Топ-10 программ и сервисов для планирования ремонта

Подготовка к ремонту — это не просто выбор декоративных решений, а полноценный проект, который определяет бюджет и конечный результат ремонта. Сегодня планировать ремонт стало значительно проще, ведь значительную часть задач можно делегировать современным онлайн-сервисам и приложениям для дизайна и ремонта.

Почему подготовка — это 50% успеха ремонта

Начать ремонт «с места в карьер» — самая распространённая ошибка. Самым неправильным будет подход в стиле: «Сейчас выберем плитку, завтра купим краску, а там разберёмся». Отделка — это едва ли не последнее, что вам нужно выбрать, а тем более купить. При таком подходе неизбежно возникают задержки, переделки, перерасход бюджета и конфликт между ожиданиями и реальностью. Потому что ремонт был начат без чёткого плана, «дорожной карты», если хотите.

Пример проекта в Remplanner

Грамотная подготовка к ремонту позволяет решить несколько задач:

1. Определяет технический проект

Без точного плана расположения межкомнатных перегородок, дверных проёмов, мебели, проводки, сантехники и освещения невозможно грамотно спланировать проведение ремонта. Электрика и трубы не «подстраиваются» под новую задумку на ходу — любой поздний пересмотр приводит к переделкам.

2. Даёт реальный расчёт бюджета

На основе технического проекта можно рассчитать смету ремонта, ведь он фиксирует объёмы материалов, спецификацию, количество розеток и выключателей, точки света, количество плитки, паркета, обоев и краски. Наличие сметы позволяет заранее понять, укладываетесь вы в выделенный бюджет или нет. Если получившаяся сумма значительно превышает ваши ожидания, у вас есть возможность внести изменения в проект, уменьшив его стоимость до подходящей вам суммы. Но не забывайте, любая смета должна учитывать плюс 15–20% на непредвиденные расходы (что-то испортили и нужно докупать, доставлять, поднимать на этаж — это новые расходы).

3. Позволяет вовремя закупать материалы

Если вы пришли выбирать отделочные материалы и видите сотни образцов плитки, напольных материалов, дверей и декоративной штукатурки в строительном гипермаркете, это не значит, что всё, что вам требуется, есть в наличии в нужном объёме. Очень часто те или иные позиции приходится ждать недели, а мебель на заказ могут делать несколько месяцев. Наличие проекта позволяет понять этапы работ и сроки их выполнения, и вести планомерную закупку материалов и мебели с учётом продвижения ремонта. Чтобы всё привозили в срок и ремонт не останавливался.

4. Упрощает работу с бригадой или подрядчиком

Когда есть полный комплект чертежей, исчезают разночтения. Бригада работает по чёткой схеме и заданным размерам, а не «на глазок». Вам не нужно ежедневно принимать десятки решений, от которых зависит итог: а розетки на какой высоте делаем? А выключатели? А светильники по центру пойдут или левее? Всё уже есть в проекте, все расстояния и отступы, материалы и расположение мебели.

5. Минимизирует количество переделок

Невозможно «незаметно» добавить блок розеток в гостиной или кухне после того, как уже зашпаклеваны все стены и готовы под покраску или поклейку обоев. Перенести дверной проём на 10 см левее без разрушений тоже не получится. Это всё требует времени и денег. И грамотный проект, где всё учтено заранее — главный способ избежать этого. Так что тщательная подготовка — это не опция, а базовый этап ремонта. А современные сервисы позволяют пройти его самостоятельно, без оплаты дорогостоящих услуг дизайнера.

Лучшие сервисы для подготовки к ремонту в квартире или доме

«Хороший планировщик — это как технический паспорт будущего ремонта. Пока нет точного плана, любые расчёты превращаются в догадки, а ремонт — в лотерею».

1. Remplanner — главный инструмент для тех, кто хочет готовый технический проект без дизайнера

Если в этой подборке и есть сервис, который точно заменяет поход к дизайнеру, то это Remplanner. Это многофункциональный онлайн-планировщик, где можно бесплатно создать точный технический проект квартиры, просчитать всю электрику, водопровод и систему отопления, вентиляцию и кондиционирование, расставить мебель и сантехнику, продумать тип дверей и направление открытия, и многое другое. Вы получаете полный комплект чертежей со всеми коммуникациями и схемами, соответствующими СНиПам.

Пример проекта в Remplanner

Основные преимущества:

работает прямо в браузере, без скачивания и установки на ваш компьютер, так что подходит даже для слабых ПК;

для каждого этапа предусмотрен отдельный лист: демонтаж, электрика, сантехника, вентиляция, расстановка мебели, освещение;

коммуникации представлены на отдельных схемах, ничего не пересекается, всё предельно чётко и понятно;

подробные видеоуроки по каждому этапу работы в планировщике позволяют быстро разобраться любому новичку;

есть режим 3D-визуализации и расширенные платные функции.

Remplanner позволяет создать продуманный проект квартиры или дома, с учётом всех строительных норм и ваших предпочтений. Вы сэкономите массу времени и немалую сумму денег, получив в результате проект, сопоставимый по качеству с профессиональной работой дизайнера.

2. Мой Дом 3D — удобный инструмент для планирования дома

Эта программа отлично подойдёт тем, кто планирует ремонт в частном доме, ведь она позволяет рисовать поэтажный план и переносить планировку первого этажа на второй, если это требуется. Программа требует скачивания и установки на ваш ПК, это её основной минус, поскольку работать вы сможете только с одного устройства. Впрочем, технические требования не очень высокие: ОС от Windows 7 до 11, оперативная память 2 ГБ и выше, свободного места под установочный файл 300 Мб и не менее 1 ГБ под проекты.

Пример проекта в Мой Дом 3D

С помощью Мой Дом 3D вы сможете:

нарисовать план квартиры или дома;

спроектировать все коммуникации и электрику;

продумать расстановку мебели и техники;

выбрать отделку стен внутри и снаружи;

составить смету.

Мой Дом 3D станет хорошим решением для частных застройщиков, потому что кроме стен и внутреннего интерьера позволяет проектировать фундамент и рассчитывать крышу по одному из шаблонов. У программы есть бесплатная демо-версия, но для полноценной работы придётся оплатить доступ к одному из тарифов.

3. Pinterest — лучший источник интерьерных идей

Пример интерьера с Pinterest

Это настоящий кладезь идей и вдохновения для каждого, кто планирует делать ремонт. На сайте Pinterest или в приложении можно найти примеры оформления кухонь самого разного размера и стиля, составить собственную подборку цветовых решений для спальни, гостиной или ванной комнаты. Посмотреть на решения, которые используют в дизайне интерьеров в России, Италии или США, найти необычные идеи для любого помещения.

Составляйте собственные подборки, выбирайте наиболее подходящие вам цветовые сочетания и решения. Советуем рассматривать несколько вариантов и сразу рассчитывать примерную стоимость каждого. Будет очень обидно выбрать в качестве ориентира дорогостоящий интерьер, который значительно превышает размер вашего бюджета.

4. Roomstyler — 3D-визуализация на основе реальной мебели

Пример проекта в Roomstyler

Эта программа отлично подходит для создания реалистичных визуализаций, в которых можно использовать реальные предметы мебели. Это именно визуализатор, он позволяет экспериментировать с текстурами и фактурами, расстановкой мебели и декора. Более того, вы можете делиться своими проектами с сообществом Roomstyler и обмениваться идеями. Программа позволяет работать онлайн, можно использовать бесплатно, с ограниченным функционалом, или приобрести платную версию.

«Визуализация — это не роскошь, а проверка на совместимость: с пространством, с освещением, с вашими ожиданиями. 3D-модель снимает девять из десяти сомнений ещё до начала работ».

Основные возможности:

построение 2D-проекта и работа в 3D-режиме;

доступ к мебели и предметам декора из реальных каталогов;

настройка освещения для каждой сцены, в том числе угла падения солнечного света в разное время суток;

проектирование не только интерьера, но и оформление сада.

Программа позволит примерить идеи из Pinterest в масштабах вашей квартиры или дома, посмотреть, как будет выглядеть та или иная цветовая палитра в разное время суток и в разное время года. В России из-за смены времен года нужно очень внимательно выбирать цвета для интерьера, чтобы зимой не погружаться в серое уныние.

5. Homestyler – фотореалистичные визуализации онлайн

Пример проекта в Homestyler

Еще один визуализатор, который изначально разрабатывался для дизайнеров-интерьеров, но стал популярен и у обычных пользователей, которые планируют ремонт самостоятельно. Здесь можно нарисовать план всех помещений и продумать расстановку мебели, а затем перейти в 3D-режим и погрузиться в работу над интерьером, продумывая мельчайшие детали вроде текстуры стен, выбора декора, расположения светильников и техники.

Основные возможности Homestyler:

огромная библиотека мебели, декора и техники из реальных каталогов известных брендов;

возможность изменять параметры предметов (цвет, размер и даже материал);

настройка освещения, естественного и искусственного;

режим виртуальной реальности для просмотра проекта;

может создавать визуализации через голосовые запросы.

У программы есть браузерная версия и мобильное приложение, поэтому работать над проектом можно где угодно и в любое время. У программы есть бесплатный ознакомительный период, но для полноценной работы придется оформить подписку на срок от одного месяца до года.

6. Tylko AR — примерка мебели через дополненную реальность

Пример работы приложения

Спланировать интерьер и продумать расстановку мебели на чертеже — это одно, а вот понять, как она будет смотреться и сколько места займет, совсем другое дело. Если раньше это казалось невозможным, то теперь у нас есть программы и приложения, работающие по принципу дополненной реальности (AR). Tylko — одно из таких приложений, доступно для iOS и Android, работает со смартфонами или планшетами. Просто установите его на свое устройство и начинайте расстановку мебели из каталога бренда в комнате.

Основные возможности:

выбор мебели, настройки цвета, размера и стиля;

настройка конфигурации шкафов (изменение фасадов, числа полок и т. п.);

расположение мебели в пространстве и корректировка результата онлайн.

Приложение, позволяющее «разместить» мебель в комнате, используя камеру смартфона. Полезно для небольших квартир, где важно заранее проверить габариты и эргономику.

7. Hoff-дизайн – расстановка мебели онлайн

Пример работы приложения

Приложение для смартфонов и планшетов от известного российского мебельного гипермаркета, в котором можно «примерить» почти любой товар из каталога. Просто установите приложение, выберите понравившееся кресло, диван или комод, и «установите» в нужное место, используя камеру на вашем устройстве. Перед началом использования нужно будет отсканировать комнату, чтобы у приложения был доступ к параметрам помещения, после этого все выбранные предметы будут отображаться в своем реальном размере с учетом масштаба комнаты. Изменять размер нельзя.

Особенности:

для визуализации используются реальные фото обивки, что позволяет получить максимально реалистичный вид мебели;

в приложении используется технология ARKit от Apple.

Это приложение будет особенно полезно тем, кто планирует покупку мебели в Hoff. Но так как каталог у гипермаркета обширный, в нем вполне можно найти просто подходящую по стилю и цвету мебель, похожую на то, что вы планируете купить где-то еще. Главное, что вы сможете увидеть размер, цвет и текстуру ткани в условиях вашего интерьера.

8. ColorSnap Visualizer — подбор цвета на стенах онлайн

Пример работы приложения

Это мобильное приложение от производителя красок Sherwin-Williams, которое позволяет моментально определять цвет поверхности или предмета и соотносить с цветовой палитрой красок бренда. Используя возможности дополненной реальности, приложение позволяет перекрашивать стены и потолки прямо через камеру вашего устройства. Можно работать как с фотографиями помещений, так и в режиме реального времени.

«Цвета и отделка на экране — это черновик, но именно он помогает сократить ошибки. Чем точнее предварительный подбор, тем меньше переделок и споров с бригадой».

Что тут можно:

красить поверхности в выбранный оттенок;

создавать собственные цветовые палитры;

подбирать цвета компаньоны к нужному вам оттенку.

С помощью этого приложения легко определиться с цветом, примерив на вашу реальную комнату те или иные цвета, выбранные на фото в Pinterest. В итоге вы определяетесь с основными оттенками и вам уже не нужно делать десяток выкрасов, достаточно буквально 2–3.

9. Колориметр AR – цветовые решения для любых предметов

Принцип работы приложения

Это мобильное приложение, доступное для устройств на базе операционной системы iOS. Оно позволяет определить цвет любого предмета или покрытия и выдает вам код из классификации Pantone или RGB.

Что тут доступно:

определять цвета на фото, используя все те же интерьеры с Pinterest;

определять цвета в режиме онлайн, с помощью камеры устройства.

Это полезное приложение для составления собственной цветовой палитры интерьера, на полученную комбинацию оттенков можно ориентироваться при выборе отделочных материалов и мебели. Приложение платное, бесплатный пробный доступ дается на 7 дней.

10. KitchenDraw — полноценный конструктор кухни

Пример проекта кухни в KitchenDraw

Это профессиональная программа для проектирования кухонь в 3D, которую также может использовать любой желающий. Позволяет моделировать кухню под размеры помещения, выбирать модули, фурнитуру и получать предварительные визуализации вашей кухни в высоком качестве. Доступен демо-режим для тестирования программы, но, если решите проработать концепцию кухни от и до, понадобиться покупка лицензии.

«Онлайн-конструкторы мебели экономят недели на согласованиях. Один раз собрал модель шкафа или кухни — и сразу понимаешь, что реально поместится, а что останется только красивой идеей».

Основные возможности:

создание плана помещения и проектирование кухни под его размеры;

комплектации кухни техникой из встроенной библиотеки с большим числом предметов;

возможность добавлять в проект свои предметы, цвета и текстуры;

просмотр проекта в режиме виртуальной реальности (доступно использование очков VR).

Это отличный мебельный конструктор, в котором каждый может создать кухню мечты с учетом не только индивидуальной планировки, но и персональных потребностей.

