Как выбрать техническую поддержку 1С именно для вашего бизнеса

Какие есть варианты поддержки 1С

Выбор формата поддержки 1С зависит от потребностей бизнеса, объема задач и регулярности работы с программой.

В таблице собрали основные варианты техпомощи, их особенности и как они реализованы в компании RG-Soft:

Вариант поддержки 1С Описание Как реализовано в RG-Soft ИТС Предоставляет компания 1С и официальные партнеры. Обязательна на версиях ПРОФ и КОРП, которые поддерживают возможность работы нескольких пользователей Сопровождение 1С:ИТС — регулярные обновления, поддержка по горячей линии и подключение сервисов 1С, разработка и настройка отчетов и документов. Абонементное сопровождение Фиксированный объем услуг за ежемесячную плату. Например, техподдержка, доработки, консультации, обновления и выезд специалиста. Удобно для компаний, которым требуется постоянная помощь. Тарифные планы на выбор — от базового до расширенного с возможностью адаптации под задачи конкретного бизнеса. Оперативная реакция на запросы, регулярные обновления, консультации по учету и ИТ-вопросам. Почасовое обслуживание Решение срочных проблем с фактической оплатой за отработанные часы. Например, доработка интерфейса, настройка отчетов или консультация. Гибкая система почасовой поддержки с прозрачной тарификацией. Все работы ведутся по заранее согласованному ТЗ, клиент получает отчет о потраченном времени и достигнутых результатах.

Коротко о выгодах поддержки 1С:

ИТС — комплект поддержки от базового до продвинутого;

абонемент — предсказуемые расходы, регулярная помощь;

почасовое обслуживание — оплата по факту, удобно для нерегулярных задач.

Преимущество для бизнеса — возможность выбора формата поддержки, который подходит именно ему: от редкой помощи «по запросу» до полной передачи сопровождения на аутсорс.