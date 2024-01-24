Когда бывшего главбуха могут привлечь к ответственности

Главного бухгалтера могут привлечь к ответственности за растрату, уход от налогов, мошенничество и по другим основаниям. Но бывают ситуации, когда нарушения допустил бывший работник, а вскрылись они после его ухода. Рассказываем, в каких ситуациях главбуха наказывают после увольнения и будет ли новый главбух отвечать за действия своего предшественника.

Какие виды ответственности есть для главбуха

Главный бухгалтер отвечает за достоверность бухгалтерского и налогового учета в компании. Его можно привлечь к ответственности:

дисциплинарной — за невыполнение трудовых обязанностей;

материальной — при причинении прямого ущерба компании;

административной и даже уголовной — за правонарушения и преступления.

Но здесь речь идет о действующем работнике. Вопрос привлечения к ответственности уволенного главбуха встает, когда компания сталкивается с реальными убытками, или следствие находит признаки преступления в действиях бывшего главбуха.

В судебной практике есть примеры с разными исходами как в пользу бывшего сотрудника, так и против него.

Пример 1. После увольнения главбуха новый бухгалтер обнаружил в учетной программе требования от ФСС и ФНС о взыскании налогов и взносов, платежные ордера о безакцептном списании денежных средств. При проверке выяснилось, что бывший главбух допустил просрочку платежей, поэтому и возник штраф в 32 500 руб. Компания через суд хотела взыскать эти деньги с уволенного главбуха как материальный ущерб, но суд в иске отказал. Он решил, что вина работника не доказана, ведь объяснительных с него работодатель не получал, плюс налоговые штрафы на юрлицо не относятся к прямым действительным убыткам, которые можно взыскать с работника. Источник: определение Седьмого КСОЮ от 12 сентября 2023 г. № 88-16175/2023 по делу № 2-2397/2022.

Пример 2. Следствие обвинило бывшего главбуха ИТ-компании в растрате и хищениях на сумму 1,8 млн рублей. По его версии сотрудница выписывала фиктивные платежные поручения и завышала цену закупаемой техники. Первоначально Вахитовский районный суд Казани посчитал, что вина главбуха не доказана. Но Верховный Суд Республики Татарстан 22 декабря 2017 года отменил оправдательный приговор и постановил рассмотреть дело заново. Источник: «Реальное время».

Уволенного главбуха можно привлечь к ответственности, но завести уголовное или административное дело можно только в пределах срока исковой давности. Взыскивать материальный ущерб придется через суд.

К дисциплинарной ответственности бывшего главбуха, чаще всего, привлечь нельзя. Этот вид наказания установлен Трудовым кодексом для действующих работников. Уже уволенному сотруднику нельзя объявить замечание или выговор, расторгнуть с ним трудовой договор.

С 2023 года появилось исключение: по ст.13.5 закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Бывшим государственным и муниципальным служащим могут изменить основание увольнения на «утрату доверия» при выполнении одновременно нескольких условий:

они занимали должность из специальных перечней — это те служащие, которые декларируют свои доходы, имущество и обязательства;

после их увольнения прокуратура провела проверку и выявила, что работник совершил коррупционное правонарушение;

суд по заявлению прокурора принял решение об изменении основания увольнения на «утрату доверия».

В этом случае бывший служащий, например, начальник департамента бухучета госкомпании, попадет в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (ст. 15 закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ). Он не сможет в течение пяти лет занимать должности, связанные с финансами, бухучетом, госслужбой.

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Какая административная ответственность грозит бывшему главбуху

Уволенного сотрудника могут наказать, если его действия в период работы квалифицированы как административное правонарушение. Чаще всего главбухов привлекают к ответственности по «бухгалтерским» статьям КоАП:

несоблюдение порядка работы с наличностью и кассовых операций — ст. 15.1;

нарушение сроков представления налоговой декларации или расчета по страховым взносам — ст. 15.5;

непредставление сведений для налогового контроля — ст.15.6;

грубое нарушение требований к бухучету — ст.15.11.

Санкции по таким правонарушениям — штрафы до 20 000 руб. или дисквалификация сроком до двух лет.

Бывшего работника можно привлечь к административной ответственности, если не истекли сроки исковой давности. По «бухгалтерским» статьям они составляют 2 года (ст. 4.5 КоАП РФ); по налоговым нарушениям — 3 года (ст. 113 НК РФ).

Когда на бывшего главбуха заведут уголовное дело

Налоговая, аудиторская или контрольно-ревизионная проверка может выявить в действиях уволенного работника признаки преступления. И тогда ревизоры передадут материалы следователям, чтобы привлечь гражданина к уголовной ответственности.

Чаще всего бывшего главбуха наказывают за:

Наказания по этим статьям разные: штрафы, лишение свободы и дисквалификация на определенный срок. Например, за мошенничество в особо крупном размере можно получить срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Пример 3. Ковровский городской суд в конце 2017 года осудил бывшего главного бухгалтера социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сотрудница в период работы оформляла фиктивные заявки на перечисление денег якобы на нужды центра. На самом деле она обналичивала деньги и присваивала. Общий доказанный ущерб составил 1,9 млн рублей. Бывший главбух частично его возместила, а также признала вину. С учетом смягчающих обстоятельств она получила два года исправительной колонии. Источник: сайт Ковровского городского суда Владимирской области.

По уголовным преступлениям также есть срок давности от 2 до 15 лет (ст. 78 УК РФ). Он определяется тяжестью преступления. Так, например, мошенничество — это тяжкое преступление. По нему срок давности — 10 лет.

Можно ли взыскать с бывшего главбуха убытки компании

Это одна из самых сложных категорий гражданских дел. С бывшего главбуха можно взыскать только прямой ущерб имуществу работодателя при соблюдении хотя бы одного из условий по ст. 243 ТК РФ:

полная материальная ответственность была установлена трудовым договором главбуха;

бывший работник совершил преступление, подтвержденное приговором суда.

Нельзя взыскать упущенную выгоду (ст. 238 ТК РФ). Также суды не считают убытками налоговые штрафы на организацию. Такая позиция изложена, например, в уже упомянутом Определении Седьмого КСОЮ от 12 сентября 2023 г. № 88-16175/2023 по делу № 2-2397/2022.

Можно ли взыскать с главбуха долги перед внешними кредиторами

При банкротстве компании контролирующие должника лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности. Но главбух чаще всего к ним не относится. Он исполняет поручения руководителя, даже если и входит в состав правления компании.

Чтобы привлечь бывшего главного бухгалтера к субсидиарной ответственности перед кредиторами, надо доказать, что именно его действия довели компанию до банкротства. Верховный Суд в постановлении Пленума от 21 декабря 2017 г. № 53 приводит такой случай.

Главбух, на которого возложена обязанность по ведению и хранению соответствующей документации, будет отвечать вместе с бывшим руководителем как соучастник, если он по его указанию умышленно уничтожил документацию или исказил сведения в ней.

Могут ли наказать нового главбуха за ошибки старого

Любая ответственность неразрывно связана с личностью того, кто совершил нарушение или преступление. Поэтому нового бухгалтера за грехи старого работника наказывать не будут. Но ему придется работать с последствиями нарушений, которые допустил бывший главбух. Чтобы восстановить учет, могут потребоваться:

аудиторская проверка;

инвентаризация;

сверка расчетов с персоналом, с кредиторами, с бюджетом.

Лучше проводить эти мероприятия до увольнения предыдущего главбуха, чтобы он передал дела преемнику.

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