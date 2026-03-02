Расширение ассортимента в маркировке товаров легкой промышленности

1. Сроки обязательной маркировки

С 01.03.2026 г. производители и импортеры начнут маркировать новые произведенные/ввезенные партии товара из расширенного списка.

С этой же даты сразу начинается поэкземплярный (помарочный) учет кодов маркировки при оформлении УПД и выводе из оборота по другим причинам.

Реализация немаркированных остатков разрешена до 31.07.2026 г.

Промаркировать же остатки и ввести их в оборот необходимо до 30.11.2026 г.

С 01.12.2026 — остатки товара без кодов маркировки будут считаться контрафактом и потребуют утилизации.