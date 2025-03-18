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Внедряем 1С: какие ошибки могут быть и как их избежать 

Одни компании внедряют программы для автоматизации бизнес-процессов, другие до сих пор работают вручную. Последние проигрывают, так как не способны выдержать конкуренцию. Программы 1С — это не просто дань современным технологиям, а необходимость для ведения бухгалтерского и управленческого учета. Рассказываем об ошибках при внедрении 1С и как их избежать.

Преимущества внедрения 1С в бизнес-процессы

Представьте себе офис, где учет ведется «на коленке»: задачи записываются на стикерах, а отчеты составляются вручную — медленно, с большим риском ошибок. Типичная картина для бизнеса, который еще не пришел к автоматизации. Какие проблемы при этом возникают:

  • Потеря времени. Сотрудники тратят часы на то, чтобы свести цифры, проверить данные и исправить ошибки. Это время можно было бы потратить на развитие бизнеса или улучшение сервиса для клиентов. 

«1С:Бухгалтерия» — позволяет вести учет хозяйственных операций компании. В программе можно отслеживать продажи по периодам, исчислять налоги и проводить сверку, вести учет заработной платы сотрудников.

  • Человеческий фактор. Одно неверное число в таблице, пропущенная строка или забытый срок — и вот уже нарушены договоренности с клиентами или поставщиками. Торговый процесс под угрозой.

«1С:Управление торговлей» — подходит для автоматизации продаж и управления запасами. Фиксирует стоимость проданных товаров или услуг. Упрощает продажи компаниям, работающим в разных регионах. Формирует картину денежных потоков и исключает кассовые разрывы.

  • Ограниченный контроль. Руководителю сложно быстро получить полную картину о состоянии бизнеса. Где-то потерялась накладная, где-то затянули оплату, и решение проблем превращается в игру «найди виноватого».

«1С:Управление нашей фирмой» (УНФ) — идеально подходит для автоматизации процессов в малом бизнесе. Позволяет руководителю в режиме реального времени увидеть финансовое состояние компании и на основе данных принять верное управленческое решение.

  • Сложности роста. Чем больше компания, тем сложнее управлять процессами. Без автоматизации бизнес буквально утопает в бумагах и рутине. 

1C:ERP — это единое информационное пространство для комплексного управления компанией. Имеет функционал для планирования, бюджетирования и анализа финансовой деятельности.

Теперь давайте взглянем на другой сценарий: вы внедряете 1С. Это не просто программа — это система, которая берет на себя большую часть рутинных задач и превращает их в четко организованный процесс.

Что дает 1С бизнесу:

  1. Экономия времени. Все данные хранятся в одном месте и обновляются автоматически. Больше не нужно собирать отчеты по кусочкам или терять время на проверку цифр.

  2. Минимизация ошибок. Автоматизация снижает вероятность человеческого фактора — программа не ошибается, если ее правильно настроить.

  3. Прозрачность процессов. Всегда знаете, что происходит в вашей компании — кто и за что отвечает, какие задачи выполнены, а какие требуют внимания.

  4. Легкость масштабирования. Система 1С легко адаптируется под  бизнес, будь то маленькая фирма или крупное предприятие. Можно добавлять новые модули и функции по мере необходимости.

  5. Контроль и аналитика. Доступ к аналитическим данным в реальном времени, что помогает принимать обоснованные решения и видеть, где можно оптимизировать расходы.

Современный бизнес не может позволить себе оставаться в прошлом. Внедрение 1С — это не просто шаг вперед, а переход на новый уровень управления и эффективности. Но, как и с любым сложным процессом, здесь не обходится без подводных камней. Компания RG-Soft предлагает комплексные услуги по внедрению и обслуживанию систем 1С. Инструменты для автоматизации бизнес-процессов, управления фирмой, контроля доходов и расходов — теперь все это легко организовать. 

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Ошибки при настройке или использовании системы могут не только свести на нет ее преимущества, но и добавить новых проблем. Чтобы этого избежать, важно заранее знать, какие трудности могут возникнуть и как их правильно решать. 

Ошибка №1. Таблетка от всех болезней

Не бывает универсального решения для всех проблем, точно так же как не бывает волшебной таблетки от всех болезней. 

Начинающий бизнес может использовать типовые конфигурации 1С, но в этом случае он будет зависеть от возможностей программы. По мере развития лучше подыскать программы, которые закрывают индивидуальные потребности.

Если пытаться перестроить бизнес-процессы под стандартные конфигурации 1С, это может сломать весь бизнес. Замена одной модели работы на другую может затормозить продажи, увеличить расходы и нарушить логику работы.

Необходимо внедрять технологии 1С только в тот бизнес, которому они подходят. Или не внедрять вовсе, пока не найдется подходящий вариант.

Как избежать:

  • Проанализируйте бизнес-процессы компании и определите, какие задачи должна решать система 1С.

  • Вместе с разработчиком или подрядчиком подберите конфигурацию, которая максимально соответствует специфике бизнеса.

  • Если типовая конфигурация не подходит, закажите индивидуальные доработки, чтобы программа отвечала потребностям учета, но избегайте излишней кастомизации, которая усложнит поддержку.

Ошибка №2. Автоматизация не любит хаос

Никто не разбирается в бизнесе лучше, чем его основатель. Но есть предприниматели, которые думают, что разработчики 1С — это еще и бизнес-консультанты или финансовые аналитики. 

Программисты предлагают решения для бизнеса, а за финансовый анализ или оптимизацию налогообложения полностью отвечает основатель проекта и его команда. Если в учете творится хаос, то сначала наводим порядок. Только потом — автоматизация на базе 1С.

Пропишите прозрачные принципы и алгоритмы. Это поможет любому специалисту продолжить работу с наименьшей адаптацией. Автоматизация сделает упорядоченный учет более быстрым и сократит количество рутинных операций.

Как избежать:

  • Проведите аудит текущего учета — устраните дублирующиеся данные, исправьте ошибки и упорядочьте процессы.

  • Разработайте четкие регламенты учета и доведите их до сотрудников, чтобы работа шла по единому алгоритму.

  • Внедряйте 1С только после того, как учет станет прозрачным и понятным.

Ошибка №3. Делегирование не на того

Как обычно мыслят руководители компаний: «Автоматизация — это связано с компьютером и программами, значит, ответственным должен быть технический администратор или IT-специалист». При этом ни тот, ни другой не разбирается в вопросах учета.

Компания назначает ответственного, но не того, кого следует. Ответственными за автоматизацию должны быть руководители подразделений, которые непосредственно пользуются программами 1С в работе. 

Если все-таки в компании некого назначить ответственным за автоматизацию, кроме IT-специалиста, то руководитель (начальник подразделения) должен его «погрузить» в бизнес-процессы и помочь в них разобраться. В этом случае тогда можно делегировать 1С на IT-специалиста.

Как избежать:

  • Назначайте ответственными за внедрение 1С руководителей подразделений или сотрудников, которые хорошо разбираются в бизнес-процессах.

  • Если это невозможно, обеспечьте тесное взаимодействие IT-специалистов с руководителями подразделений, чтобы первые глубже погрузились в специфику бизнеса.

  • Регулярно контролируйте процесс внедрения, чтобы убедиться, что все идет по плану.

Ошибка №4. Реальность не совпадает с задумкой

Большая оплошность — внедрять 1С только на основании опроса высшего руководящего состава. Есть риск того, что продукт не будет закрывать реальные потребности проекта. 

Лучше всего поспрашивать начальников на местах и сотрудников, которые ежедневно ведут учет в компании. Они знают все о реальных проблемах и задачах, которые можно решать с помощью автоматизации. С чего начать:

  • узнать «боли» сотрудников на местах;

  • сопоставить с картинкой в головах высшего менеджмента;

  • понять реальное положение дел;

  • упорядочить бизнес-процессы и прописать регламенты.

Специалисты по внедрению учетных систем 1С могут порекомендовать, как лучше всего выстроить бизнес-процессы в компании с учетом автоматизации.

Как избежать:

  • Организуйте обсуждение с сотрудниками, которые работают с учетом ежедневно, чтобы выяснить их основные потребности и проблемы.

  • Сравните их запросы с видением руководства и определите реальные задачи, которые должна решить автоматизация.

  • Пригласите экспертов для оптимизации процессов и согласования их с возможностями системы.

Ошибка №5. В погоне за идеалом

Некоторые основатели компаний пытаются изобрести велосипед. Например, их бизнесу подходят стандартные конфигурации 1С — они полностью закрывают задачи проекта. Но предприниматель ищет уникальные технологии, разрабатывает сложные стандарты для расчетов и учета. В итоге он тратит больше времени и денег, хотя мог внедрить типовую программу, ничего не усложняя. 

Как поступить:

  • понять, закрывают ли задачи проекта стандартные конфигурации 1С;

  • если «да» — найти программу с типовым функционалом, которая полностью подходит компании;

  • адаптировать возможности 1С под деятельность бизнеса.

Адаптированный функционал стандартной 1С иногда не хуже справляется с задачами компании, чем излишне уникализированный продукт. 

Как избежать:

  • Оцените, решает ли ваши задачи стандартная конфигурация 1С, прежде чем вкладываться в сложные доработки.

  • Если стандартной конфигурации недостаточно, дорабатывайте только те модули, которые действительно важны для вашего бизнеса.

  • Регулярно оценивайте результаты внедрения, чтобы не перегружать систему ненужными функциями.

Ошибка 6. Принцип «Я — сам» не всегда работает

Редко встретишь специалистов, которые одинаково хорошо разбирается и в программировании, и в учете. В этом кроется проблема автоматизации учета. Даже если бизнес найдет такого человека, его услуги будут стоить недешево.  

Как сэкономить, не теряя эффективности:

  • найти подрядчика, который разработает и поможет внедрить 1С в процессы бизнеса;

  • взаимодействие с подрядчиком должно строится на удаленной поддержке компании по вопросам 1С.

Аутсорсинговая модель внедрения 1С — это сокращение расходов на зарплаты, оборудование в кабинетах, обучение специалистов.

Как избежать:

  • Найдите опытного подрядчика или интегратора, который поможет настроить и внедрить систему.

  • Поддерживайте долгосрочные отношения с подрядчиком для оперативного решения вопросов и доработок.

  • Воспользуйтесь удаленной поддержкой для экономии на собственном штате специалистов.

Ошибка 7. Внедряешь — не бросай

Работа компаний с продуктами 1С не заканчивается после их внедрения. Наоборот, все только начинается — далее нужно обучать сотрудников, чтобы избежать ошибок при использовании программ и после выхода релизов.

Операторы систем автоматизации не только разрабатывают и содействуют с внедрением 1С, но и помогают с обучением сотрудников. Участие операторов важно на каждом этапе работы с продуктом.

Кроме этого, разработчики программ автоматизации оказывают удаленную поддержку и отвечают на вопросы пользователей — как исправить, почему не работает и как сделать правильно.

Какую помощь оказывают операторы после внедрения 1С:

  • выпускают релизы и вносят изменения в текущую версию продукта;

  • защищают данные в учетных системах от утечек и несанкционированного доступа;

  • помогают компании адаптировать процессы после выхода обновлений конфигураций.

Бизнес работает в тесной связке с операторами 1С, чтобы программа работала без сбоев и отвечала требованиям безопасности.

Как избежать:

  • После внедрения организуйте обучение сотрудников, чтобы они могли эффективно работать в новой системе.

  • Поддерживайте регулярную связь с разработчиками для обновлений, улучшений и решения возникающих проблем.

  • Не забывайте про защиту данных и настройку резервного копирования для предотвращения потерь информации.

Общие рекомендации

Несмотря на то что многие ошибки при внедрении 1С очевидны, некоторые предприниматели забывают про них. К автоматизации они относятся порой слишком легкомысленно:

  • выбрал первый попавшийся продукт;

  • немного доработал его;

  • внедрил в бизнес-процессы.

На самом деле, внедрение 1Сэто сложный процесс, который состоит из нескольких этапов. И если выбросить хоть одну «шестеренку», то механизм сломается. Что это за этапы:

  1. Изучение процессов компании — полное погружение в детали учета.

  2. Аудит бухгалтерского и управленческого учета — выявление слабых мест и потребностей бизнеса для автоматизации.

  3. Согласование программных решений с руководством, начальниками на местах и сотрудниками — какая должна быть программа, какие задачи закрывает, каким набором функций должна обладать.

  4. Поиск и внедрение систем автоматизации с учетом специфики компании — тестирование и оценка результатов.

  5. Первичные доработки продукта (при необходимости).

  6. Обучение персонала.

  7. Постоянное сопровождение 1С — техническая поддержка операторов, доработка, адаптация процессов.

На этапе консультации оператор подсказывает, какая конфигурация подходит компании — типовая или индивидуальная. А также предупреждает о возможных ошибках и рисках, которые могут проявиться при неправильном выборе продукта. 

Если вы уже внедрили 1С в бизнес, но сомневаетесь, что продукт на 100% закрывает потребности вашего учета, то:

  • проконсультируйтесь у стороннего подрядчика;

  • закажите аудит (это можно сделать даже на промежуточном этапе);

  • проанализируйте опыт похожих компаний, которые пользуются услугами вашего подрядчика.

В итоге вы поймете: продолжать ли пользоваться услугами своего подрядчика или найти другого, более подходящего вашему проекту. 

За 21 год деятельности компания RG-Soft провела более 3,5 тысяч успешных внедрений и обучила больше тысячи сотрудников работе в системах 1С. Программные продукты предоставляются с учетом конкретных потребностей бизнеса. Поддержка, адаптация и обучение на всех этапах внедрения ПО. Внедряйте проверенные инструменты для автоматизации бухгалтерского и управленческого учета, логистики и управления финансами.

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