Аренда 1С в облаке: кому подойдет, особенности и преимущества для бизнеса

Что такое Аренда 1С

Программные решения 1С активно используются в компаниях разных масштабов — малых, средних и крупных. При этом локальные («коробочные») версии требуют больше расходов, чем облачные решения.

Аренда 1С — это подключение к серверу партнера продуктов линейки 1С с удаленным ЦОД, обеспечивающим высокий уровень защиты данных. Бизнесу не нужно подключать собственное серверное оборудование и тратиться на его обслуживание.

Серверы партнера находятся в России, а само подключение к облачному 1С полностью поддерживает соблюдение норм закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Базы данных пользователя защищены от вирусов и DDoS-атак, благодаря надежным протоколам HTTPS.

Функционал 1С в облаке полностью закрывает потребности бизнеса по автоматизации и управлению процессами, равно как и локальные версии программ. Через облачный сервер пользователь может работать в программах линейки 1С — Бухгалтерия, Розница, УНФ, УТ, Документооборот, CRM, Зарплата и управление персоналом, Комплексная автоматизация.

Аренда 1С привлекает бизнес своей универсальностью и широкими возможностями. Но перед подключением облака необходимо убедиться, что это решение подходит конкретному бизнесу. Есть нюансы, о которых следует знать заранее. Ниже разберем, кому Аренда 1С подходит, а кому — лучше присмотреться к другим продуктам 1С.