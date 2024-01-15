Чего нельзя делать при лизинге, чтобы не было проблем с налоговой

Бизнес нередко приобретает имущество при помощи лизинга. Однако некоторые варианты его использования налоговики считают незаконными схемами ухода от налогов. Рассказываем, в каких случаях могут возникнуть налоговые риски при лизинге.

При приобретении имущества в лизинг главных раздражителей для инспекторов три:

Возвратный лизинг без деловой цели. Выкупная цена ниже стоимости передаваемого объекта. Уступка прав по договору лизинга безвозмездно или по символической цене.

Возвратный лизинг без деловой цели

Возвратный лизинг — это вариант лизинговой сделки, при котором продавец и лизингополучатель совпадают. Владелец имущества продает его лизинговой компании и сразу сам же берет его в лизинг. Таким образом он единовременно получает деньги для развития бизнеса, продолжает использовать имущество в своих целях, и перечисляет лизинговой компании текущие платежи.

В целом это законно (п. 1 ст. 4 закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ), но налоговики иногда пытаются доказать, что лизингополучатель получает необоснованную налоговую выгоду в виде затрат по налогу на прибыль и вычета НДС по лизинговым платежам.

Если сделка имеет разумную деловую цель, суды, как правило, поддерживают налогоплательщиков. Например, такое дело рассмотрел ФАС Уральского округа (постановление от 26.01.2010 № Ф09-11292/09-С2). Суд отметил, что налогоплательщик использовал оборудование в производственной деятельности, лизинговые платежи перечислял вовремя. Поэтому компания правомерно учла расходы по возвратному лизингу для налога на прибыль и приняла к вычету НДС.

Чтобы снизить налоговые риски при возвратном лизинге и повысить шансы в суде, если до этого дойдет, нужно обращать внимание на следующие моменты:

1. Стоимость продаваемого имущества. Желательно, чтобы она не отклонялась от рыночных цен по аналогичным активам более, чем на 20%.

2. Состояние расчетов. Налоговики считают подозрительным, если лизингополучатель допускает длительные просрочки, а лизингодатель не принимает никаких мер для взыскания долгов.

3. Вид деятельности лизингодателя. У ИФНС могут возникнуть вопросы, если операция по возвратному лизингу является его единственной лизинговой сделкой.

4. Нестандартные для налогоплательщика способы расчета, например, векселя или взаимозачет. Сами по себе они не являются нарушением, но в сочетании с перечисленными выше моментами могут вызвать дополнительные подозрения проверяющих.

5. Взаимозависимость лизингодателя и лизингополучателя. Сделки между взаимозависимыми лицами в принципе вызывают повышенный интерес налоговиков. А если и сама сделка нестандартная, то внимание будет еще более пристальным.

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Выкупная цена ниже рыночной стоимости передаваемого объекта

Срок действия договора лизинга законы никак не ограничивают. Имущество можно взять в лизинг и на короткий срок, например, на несколько месяцев или на год. Но инспекторы иногда в таких случаях пытаются переквалифицировать договор лизинга с выкупом в договор куплю-продажи с рассрочкой платежа (п. 13.4 Методических рекомендаций, направленных письмом ФНС от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@).

Инспекторы видят этом желание получить необоснованную налоговую выгоду, ведь лизингополучатель за короткий срок спишет на затраты всю стоимость имущества в виде лизинговых платежей. А если бы объект был куплен по договору купли-продажи, то его стоимость списывали бы в течение установленного срока полезного использования, который, как правило, дольше. При этом в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 264 НК выкупная стоимость предмета лизинга не должна включаться в расходы для налога на прибыль.

В постановлении Президиума ВАС от 12.07.2011 № 17389/10 выражена такая позиция суда:

1. Выкупная стоимость может быть приближена к нулевой только если срок договора лизинга и срок полезного использования объекта сопоставимы друг с другом.

2. Если же срок договора лизинга существенно меньше срока полезного использования, символическая выкупная цена говорит о том, что реальная выкупная цена фактически вошла в состав текущих лизинговых платежей.

Чтобы снизить налоговые риски, при краткосрочном лизинге с выкупом стоит определять выкупную цену с учетом соотношения срока полезного использования и срока действия договора.

Пример 1. Компания «ПромДеталь» заключила договор лизинга с выкупом. Предмет лизинга — новый фрезерный станок, рыночная стоимость которого на момент передачи — 800 000 руб. Срок полезного использования станка — 5 лет, срок лизинга — 1 год. Таким образом, при равномерном использовании износ станка за период действия договора лизинга составит 20%. В этом случае для налоговой безопасности лучше установить выкупную стоимость в размере не ниже 80% от стоимости станка на момент передачи: 800 000 руб. х 80% = 640 000 руб.

Уступка прав по договору лизинга безвозмездно или по символической цене

Лизингополучатель может передать свои права по договору лизинга другому лицу. Для этого нужно согласие лизингодателя, так как это одновременно и передача прав арендатора, и перевод долга (п. 2 ст. 615 ГК и п. 2 ст. 391 ГК).

Нельзя передавать право безвозмездно или по символической стоимости. Если лизингополучатель оплатил все лизинговые платежи, или их большую часть, а затем бесплатно передал свои права другому лицу, то это лицо получит право приобрести объект безвозмездно и должно будет заплатить налоги с рыночной цены приобретения.

Такое дело рассмотрел Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (постановление от 29.07.2022 № Ф04-3379/2022). Компания полностью выплатила все суммы по договорам лизинга автомобилей и безвозмездно передало права на их выкуп взаимозависимым лицам — учредителю компании и его близкому родственнику. Выкупная сумма была чисто символическая — по 1 000 руб. за автомобиль.

Налоговая служба начислила компании НДС, штрафы и пени исходя из рыночных цен передаваемых автомобилей на общую сумму около 600 тыс. руб. Суд согласился с тем, что в данном случае имеет место безвозмездная передача имущественных прав, которая облагается НДС по рыночной стоимости (п. 5 ст. 155 НК и п. 1 ст. 154 НК).

Чтобы избежать подобных проблем, нужно при передаче прав по договору лизинга оценивать их реальную рыночную стоимость.

В рассмотренном деле налоговики начислили компании НДС исходя из всей рыночной стоимости автомобилей. Это связано с тем, что на момент передачи права первичный лизингополучатель уже исполнил практически все обязательства перед лизинговой компанией, кроме выплаты символической выкупной суммы.

Но могут быть и другие ситуации, когда лизингополучатель передает свои права до исполнения всех обязательств перед лизинговой компанией. Для безопасности лучше определять цену как разность между текущей рыночной стоимостью объекта и неуплаченным остатком лизинговых платежей.

Пример 2. Компания «АвтоПлюс» приобрела в лизинг автомобиль. Срок договора лизинга — 5 лет. Через три года организация решила передать права по договору другому лизингополучателю. На этот момент рыночная стоимость автомобиля была равна 1 500 000 руб., а сумма невыплаченных лизинговых платежей — 700 000 руб. Поэтому стоимость передаваемого права определили в размере: 1 500 000 руб. – 700 000 руб. = 800 000 руб.

Что в итоге

Лизинг сам по себе — абсолютно законная операция. Проблемы начинаются там, где лизинговая сделка служит лишь прикрытием для получения необоснованной налоговой выгоды. Тогда нужно быть готовым к претензиям налоговиков.

Если у сделки есть деловая цель, проблем быть не должно. Даже если налоговики и попытаются оспорить действия организации или предпринимателя, суд, скорее всего, встанет на сторону налогоплательщика.

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