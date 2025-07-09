Как выбрать техническую поддержку 1С именно для вашего бизнеса

Зачем бизнесу техническая поддержка 1С
Программы 1С охватывают все контуры оперативного и управленческого учета — от контроля практически всех этапов бизнеса до аналитики.
В любой системе могут случаться ошибки и сбои. Причины этому разные — например, устаревание конфигураций или некорректные действия пользователей. Спасение бизнеса — помощь компетентных специалистов.
Техническая поддержка 1С обеспечивает бесперебойную работы программ. Специалисты помогают быстро устранить ошибки, наладить обмен с внешними сервисами, настроить печатные формы.
Как правило, крупные компании имеют штатный IT-отдел для решения технических проблем в программах и базах данных. У малого и среднего бизнеса обычно нет таких ресурсов и они привлекают сторонние компании или локальных специалистов.
Штатный специалист, который разбирается в направлении бизнеса, знает о внутренних проблемах, напрямую общается с руководством. Но иногда компетенций штатника не хватает для решения технических проблем 1С — например, если компания масштабируется и данных становится больше.
Фрилансер, которого подключают по мере появления проблем в программах. Компания платит ему по факту, поэтому услуги обходятся дешевле. Часто такие специалисты ведут сразу нескольких клиентов, поэтому иногда им трудно глубоко погрузиться в специфику бизнеса.
Сопровождающая компания — это команда специалистов разной квалификации. Они предоставляют разные виды технической поддержки 1С — от консультаций до комплексной помощи «под ключ» (доработка нетиповых конфигураций, обновление программ, обучение сотрудников и т.д.).
Варианты техподдержки можно комбинировать — например, подключить сопровождающую компанию в помощь штатнику. Допустим, свой IT-специалист ведет базы данных, создает матрицу ролей пользователей. А серьезные недочеты устраняет компания-интегратор.
В каких случаях нужна техподдержка
Одним компаниям достаточно консультаций, другим нужна регулярная актуализация конфигураций, третьим — сопровождение «под ключ». Компании-интеграторы оказывают разные виды помощи, а задача бизнеса — выбрать вариант по своим потребностям. От скорости и качества решений зависит стабильность бизнес-процессов.
Техподдержка нужна в следующих случаях:
Сбои и ошибки в работе программы. Ошибки в налоговых расчетах, некорректное формирование документов или «зависания» системы в самый неподходящий момент требуют срочного подключения специалистов.
Переход на новые версии. Программы должны соответствовать актуальным законодательным требованиям. Самостоятельное обновление может привести к конфликтам конфигураций или потере данных.
Настройка под нужды компании. Нередко бизнес имеет уникальные запросы к системам, потому что стандартных функций недостаточно. Техподдержка помогает адаптировать конфигурации: создать дополнительные отчеты, добавить специфичные справочники.
Внедрение новых участков учета. Когда бизнес запускает новые направления, открывает филиалы, развивает логистику — важно обеспечить правильную настройку 1С с самого начала, чтобы избежать ошибок в учете и упростить дальнейшую работу.
Интеграция с другими сервисами. Для обмена данными с банками, маркетплейсами, CRM и другими системами требуется настройка интеграций. Специалисты по 1С обеспечат корректную синхронизацию и помогут избежать проблем при передаче информации.
Компания RG-Soft — официальный интегратор продуктов 1С. Команда квалифицированных специалистов индивидуально подходит к запросам бизнеса и помогает улучшить контроль над процессами. Оказываем все виды услуг и помощи — внедрение программ, доработки типовых конфигураций, обновление, сопровождение 1С, обучение, консультации. Затрудняетесь с выбором услуги? Запишитесь на консультацию и получите конкретные рекомендации.
Реальные бизнес-ситуации, когда техподдержка спасает
Разберем несколько примеров, когда техническое сопровождение помогает бизнесу избежать сбоев, штрафов и потерь.
Пример 1. Передача отчетности в последний день
Представьте: конец квартала, бухгалтер готовит и отправляет отчетность через 1С. Вдруг программа выдает ошибку при отправке в ФНС. Без поддержки — срыв сроков и штрафы. С поддержкой — оперативная помощь специалиста, отчет успешно отправлен.
Пример 2. Ошибка в расчетах зарплаты
При начислении зарплаты за месяц появились некорректные суммы. Причина — автоматическое обновление конфигурации, которое изменило алгоритм расчета. Без сопровождения — пересчет вручную, жалобы сотрудников, потраченное время. С техподдержкой — откат настроек, корректировка параметров и обучение бухгалтера, чтобы избежать повторения ошибки.
Пример 3. Переезд на новый сервер
Компания растет, увеличивается нагрузка на систему, требуется перенос базы 1С на более мощный сервер. Без поддержки — риск потери данных и долгий простой. С опытными специалистами — план миграции, тестирование, безопасный перенос в короткие сроки и без остановки работы.
Пример 4. Интеграция с маркетплейсом
Интернет-магазин выходит на Wildberries и Ozon. Нужно настроить обмен данными между 1С и платформами. Без технической поддержки — попытки разобраться в API, ошибки в заказах и остатках. С техподдержкой — быстрая интеграция, синхронизация остатков, автоматическая загрузка заказов и печать этикеток.
Пример 5. Взаимодействие с ФНС
При запросе от ИФНС важно сформировать корректные регистры, выгрузки и пояснения. Любая неточность может привести к начислениям. Поддержка помогает быстро подготовить документы, проверить корректность данных и обезопасить бизнес от претензий.
Какие есть варианты поддержки 1С
Выбор формата поддержки 1С зависит от потребностей бизнеса, объема задач и регулярности работы с программой.
В таблице собрали основные варианты техпомощи, их особенности и как они реализованы в компании RG-Soft:
Вариант поддержки 1С
Описание
Как реализовано в RG-Soft
Предоставляет компания 1С и официальные партнеры. Обязательна на версиях ПРОФ и КОРП, которые поддерживают возможность работы нескольких пользователей
Сопровождение 1С:ИТС — регулярные обновления, поддержка по горячей линии и подключение сервисов 1С, разработка и настройка отчетов и документов.
Фиксированный объем услуг за ежемесячную плату. Например, техподдержка, доработки, консультации, обновления и выезд специалиста. Удобно для компаний, которым требуется постоянная помощь.
Тарифные планы на выбор — от базового до расширенного с возможностью адаптации под задачи конкретного бизнеса. Оперативная реакция на запросы, регулярные обновления, консультации по учету и ИТ-вопросам.
Решение срочных проблем с фактической оплатой за отработанные часы. Например, доработка интерфейса, настройка отчетов или консультация.
Гибкая система почасовой поддержки с прозрачной тарификацией. Все работы ведутся по заранее согласованному ТЗ, клиент получает отчет о потраченном времени и достигнутых результатах.
Коротко о выгодах поддержки 1С:
ИТС — комплект поддержки от базового до продвинутого;
абонемент — предсказуемые расходы, регулярная помощь;
почасовое обслуживание — оплата по факту, удобно для нерегулярных задач.
Преимущество для бизнеса — возможность выбора формата поддержки, который подходит именно ему: от редкой помощи «по запросу» до полной передачи сопровождения на аутсорс.
Как выбрать техническую поддержку 1С
Ниже — пошаговая инструкция, которая поможет сделать грамотный и обоснованный выбор.
Шаг 1. Оцените потребности бизнеса
Проведите аудит текущих проблем, связанных с 1С. Подключите к этому процессу сотрудников, которые работают «в полях» — бухгалтеров, кадровиков, IT-специалистов. Узнайте, что им нужно для комфортной работы в 1С, какие есть пожелания к системе.
Шаг 2. Определите круг задач
Составьте список задач, которые вы планируете решать с помощью поддержки: регулярные обновления, консультации, настройка отчетов, доработки под бизнес-процессы, интеграция с другими системами или экстренное устранение сбоев.
Шаг 3. Выберите формат поддержки
Сравните доступные варианты: ИТС — поддержка на уровне ПРОФ и КОРП, абонементное сопровождение — регулярная помощь, почасовая оплата — решение разовых задач. Выбирайте формат в зависимости от частоты обращений и бюджета.
Шаг 4. Оформите сотрудничество
Назначьте ответственного за коммуникацию с обслуживающей компанией — это может быть сам собственник, IT-специалист или другой компетентный сотрудник. Согласуйте этапы сотрудничества и зафиксируйте их в договоре. Будьте всегда на связи с поддержкой для оперативного решения задач.
Как начать сотрудничество с RG-Soft:
Менеджеры проведут консультацию — ответят на вопросы, помогут выбрать подходящий тариф, дадут первые рекомендации по решению проблемы.
Завершающий этап — согласование расчетов и начало сотрудничества.
За это нас выбирают: углубленные знания специалистов в области информационных и компьютерных технологий, помощь в короткие сроки, рациональный подход.
Какие преимущества дает поддержка 1С
Техническая поддержка 1С — это инструмент повышения эффективности бизнеса. Что получает бизнес:
Система 1С работает стабильно — без сбоев, зависаний, ошибок в расчетах. С техподдержкой работа бизнеса не остановится ни на час.
Компания не пропустит важные обновления — бухгалтерские документы, регламенты и отчетные формы будут всегда актуальны.
Быстрое решение нестандартных задач — например, сопровождение 1С позволяет реализовать индивидуальные настройки под специфику конкретного бизнеса.
Сотрудники отдела бухгалтерии, логистики, HR и других подразделений выполняют свои прямые обязанности, а не разбираются с ошибками обновлениями или сложными настройками.
При расширении бизнеса поддержка помогает оперативно подключать новые рабочие места, переносить данные, настраивать дополнительные модули или переходить на более мощные конфигурации.
Часто задаваемые вопросы
Чем отличается ИТС от полноценного сопровождения 1С?
ИТС и полноценное сопровождение 1С — это два разных уровня поддержки, которые часто путают.
1С:ИТС — это сервис, который включает доступы к обновлениям конфигураций, методические материалы, справочники, консультации.
Полноценное сопровождение 1С — это комплексная техническая и методическая поддержка. Оно включает обновление и доработку конфигураций, настройку отчетов и интеграций, восстановление данных, в некоторых случаях — выезд специалиста.
Как поменять поддержку 1С?
Бизнес вправе поменять обслуживающую компанию по продуктам 1С, если не устраивает качество поддержки. При этом важно соблюсти условия договора — расторгнуть договор в указанном порядке, оплатить фактически оказанные услуги на дату расторжения.
Обратите внимание на сроки расторжения, уведомления и обязательства сторон. Некоторые компании требуют предупреждать за 30 дней.
Заключите договор с новой обслуживающей компанией, например RG-Soft. Наши специалисты оказывают поддержку с глубоким погружением в специфику бизнеса. Все задачи будут решены качественно и в короткие сроки.
Как понять, какой формат поддержки выгоднее?
Ориентируйтесь на частоту обращений, сложность задач и масштаб бизнеса:
Если вопросы возникают эпизодически, то выгоднее договор почасового обслуживания.
Если нужна постоянная помощь по доработке, обновлениям, консультациям — лучше абонемент.
Если нужно «все и сразу» — выбирайте комплексное сопровождение. Сопровождение 1С:ИТС в RG-Soft включает безлимитную техническую поддержку.
А если вы не уверены, какой формат поддержки нужен именно сейчас — попробуйте начать с небольшого тарифа или тестового периода. Оставьте заявку на сайте RG-Soft и получите практичную консультацию и ответы на все свои вопросы.
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