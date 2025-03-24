В какой программе вести управленческий учет ТМЦ: 1С:УНФ, «1С:Управление торговлей», 1С:КА, «1С:Бухгалтерия», 1С:ERP

1С:УНФ — это интегрированное решение для малого и среднего бизнеса, которое включает функции учета, управления продажами, закупками и складом.

Программа позволяет вести учет ТМЦ в удобном интерфейсе и предоставляет возможности для анализа данных:

Учет поступлений и реализаций ТМЦ.

Можно регистрировать поступления товаров и материалов от поставщиков, а также фиксировать их реализацию клиентам.

Инвентаризация.

1С:УНФ поддерживает проведение инвентаризации, что позволяет выявлять излишки или недостачи ТМЦ.

Управление запасами.

В системе предусмотрены инструменты для мониторинга уровня запасов, что помогает избегать их избытка или дефицита.

Контроль сроков хранения.

УНФ позволяет отслеживать сроки годности товаров, что важно для бизнеса, работающего с продуктами с ограниченным сроком хранения.

Оприходование излишков запасов.

Документ «Оприходование запасов» используется для оприходования ТМЦ на склад или производственное подразделение. Он доступен в разделе «Закупки» в журнале «Складские акты» или «Оприходование запасов».

Документ применяется в случаях:

оприходования излишков ТМЦ, которые обнаружили в результате инвентаризации;

в качестве свободного документа для оприходования прочих излишков ТМЦ.

1С:УНФ оптимально подходит для небольших компаний благодаря простоте внедрения и использования. Она предлагает множество функций по доступной цене, поэтому пользуется популярностью среди компаний малого и среднего бизнеса.