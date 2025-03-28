Как вести товарный учет в рознице, чтобы не замораживать деньги на складе: порядок и способы

Товарный учет (ТУ) — это контроль торговых операций и фиксация всех этапов, начиная с планирования закупки и заканчивая созданием отчетности после продажи товара.

Вести товарный учет «на коленке» — неправильная стратегия, многие компании давно перешли на системы учета, такие как «1С:Управление торговлей 8.3». В программе есть все необходимые функции для управления продажами, планирования и аналитики.

Программы учета обеспечивают быстрый доступ к информации и позволяют выстраивать правильные стратегии: своевременное пополнение запасов, контроль проданных товаров, обмен электронными документами.

Например, в сфере розничной торговли товарный учет ведут магазины — они отражают данные о поступлении и выбытии товаров, остатках на складе, сроках хранения, перемещениях, возвратах.