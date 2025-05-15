Аренда 1С в облаке: кому подойдет, особенности и преимущества для бизнеса

Что такое Аренда 1С
Программные решения 1С активно используются в компаниях разных масштабов — малых, средних и крупных. При этом локальные («коробочные») версии требуют больше расходов, чем облачные решения.
Аренда 1С — это подключение к серверу партнера продуктов линейки 1С с удаленным ЦОД, обеспечивающим высокий уровень защиты данных. Бизнесу не нужно подключать собственное серверное оборудование и тратиться на его обслуживание.
Серверы партнера находятся в России, а само подключение к облачному 1С полностью поддерживает соблюдение норм закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Базы данных пользователя защищены от вирусов и DDoS-атак, благодаря надежным протоколам HTTPS.
Функционал 1С в облаке полностью закрывает потребности бизнеса по автоматизации и управлению процессами, равно как и локальные версии программ. Через облачный сервер пользователь может работать в программах линейки 1С — Бухгалтерия, Розница, УНФ, УТ, Документооборот, CRM, Зарплата и управление персоналом, Комплексная автоматизация.
Аренда 1С привлекает бизнес своей универсальностью и широкими возможностями. Но перед подключением облака необходимо убедиться, что это решение подходит конкретному бизнесу. Есть нюансы, о которых следует знать заранее. Ниже разберем, кому Аренда 1С подходит, а кому — лучше присмотреться к другим продуктам 1С.
Кому подходит Аренда 1С
Аренда 1С подходит малому, среднему бизнесу и крупным предприятиям, которые не нуждаются в отраслевых решениях.
Экономия бюджета — это важный аспект для малого и среднего бизнеса, а облачные решения не требуют больших затрат и оснащены стандартным функционалом. Крупные компании прежде всего оценивают свою специфику — в некоторых случаях облако может им не подойти, поэтому они выбирают локальные программы 1С.
Какой бизнес выбирает Аренду 1С:
Развивающиеся компании. Аренда 1С подходит начинающим и опытным предпринимателям. Им не нужно тратиться на приобретение и сопровождение IT-оборудования, лицензий. Они получают доступ к виртуальному серверу через RDP (протокол удаленного подключения). Не нужно держать в штате технического специалиста по работе с 1С — обновления устанавливаются автоматически, специалисты техподдержки на связи 24/7.
С дистанционным форматом работы. С помощью Аренды 1С удобно организовать рабочий процесс с удаленными сотрудниками. Специалисты получают доступ к базам данным и могут работать с любого устройства, независимо от своего места нахождения.
Бухгалтерские аутсорсинговые агентства. Облачное решение позволяет взаимодействовать с клиентами в едином цифровом пространстве и удаленно отправлять отчетность.
Компании с филиалами. 1С в облаке — это единая система для управления филиалами. Сотрудники разных представительств бизнеса имеют доступ к общим информационным базам. Подключение к виртуальному серверу возможно несколькими способами — RDP, тонкий клиент, Web-вход.
Крупные компании. Аренда 1С подходит крупным компаниям, если им достаточно типовой конфигурации. Облако позволяет им организовать рабочий процесс и объединить свои представительства в единую информационную сеть. Доступ к серверу возможен несколькими способами — RDP, тонкий клиент, Web-вход.
Компании выбирают 1С в облаке по ряду преимуществ — соотношение цена/качество, гибкие настройки, достаточный функционал.
Почему бизнес выбирает RG-Soft:
официальный партнер 1С;
подключение 1С в облаке за 2 часа;
высокий уровень защиты данных, ЦОД находится в России;
оперативная помощь и консультации по вопросам внедрения и обслуживания 1С.
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В некоторых случаях выбор Аренды 1С может быть не оправдан. Ниже рассмотрим, какому бизнесу не стоит рассматривать облако.
Кому не подходит Аренда 1С
Чаще всего это крупные компании с особенностями в бизнес-процессах.
1. С собственной IT-инфраструктурой. Если у бизнеса уже развернута внутренняя IT-система, есть серверы, специалисты и выстроена инфраструктура поддержки, то аренда облачной 1С уже может быть избыточной. В таком случае выгоднее и логичнее использовать локальную версию, чтобы не платить за то, что уже есть.
Например, крупные IT-компании выбирают локальные программы 1С, потому что могут себе позволить затраты на собственное серверное оборудование, сопровождение и содержание соответствующей кадровой единицы.
2. С особой политикой безопасности. Некоторые компании прямо прописывают в политике безопасности, что не используют в своей деятельности облачные серверы (медучреждения, предприятия ОПК и т.д.). В случае установления запрета компания может использовать только стационарные программные решения 1С.
Каждая компания сама выбирает, что для нее эффективнее — 1С в облаке или «коробочная» версия 1С. Главное, предварительно оценить запросы бизнеса, специфику деятельности, потребность в допнастройках, а потом принять взвешенное решение.
Плюсы Аренды 1С
Перечислим преимущества Аренды 1С.
1. Сокращение издержек. Аренда 1С обойдется дешевле, чем стационарная программа. Для многих ИП и небольших компаний важно правильно оптимизировать расходы. У них нет возможности покупать собственное серверное оборудование и содержать в штате технического специалиста.
2. Надежность:
Локальная программа. Рабочий компьютер может сломаться в самый ответственный момент. Из-за этого могут слететь доступы и исчезнуть резервные копии информационных баз. На восстановление уйдет много времени, потребуется помощь квалифицированного специалиста. Ответственность за утечку данных несет сам пользователь — руководитель, бухгалтер, менеджер, техадмин и т.д.
1С в облаке — это подключение к серверу хостинг-провайдера с удаленным ЦОД. Ответственность за сохранность данных несет провайдер. Сервер соответствует требованиям закона № 152 «О защите персональных данных» — используются только российские хостинги и ПО. Виртуальное пространство защищено от вирусов и DDoS-атак.
3. Автоматические обновления. Пользователю не нужно устанавливать обновления — система делает это автоматически. Не нужно переживать, что версия программы устареет и это негативно отразится на учете и отчетности компании. Благодаря автоматическому обновлению, бизнес всегда будет пользоваться актуальными версиями системы. Любые вопросы, связанные с работой 1С в облаке, оперативно решает служба поддержки.
4. Удаленный доступ. Подключаться к 1С в облаке можно с любого устройства — смартфона, планшета или ноутбука. Особенно это важно для компаний, которые создают отделы на удаленке. Любой сотрудник с правом доступа может работать в программе из любой географической точки. Руководитель может контролировать рабочий процесс и показатели бизнеса, находясь далеко от офиса. Для стабильного функционирования 1С в облаке нужен бесперебойный интернет.
5. Быстрый запуск. Настройка стационарных версий 1С может занимать до двух недель — это зависит от сложности бизнеса и конкретных потребностей. Запуск 1С в облаке происходит в день обращения — бизнес сразу начинает работать в системе. Некоторые провайдеры дают пользователям бесплатный демо-доступ, чтобы те могли оценить преимущества облака и принять решение о его использовании.
Компания RG-Soft подключит вас к облаку за 2 часа и даст 14 дней бесплатного тестового периода. На консультации поможем определиться с выбором и дадим первые рекомендации. Наши серверы защищены от взломов и несанкционированного доступа. Система автоматически создает резервные копии информационных баз за последние семь дней.
Особенности Аренды 1С
У Аренды 1С есть нюансы, о которых также следует знать бизнесу.
Зависимость от интернета. Для работы в облаке 1С необходим стабильный интернет. Например, на периферии, где интернет-связь постоянно прерывается, использовать облако будет проблематично. Но есть хорошая новость — 1С в облаке может работать при низкоскоростном интернете (от 1 МБит/сек). Кроме того, пользователь в личном кабинете может подключить «Режим низкой скорости соединения при запуске», что позволит запускать программу при слабом интернете. «Горящие» задачи можно решить с помощью мобильного интернета.
Закрытый конфигуратор. В облачной версии нельзя дорабатывать конфигурацию в Web-версии, она предлагает только типовые решения. Но и эту проблему можно решить. Провайдер по запросу может настроить терминальное подключение RDP или RemoteApp. Пользователь сможет вносить изменения в базы с учетом своих запросов.
Трудности переноса. При необходимости бизнес может подключить облако и перенести базы данных с локальной версии 1С. Проблема в том, что локальная версия требует регулярных обновлений. Например, если компания не успела обновить стационарную программу, то перенос в облако может затянуться. Придется обращаться к специалистам, которые корректно выполнят перенос данных.
Как перейти на 1С в облаке
Прежде чем переходить на 1С в облаке, важно понять, насколько это решение соответствует задачам вашей компании. После оценки потребностей можно переходить к практическим шагам — выбрать провайдера, подключить систему и организовать работу сотрудников. Ниже — краткая инструкция, как сделать это быстро и без лишних сложностей.
Оцените потребности бизнеса. Убедитесь что Аренда 1С будет эффективным решением для вашего бизнеса.
Найдите надежного провайдера. Изучите рейтинг компании и отзывы ее клиентов. Провайдер подключит вас быстро и поможет на всех этапах.
Подберите оптимальный тариф. Ориентируйтесь на цели и специфику бизнеса, количество сессий и рабочих мест.
Перенесите данные, если уже пользуетесь 1С. Если у вас уже есть 1С на компьютере — не проблема. Провайдер поможет перенести ваши базы данных в облако, чтобы ничего не потерялось.
Подключите сотрудников. Настройте ограниченные доступны сотрудникам по зонам ответственности. Назначьте ответственных лиц за работу в 1С и контроль соблюдения норм закона № 152-ФЗ.
После успешного выполнения всех действий вы получаете виртуальный офис под ключ — рабочие места онлайн, обслуживание физических рабочих мест, единое цифровое пространство для взаимодействия с сотрудниками, клиентами, филиалами.
Подведем итоги
Аренда 1С в облаке — это эффективный способ автоматизации бизнеса без капитальных вложений в IT-инфраструктуру. Такой формат подходит компаниям, которым достаточно типовых решений и важны гибкость, мобильность, экономия и безопасность.
Но перед выбором облачного варианта стоит объективно оценить потребности: если требуется глубокая кастомизация или есть ограничения по внутренней политике безопасности, предпочтение лучше отдать локальной версии.
Оптимальное решение — консультация с профессиональным провайдером, который поможет подобрать конфигурацию под конкретные задачи и обеспечит быстрый запуск системы.
Компания RG-Soft — ваш надежный партнер по внедрению и сопровождению продуктов 1С для автоматизации бизнеса. Опыт работы — более 20 лет. Подключение 1С в облаке занимает до 2 часов, вы начнете использовать систему в день обращения. Бесплатно перенесем базы данных из локальной версии. Проконсультируем по ведению учета в 1С.
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