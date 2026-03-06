Маркировка сладостей и кондитерских изделий

2. Этапы обязательной маркировки кондитерских изделий

Регистрация в Честном знаке началась с 1 сентября 2025 года. Предусмотрено 3 этапа обязательной маркировки.

с 1 марта 2026 года — для печенья, мармелада, зефира, пастилы, восточных сладостей, вафлей, шоколадных и ореховых и прочих паст;

с 1 мая 2026 года — для хлебобулочных изделий: круассанов, пирожных, рулетов, тортов;

с 1 июля 2026 года — для шоколадных изделий, карамели, драже и жевательной резинки.

Импортеры могут маркировать товары, ввезенные до начала обязательной маркировки, в течение месяца после начала каждого этапа.

Продавать немаркированные остатки можно до окончания сроков годности.

С 1 июля 2027 года начинается партионный учет при передаче товаров в УПД (универсальном передаточном документе) и при реализации товара (которая не является розничной продажей). При продаже необходимо указывать GTIN товара, количество и номер партии.

С этой же даты начнется вывод товаров из оборота на кассе. Розница должна обновить прошивку и драйвер ККТ (Контрольно-кассовая техника) на кассе. Настроить подключение к ТС ПиОТ (техническое средство получения информации о товаре).

В то же время, с 1 июля 2027 года необходимо маркировать (агрегировать) и вводить в оборот наборы и групповые упаковки.

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товара Код ОКПД2 Наименование товара 1704 (за исключением жевательной резинки, белого шоколада, карамели и драже) Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао 10.82.23.140 10.82.23.150 10.82.23.160 10.82.23.170 10.82.23.180 10.82.23.210 10.82.23.220 10.82.23.230 10.82.23.250 10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600) Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные, ирис, халва, мармелад, пастила, зефир, сладости восточные, лукумы, экстракт из корней солодки с массовой долей сахарозы более 10%, продукция детского питания и диетическая (за исключением продукции переработки фруктов и овощей для детского питания, продукции рыбной для детского питания, продукции мясной для детского питания, в том числе из мяса птицы) 1806 (за исключением 1806 10, 1806 90 7000 в части шоколадных, ореховых и иных паст) Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао (в части шоколадных, ореховых и иных паст) 10.82.11.000 10.82.22.190 10.82.23.290 10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600) Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде, изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки, продукция детского питания и диетическая 1905 (за исключением 1905 10 000 0, 1905 40, 1905 90 100 0, 1905 90 300 0, 1905 90 550 0, 1905 90 600 0, 1905 90 900 0) Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты 10.71.1 10.72.1 10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600) 10.89.19.220 Изделия хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения, изделия сухарные и печенье, мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения, продукция детского питания и диетическая, десерты замороженные, не включенные в другие группировки 2006 00 Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные) 01.11.94 01.11.95 10.39.22.110 10.39.22.130 10.82.24 10.86.10 Семена кунжута, семена подсолнечника, джемы, желе фруктовые и ягодные, пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые, фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные, продукция детского питания и диетическая 2007 Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ 10.39.22.110 10.82.23.170 10.82.23.180 10.82.23.290 10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600) Джемы, желе фруктовые и ягодные, мармелад, пастила, изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки, продукция детского питания и диетическая 2008 Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные 01.11.94 01.11.95 10.39.22.130 10.82.23.180 10.82.24 10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600) Семена кунжута, семена подсолнечника, пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые, пастила, фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные, продукция детского питания и диетическая 2106 (за исключением 2106 90 980 1 и 2106 90 980 2 в части жевательной резинки) Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные 10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600) Продукция детского питания и диетическая

С 1 декабря 2028 года запланирован переход на поэкземплярный (помарочный) учет и наступление полной прослеживаемости товара. Участники оборота должны сканировать код каждой единицы товара в УПД или при других способах реализации товара. Это коснется только товаров, произведенных с 1 декабря 2028 года.