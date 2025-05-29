Как выбрать программу для бюджетирования малому бизнесу 

Что такое бюджетирование

Бюджетирование — это процесс планирования, распределения и контроля финансовых ресурсов компании. Оно помогает бизнесу определить будущие доходы и расходы, установить финансовые цели и обеспечить эффективное использование средств. Такой подход позволяет «сработать на опережение» — не допустить дефицита денег, спрогнозировать прибыль, принять верные управленческие решения.

Бюджетирование в 1С — это встроенный в программы инструмент для финансового планирования. По сути это конструктор для создания любых видов бюджетов и их настройки под цели и задачи бизнеса. Он позволяет автоматизировать сбор данных, распределять деньги по сегментам, получать данные для аналитики. Например, программа «подсвечивает» отклонение фактических финансовых показателей от плановых, и бизнес может сосредоточить усилия на проблемных областях.