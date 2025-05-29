Как выбрать программу для бюджетирования малому бизнесу 

Что такое бюджетирование
Бюджетирование — это процесс планирования, распределения и контроля финансовых ресурсов компании. Оно помогает бизнесу определить будущие доходы и расходы, установить финансовые цели и обеспечить эффективное использование средств. Такой подход позволяет «сработать на опережение» — не допустить дефицита денег, спрогнозировать прибыль, принять верные управленческие решения.
Бюджетирование в 1С — это встроенный в программы инструмент для финансового планирования. По сути это конструктор для создания любых видов бюджетов и их настройки под цели и задачи бизнеса. Он позволяет автоматизировать сбор данных, распределять деньги по сегментам, получать данные для аналитики. Например, программа «подсвечивает» отклонение фактических финансовых показателей от плановых, и бизнес может сосредоточить усилия на проблемных областях.
Для чего нужно бюджетирование
Бюджетирование — это управленческий инструмент, который помогает малому бизнесу расти. Оно позволяет предпринимателю продумывать стратегии на шаг вперед. Перечислим, для чего еще используют бюджетирование.
Контроль расходов. Малый бизнес часто работает с ограниченными ресурсами, и без четкого понимания, куда уходят деньги, легко оказаться в убытке.
Планирование доходов. На основе анализа прошлого периода можно спрогнозировать будущие поступления и установить реалистичные финансовые цели — рост выручки, выход в прибыль или накопление резервов.
Оценка эффективности. При сравнении плановых и фактических показателей становится видно, какие направления работают хорошо, а какие требуют доработки или пересмотра.
Грамотное бюджетирование позволяет:
принимать взвешенные решения о финансовых вложениях;
повышать доверие со стороны клиентов, партнеров, заказчиков, госорганов;
контролировать показатели профильных отделов;
обосновывать цены и управлять себестоимостью;
готовиться к сезонным колебаниям спроса;
создавать финансовую подушку безопасности.
Для малого бизнеса это особенно важно: без стратегического планирования даже перспективное дело может столкнуться с кассовыми разрывами, непредвиденными тратами и потерей управляемости. Бюджетирование позволяет определить цели и не сбиться с курса.
Бюджетирование в Excel или программах 1С — что выбрать и в каких случаях
При небольшом ассортименте товара или перечне услуг планирование можно вести в Excel-таблицах (например, до 10 товаров, до 5 услуг). По мере развития бизнеса онлайн-таблицы перестают спасать — и в этом случае необходимо выбрать программу для бюджетирования.
Бюджетирование в Excel
Работа с данными в Excel-таблицах — это рутинный и кропотливый процесс. Чем больше параметров нужно внести, тем выше вероятность ошибок. Представьте, что компании нужно отредактировать бюджет за последние три года — за это время сформировался огромный массив данных, которые трудно привести в порядок с помощью обычных онлайн-таблиц.
В каких случаях можно выполнять бюджетирование в Excel:
в компании один сотрудник (или сам предприниматель) занимается планированием — не нужен совместный доступ к данным;
у компании нет большого количества бюджетов и центров финансовой ответственности (ЦФО) — весь бюджет можно отразить в паре файлов;
у бизнеса небольшой ассортимент товаров или перечень услуг — данные можно вводить вручную, нет смысла переплачивать за программы;
руководитель уверен в сотрудниках и может легко их проконтролировать — при общем доступе к онлайн-таблице не составляет труда найти того, кто внес изменения в файл.
Если таблицы больше не помогают, то нужно использовать более производительные и функциональные решения — программы 1С.
1C:Управление нашей фирмой 8
«1С:Управление небольшой фирмой 8» — готовый программный продукт, призванный эффективно решать задачи оперативного учета, контроля, анализа и планирования деятельности предприятий малого и среднего бизнеса
Бюджетирование в программах 1С
Основное преимущество бюджетирования в программах 1С — это гибкие настройки бюджетов и данные для аналитики. Есть и другие плюсы:
адаптация функционала под отраслевое направление и специфику бизнеса;
актуальность данных в текущий момент времени;
совместная работа подразделений над финансовым планированием — нет необходимости сводить в один документ сведения из разных отделов;
исключена потеря информации — сохраняется история редактирования, все данные — в одной цифровом пространстве;
прогнозирование бюджетов на основе имеющихся данных и возможности привлечения финансирования;
распределение бюджетов по проектам и подразделениям — например можно построить бюджет с мая по сентябрь для проекта по обслуживанию оборудования клиента;
созданные бюджеты сразу попадают в доходы и расходы бизнеса — можно сразу посмотреть, к каким финансовым показателям они приведут;
аналитика с совокупными цифрами — можно нажать на сумму и увидеть, из каких бюджетов она складывается;
можно создавать разные бюджеты или объединять их, настраивать по различным аналитикам.
В программах 1С есть встроенные инструменты для бюджетирования и финансового планирования. И компании нередко испытывают трудности — какую выбрать и на что обращать внимание. Программы подходят бизнесу любых масштабов. Главное, не ошибиться с выбором. Например, малому бизнесу не нужно переплачивать за функции, которые не пригодятся при планировании.
На что обратить внимание при выборе программы 1С для бюджетирования
Малому бизнесу стоит обратить внимание на несколько ключевых критериев выбора.
Соответствие масштабу бизнеса. Малому бизнесу подойдут простые и доступные решения со встроенными инструментами для планирования бюджета, контроля доходов и расходов.
Уровень автоматизации. Выбирайте продукт, в котором бюджетирование интегрировано с остальными модулями — бухгалтерией, продажами, закупками и складом. Это сократит ручной труд и сведет к минимуму ошибки при переносе данных.
Гибкость настроек. Важно, чтобы программа позволяла адаптировать структуру бюджета под особенности вашей деятельности. Уточните, можно ли создавать собственные статьи доходов и расходов, настраивать шаблоны бюджетов, работать с разными сценариями (оптимистичный, пессимистичный и т.д.).
Удобство интерфейса и доступность поддержки. Если у вас нет штатного бухгалтера или ИТ-специалиста, интерфейс должен быть интуитивно понятным, а обучение — минимальным. Убедитесь, что выбранная программа сопровождается инструкциями, видеоуроками и техподдержкой.
Возможность роста и масштабирования. Хорошее решение — это то, которое будет расти вместе с бизнесом. Уточните, можно ли в будущем перейти на более мощную конфигурацию 1С, не теряя накопленных данных.
Интеграция с другими сервисами. Если вы используете онлайн-кассы, CRM или внешнюю отчетность, проверьте, поддерживает ли программа обмен данными с этими системами. Это позволит избежать дублирования информации и упростит учет.
Правильно выбранная программа — это инвестиция в порядок и прозрачность финансов компании. Рекомендуем малому бизнесу присмотреться к «1С:Управление нашей фирмой (УНФ).
1С:УНФ полностью закрывает потребности малого бизнеса в оперативном учете, планировании и анализе. Используется в розничной и оптовой торговле, интернет-продажах, мелкосерийном производстве, при оказании услуг и выполнении работ. В компании RG-Soft вас проконсультируют и помогут выбрать оптимальный вариант и версию системы (базовая, Проф, Фреш, аренда, коробка). Бонус — бесплатная установка программы.
Преимущества бюджетирования в «1С:Управление нашей фирмой»
В программе 1С:УНФ малый бизнес может выполнять бюджетирование и финансовое планирование:
контролировать затраты и устанавливать лимиты на расходы — это важно для компаний, у которых ограниченные ресурсы;
эффективно управлять денежными потоками и не допускать кассовых разрывов;
сопоставлять запланированные показатели с реальным положением дел.
Автоматизированный подход к бюджетированию позволяет компании повысить свою финансовую устойчивость и подготовиться к непредвиденным ситуациям.
В 1С:УНФ реализован интуитивно понятный интерфейс для работы с различными видами бюджетов.
В программе можно настроить основные виды бюджетов:
Бюджет движения денежных средств (БДДС).
Бюджет доходов и расходов (БДР).
Плановый управленческий баланс.
Другие виды отчетов по бюджетам также доступны — денежные потоки, задолженности покупателей, задолженности поставщикам, расчеты с подотчетниками, расчеты с покупателями и др.
Рекомендации по внедрению и использованию программы 1С:УНФ
Разберем, как пошагово внедрить и эффективно использовать 1С:УНФ для бюджетирования в малом бизнесе.
Шаг 1. Определите цели бюджетирования
Прежде чем настраивать программу, определите, какие задачи она должна решать. Например:
планировать и контролировать ежемесячные расходы;
оценивать прибыльность разных направлений бизнеса;
сравнивать плановые и фактические финансовые показатели;
избегать кассовых разрывов.
Четкие цели помогут вам не запутаться в возможностях программы и использовать именно те функции, которые нужны.
Шаг 2. Назначьте ответственного
Выберите сотрудника, который будет отвечать за ведение бюджетов. Как правило, назначают бухгалтера или менеджера по продажам. Ответственный должен разбираться в данных и уметь их интерпретировать.
Шаг 3. Начните с простого бюджета
1С:УНФ позволяет вести несколько видов бюджетов — бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, балансового бюджета. На старте лучше ограничиться одним — например, ежемесячным БДР (доходы и расходы), чтобы не перегружать процесс.
Шаг 4. Используйте встроенные шаблоны
Программа предлагает готовые шаблоны бюджетов. Это удобно, особенно если вы ранее не занимались финансовым планированием. При необходимости шаблоны можно адаптировать под ваш бизнес: добавить или убрать статьи доходов и расходов.
Шаг 5. Интегрируйте бюджетирование с операционной деятельностью
Одно из ключевых преимуществ 1С:УНФ — данные из продаж, закупок и кассы автоматически попадают в бюджет. Это исключает ручной ввод и минимизирует ошибки. Следите, чтобы сотрудники корректно оформляли документы — тогда бюджет будет отображать реальную картину.
Шаг 6. Анализируйте отклонения
Раз в неделю или месяц сравнивайте фактические показатели с планом. 1С:УНФ показывает отклонения в наглядных отчетах. Если вы видите, что расходы вышли за рамки бюджета или прибыль оказалась ниже прогноза — это повод пересмотреть действия.
Шаг 7. Постепенно расширяйте использование
После «периода привыкания» перейдите к более продвинутым возможностям:
многосценарное планирование (оптимистичный и пессимистичный варианты);
управление бюджетами по подразделениям;
план-фактный анализ с визуальными отчетами.
1С:УНФ — это мощный инструмент управления бизнесом. Чем раньше вы начнете его использовать, тем быстрее сможете оптимизировать финансовую деятельность бизнеса. Подробнее о преимуществах и возможностях 1С:УНФ специалисты RG-Soft расскажут на консультации. Оставьте заявку на сайте и с вами свяжутся в ближайшее время.
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1C:Управление нашей фирмой 8
«1С:Управление небольшой фирмой 8» — готовый программный продукт, призванный эффективно решать задачи оперативного учета, контроля, анализа и планирования деятельности предприятий малого и среднего бизнеса
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