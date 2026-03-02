Расширение ассортимента в маркировке товаров легкой промышленности

1. Сроки обязательной маркировки
С 01.03.2026 г. производители и импортеры начнут маркировать новые произведенные/ввезенные партии товара из расширенного списка.
С этой же даты сразу начинается поэкземплярный (помарочный) учет кодов маркировки при оформлении УПД и выводе из оборота по другим причинам.
Реализация немаркированных остатков разрешена до 31.07.2026 г.
Промаркировать же остатки и ввести их в оборот необходимо до 30.11.2026 г.
С 01.12.2026 — остатки товара без кодов маркировки будут считаться контрафактом и потребуют утилизации.
2. Какие товары потребуют маркировки
Наименование товаров
Коды ТН ВЭД
Коды ОКПД2
Жилеты и пояса спасательные новые
6307 20 000 0
13.92.29.130
13.92.29.140
Пояса, ремни, портупеи и патронташи, и прочие принадлежности к одежде из натуральной или композиционной кожи
4203 30 000 0
4203 40 000 0
14.19.31.130
14.19.31.190
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные, в том числе огнестойкие
4203 21 000 0,
4203 29,
6116,
6211 32 100 0,
6211 33 100 0,
6211 42 100 0,
6211 43 100 0,
6216 00 000 0,
3926 20 000 0,
4015 (за исключением 4015 90 000 0)
22.29.10.120,
22.19.60.110,
32.99.11.140
Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки
6103,
6104,
6203,
6204,
6211 32 100 0,
6211 33 100 0,
6211 39 000 0,
6211 42 100 0,
6211 43 100 0
14.12.30.190
Одежда производственная и профессиональная защитная огнестойкая
6203 23 100 0,
6203 22 100 0,
6204 23 100 0,
6211 33 100 0,
6211 33 900 0,
6211 39 000 0,
6211 43 100 0
32.99.11.140
Защитные головные уборы
6506 10
32.99.11.160,
32.99.11.170,
32.99.11.180,
32.99.11.190
3. Что делать, если попали под маркировку товаров впервые
Если вам придется маркировать товары впервые, вам потребуется:
При помощи УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) зарегистрироваться в Честном Знаке. Если вы производитель или импортер, необходимо так же подать заявление о членстве в ГС1 РУС.
Описать карточки товара в Национальном Каталоге и получить GTIN. Для маркировки остатков будет достаточно упрощенного описания товара и GTIN формата «029» Для производителей и импортеров необходимо получить GTIN формата «046», описав карточки в ГС1 РУС.
Заказать, нанести и ввести коды маркировки в оборот. Для этого понадобится термотрансферный принтер и ленту для этикеток. Можно использовать и А4, но процесс нанесения явно затруднится.
Подключить и настроить складское оборудование. Настроить и подключить 2D сканеры или терминалы сбора данных (ТСД).
Для розницы обновить кассовое оборудование. Заключить договор с оператором ОФД.
Обучить сотрудников работе с маркировкой.
Проработать с сотрудниками процессы. Обучить их описывать карточки и маркировать товар. Оформлять УПД с кодами маркировки и выводить их из оборота.
4. Штрафы за отсутствие маркировки
Нарушения
Для должностных лиц, ₽
Для юридических лиц, ₽
В особо крупном размере, ₽
Оборот товра, произведенных после старта обязательной маркировки, без кодов маркировки
Штраф 5 000 — 10 000 с конфискацией предметов нарушения
Штраф 50 000 — 300 000 с конфискацией предметов нарушения
Штраф до 1 000 000 и лишение свободы до 5 лет
Передача товаров юридическому лицу без отправки информации о ней в систему маркировки
Штраф 1 000 — 10 000 или
Штраф 50 000 — 100 000
Нет
Нарушение сроков передачи сведений в Честный знак
Ввод в оборот товаров без разрешительной документации или с неверными сведениями
