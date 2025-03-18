Внедряем 1С: какие ошибки могут быть и как их избежать 

Преимущества внедрения 1С в бизнес-процессы
Представьте себе офис, где учет ведется «на коленке»: задачи записываются на стикерах, а отчеты составляются вручную — медленно, с большим риском ошибок. Типичная картина для бизнеса, который еще не пришел к автоматизации. Какие проблемы при этом возникают:
Потеря времени. Сотрудники тратят часы на то, чтобы свести цифры, проверить данные и исправить ошибки. Это время можно было бы потратить на развитие бизнеса или улучшение сервиса для клиентов.
«1С:Бухгалтерия» — позволяет вести учет хозяйственных операций компании. В программе можно отслеживать продажи по периодам, исчислять налоги и проводить сверку, вести учет заработной платы сотрудников.
Человеческий фактор. Одно неверное число в таблице, пропущенная строка или забытый срок — и вот уже нарушены договоренности с клиентами или поставщиками. Торговый процесс под угрозой.
«1С:Управление торговлей» — подходит для автоматизации продаж и управления запасами. Фиксирует стоимость проданных товаров или услуг. Упрощает продажи компаниям, работающим в разных регионах. Формирует картину денежных потоков и исключает кассовые разрывы.
Ограниченный контроль. Руководителю сложно быстро получить полную картину о состоянии бизнеса. Где-то потерялась накладная, где-то затянули оплату, и решение проблем превращается в игру «найди виноватого».
«1С:Управление нашей фирмой» (УНФ) — идеально подходит для автоматизации процессов в малом бизнесе. Позволяет руководителю в режиме реального времени увидеть финансовое состояние компании и на основе данных принять верное управленческое решение.
Сложности роста. Чем больше компания, тем сложнее управлять процессами. Без автоматизации бизнес буквально утопает в бумагах и рутине.
1C:ERP — это единое информационное пространство для комплексного управления компанией. Имеет функционал для планирования, бюджетирования и анализа финансовой деятельности.
Теперь давайте взглянем на другой сценарий: вы внедряете 1С. Это не просто программа — это система, которая берет на себя большую часть рутинных задач и превращает их в четко организованный процесс.
Что дает 1С бизнесу:
Экономия времени. Все данные хранятся в одном месте и обновляются автоматически. Больше не нужно собирать отчеты по кусочкам или терять время на проверку цифр.
Минимизация ошибок. Автоматизация снижает вероятность человеческого фактора — программа не ошибается, если ее правильно настроить.
Прозрачность процессов. Всегда знаете, что происходит в вашей компании — кто и за что отвечает, какие задачи выполнены, а какие требуют внимания.
Легкость масштабирования. Система 1С легко адаптируется под бизнес, будь то маленькая фирма или крупное предприятие. Можно добавлять новые модули и функции по мере необходимости.
Контроль и аналитика. Доступ к аналитическим данным в реальном времени, что помогает принимать обоснованные решения и видеть, где можно оптимизировать расходы.
Современный бизнес не может позволить себе оставаться в прошлом. Внедрение 1С — это не просто шаг вперед, а переход на новый уровень управления и эффективности. Но, как и с любым сложным процессом, здесь не обходится без подводных камней. Компания RG-Soft предлагает комплексные услуги по внедрению и обслуживанию систем 1С. Инструменты для автоматизации бизнес-процессов, управления фирмой, контроля доходов и расходов — теперь все это легко организовать.
Ошибки при настройке или использовании системы могут не только свести на нет ее преимущества, но и добавить новых проблем. Чтобы этого избежать, важно заранее знать, какие трудности могут возникнуть и как их правильно решать.
Ошибка №1. Таблетка от всех болезней
Не бывает универсального решения для всех проблем, точно так же как не бывает волшебной таблетки от всех болезней.
Начинающий бизнес может использовать типовые конфигурации 1С, но в этом случае он будет зависеть от возможностей программы. По мере развития лучше подыскать программы, которые закрывают индивидуальные потребности.
Если пытаться перестроить бизнес-процессы под стандартные конфигурации 1С, это может сломать весь бизнес. Замена одной модели работы на другую может затормозить продажи, увеличить расходы и нарушить логику работы.
Необходимо внедрять технологии 1С только в тот бизнес, которому они подходят. Или не внедрять вовсе, пока не найдется подходящий вариант.
Как избежать:
Проанализируйте бизнес-процессы компании и определите, какие задачи должна решать система 1С.
Вместе с разработчиком или подрядчиком подберите конфигурацию, которая максимально соответствует специфике бизнеса.
Если типовая конфигурация не подходит, закажите индивидуальные доработки, чтобы программа отвечала потребностям учета, но избегайте излишней кастомизации, которая усложнит поддержку.
Ошибка №2. Автоматизация не любит хаос
Никто не разбирается в бизнесе лучше, чем его основатель. Но есть предприниматели, которые думают, что разработчики 1С — это еще и бизнес-консультанты или финансовые аналитики.
Программисты предлагают решения для бизнеса, а за финансовый анализ или оптимизацию налогообложения полностью отвечает основатель проекта и его команда. Если в учете творится хаос, то сначала наводим порядок. Только потом — автоматизация на базе 1С.
Пропишите прозрачные принципы и алгоритмы. Это поможет любому специалисту продолжить работу с наименьшей адаптацией. Автоматизация сделает упорядоченный учет более быстрым и сократит количество рутинных операций.
Как избежать:
Проведите аудит текущего учета — устраните дублирующиеся данные, исправьте ошибки и упорядочьте процессы.
Разработайте четкие регламенты учета и доведите их до сотрудников, чтобы работа шла по единому алгоритму.
Внедряйте 1С только после того, как учет станет прозрачным и понятным.
Ошибка №3. Делегирование не на того
Как обычно мыслят руководители компаний: «Автоматизация — это связано с компьютером и программами, значит, ответственным должен быть технический администратор или IT-специалист». При этом ни тот, ни другой не разбирается в вопросах учета.
Компания назначает ответственного, но не того, кого следует. Ответственными за автоматизацию должны быть руководители подразделений, которые непосредственно пользуются программами 1С в работе.
Если все-таки в компании некого назначить ответственным за автоматизацию, кроме IT-специалиста, то руководитель (начальник подразделения) должен его «погрузить» в бизнес-процессы и помочь в них разобраться. В этом случае тогда можно делегировать 1С на IT-специалиста.
Как избежать:
Назначайте ответственными за внедрение 1С руководителей подразделений или сотрудников, которые хорошо разбираются в бизнес-процессах.
Если это невозможно, обеспечьте тесное взаимодействие IT-специалистов с руководителями подразделений, чтобы первые глубже погрузились в специфику бизнеса.
Регулярно контролируйте процесс внедрения, чтобы убедиться, что все идет по плану.
Ошибка №4. Реальность не совпадает с задумкой
Большая оплошность — внедрять 1С только на основании опроса высшего руководящего состава. Есть риск того, что продукт не будет закрывать реальные потребности проекта.
Лучше всего поспрашивать начальников на местах и сотрудников, которые ежедневно ведут учет в компании. Они знают все о реальных проблемах и задачах, которые можно решать с помощью автоматизации. С чего начать:
узнать «боли» сотрудников на местах;
сопоставить с картинкой в головах высшего менеджмента;
понять реальное положение дел;
упорядочить бизнес-процессы и прописать регламенты.
Специалисты по внедрению учетных систем 1С могут порекомендовать, как лучше всего выстроить бизнес-процессы в компании с учетом автоматизации.
Как избежать:
Организуйте обсуждение с сотрудниками, которые работают с учетом ежедневно, чтобы выяснить их основные потребности и проблемы.
Сравните их запросы с видением руководства и определите реальные задачи, которые должна решить автоматизация.
Пригласите экспертов для оптимизации процессов и согласования их с возможностями системы.
Ошибка №5. В погоне за идеалом
Некоторые основатели компаний пытаются изобрести велосипед. Например, их бизнесу подходят стандартные конфигурации 1С — они полностью закрывают задачи проекта. Но предприниматель ищет уникальные технологии, разрабатывает сложные стандарты для расчетов и учета. В итоге он тратит больше времени и денег, хотя мог внедрить типовую программу, ничего не усложняя.
Как поступить:
понять, закрывают ли задачи проекта стандартные конфигурации 1С;
если «да» — найти программу с типовым функционалом, которая полностью подходит компании;
адаптировать возможности 1С под деятельность бизнеса.
Адаптированный функционал стандартной 1С иногда не хуже справляется с задачами компании, чем излишне уникализированный продукт.
Как избежать:
Оцените, решает ли ваши задачи стандартная конфигурация 1С, прежде чем вкладываться в сложные доработки.
Если стандартной конфигурации недостаточно, дорабатывайте только те модули, которые действительно важны для вашего бизнеса.
Регулярно оценивайте результаты внедрения, чтобы не перегружать систему ненужными функциями.
Ошибка 6. Принцип «Я — сам» не всегда работает
Редко встретишь специалистов, которые одинаково хорошо разбирается и в программировании, и в учете. В этом кроется проблема автоматизации учета. Даже если бизнес найдет такого человека, его услуги будут стоить недешево.
Как сэкономить, не теряя эффективности:
найти подрядчика, который разработает и поможет внедрить 1С в процессы бизнеса;
взаимодействие с подрядчиком должно строится на удаленной поддержке компании по вопросам 1С.
Аутсорсинговая модель внедрения 1С — это сокращение расходов на зарплаты, оборудование в кабинетах, обучение специалистов.
Как избежать:
Найдите опытного подрядчика или интегратора, который поможет настроить и внедрить систему.
Поддерживайте долгосрочные отношения с подрядчиком для оперативного решения вопросов и доработок.
Воспользуйтесь удаленной поддержкой для экономии на собственном штате специалистов.
Ошибка 7. Внедряешь — не бросай
Работа компаний с продуктами 1С не заканчивается после их внедрения. Наоборот, все только начинается — далее нужно обучать сотрудников, чтобы избежать ошибок при использовании программ и после выхода релизов.
Операторы систем автоматизации не только разрабатывают и содействуют с внедрением 1С, но и помогают с обучением сотрудников. Участие операторов важно на каждом этапе работы с продуктом.
Кроме этого, разработчики программ автоматизации оказывают удаленную поддержку и отвечают на вопросы пользователей — как исправить, почему не работает и как сделать правильно.
Какую помощь оказывают операторы после внедрения 1С:
выпускают релизы и вносят изменения в текущую версию продукта;
защищают данные в учетных системах от утечек и несанкционированного доступа;
помогают компании адаптировать процессы после выхода обновлений конфигураций.
Бизнес работает в тесной связке с операторами 1С, чтобы программа работала без сбоев и отвечала требованиям безопасности.
Как избежать:
После внедрения организуйте обучение сотрудников, чтобы они могли эффективно работать в новой системе.
Поддерживайте регулярную связь с разработчиками для обновлений, улучшений и решения возникающих проблем.
Не забывайте про защиту данных и настройку резервного копирования для предотвращения потерь информации.
Общие рекомендации
Несмотря на то что многие ошибки при внедрении 1С очевидны, некоторые предприниматели забывают про них. К автоматизации они относятся порой слишком легкомысленно:
выбрал первый попавшийся продукт;
немного доработал его;
внедрил в бизнес-процессы.
На самом деле, внедрение 1С — это сложный процесс, который состоит из нескольких этапов. И если выбросить хоть одну «шестеренку», то механизм сломается. Что это за этапы:
Изучение процессов компании — полное погружение в детали учета.
Аудит бухгалтерского и управленческого учета — выявление слабых мест и потребностей бизнеса для автоматизации.
Согласование программных решений с руководством, начальниками на местах и сотрудниками — какая должна быть программа, какие задачи закрывает, каким набором функций должна обладать.
Поиск и внедрение систем автоматизации с учетом специфики компании — тестирование и оценка результатов.
Первичные доработки продукта (при необходимости).
Обучение персонала.
Постоянное сопровождение 1С — техническая поддержка операторов, доработка, адаптация процессов.
На этапе консультации оператор подсказывает, какая конфигурация подходит компании — типовая или индивидуальная. А также предупреждает о возможных ошибках и рисках, которые могут проявиться при неправильном выборе продукта.
Если вы уже внедрили 1С в бизнес, но сомневаетесь, что продукт на 100% закрывает потребности вашего учета, то:
проконсультируйтесь у стороннего подрядчика;
закажите аудит (это можно сделать даже на промежуточном этапе);
проанализируйте опыт похожих компаний, которые пользуются услугами вашего подрядчика.
В итоге вы поймете: продолжать ли пользоваться услугами своего подрядчика или найти другого, более подходящего вашему проекту.
За 21 год деятельности компания RG-Soft провела более 3,5 тысяч успешных внедрений и обучила больше тысячи сотрудников работе в системах 1С. Программные продукты предоставляются с учетом конкретных потребностей бизнеса. Поддержка, адаптация и обучение на всех этапах внедрения ПО. Внедряйте проверенные инструменты для автоматизации бухгалтерского и управленческого учета, логистики и управления финансами.
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