затраты в виде стоимости безвозмездно переданного имущества и расходы, связанные с такой передачей (п. 16 ст. 270 НК РФ). Дарение подарков — это безвозмездная передача имущества. Соответственно, затраты на их приобретение не включаются в налоговую базу по налогу на прибыль. Например, нельзя учитывать расходы на приобретение подарочного коньяка для партнеров по случаю Нового года (письмо Минфина России  от 12.02.2020 № 03-03-06/1/9419).

С другой стороны, расходы, связанные с официальным приемом и обслуживанием представителей других организаций, участвующих в переговорах, в целях установления и поддержания сотрудничества можно учестькак представительские (пп. 22 п. 1, п. 2 ст. 264 НК РФ). Но относятся ли к ним подарки и сувениры, из текста неясно. Минфин РФ считает, что нет (письмо от 25.03.2010 № 03-03-06/1/176).

В 2008 году УФНС России по г. Москве указывало, что сувениры с символикой организации можно учесть при расчете налога на прибыль в качестве представительских расходов, если они вручаются партнерам, участвующим в официальных переговорах, «в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества». Если логотипа нет, стоимость подарка в расходы не принимается (письмо от 30.04.2008  № 20-12/041966.2). Но безопаснее не учитывать стоимость любых подарков для целей налогообложения, если не готовы к спорам с налоговыми органами.

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Комментарии

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