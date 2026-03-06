Маркировка сладостей и кондитерских изделий

1. Зачем маркируют сладости
Данное решение Правительство приняло неспроста. Уже несколько лет Роспотребнадзор и Минпромторг отчитываются о большом количестве контрафакта, нарушений сроков годности, условий хранения и прочих нарушениях со стороны участников оборота. Маркировка призвана «обелить» рынок и повысить качество продукции.
2. Этапы обязательной маркировки кондитерских изделий
Регистрация в Честном знаке началась с 1 сентября 2025 года. Предусмотрено 3 этапа обязательной маркировки.
с 1 марта 2026 года — для печенья, мармелада, зефира, пастилы, восточных сладостей, вафлей, шоколадных и ореховых и прочих паст;
с 1 мая 2026 года — для хлебобулочных изделий: круассанов, пирожных, рулетов, тортов;
с 1 июля 2026 года — для шоколадных изделий, карамели, драже и жевательной резинки.
Импортеры могут маркировать товары, ввезенные до начала обязательной маркировки, в течение месяца после начала каждого этапа.
Продавать немаркированные остатки можно до окончания сроков годности.
С 1 июля 2027 года начинается партионный учет при передаче товаров в УПД (универсальном передаточном документе) и при реализации товара (которая не является розничной продажей). При продаже необходимо указывать GTIN товара, количество и номер партии.
С этой же даты начнется вывод товаров из оборота на кассе. Розница должна обновить прошивку и драйвер ККТ (Контрольно-кассовая техника) на кассе. Настроить подключение к ТС ПиОТ (техническое средство получения информации о товаре).
В то же время, с 1 июля 2027 года необходимо маркировать (агрегировать) и вводить в оборот наборы и групповые упаковки.
Код ТН ВЭД ЕАЭС
Наименование товара
Код ОКПД2
Наименование товара
1704 (за исключением жевательной резинки, белого шоколада, карамели и драже)
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао
10.82.23.140
10.82.23.150
10.82.23.160
10.82.23.170
10.82.23.180
10.82.23.210
10.82.23.220
10.82.23.230
10.82.23.250
10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600)
Конфеты, глазированные помадой, сахарной и жировой глазурью и неглазированные, ирис, халва, мармелад, пастила, зефир, сладости восточные, лукумы, экстракт из корней солодки с массовой долей сахарозы более 10%, продукция детского питания и диетическая (за исключением продукции переработки фруктов и овощей для детского питания, продукции рыбной для детского питания, продукции мясной для детского питания, в том числе из мяса птицы)
1806 (за исключением 1806 10, 1806 90 7000 в части шоколадных, ореховых и иных паст)
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао (в части шоколадных, ореховых и иных паст)
10.82.11.000
10.82.22.190
10.82.23.290
10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600)
Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао-порошка), в упакованном виде, изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки, продукция детского питания и диетическая
1905 (за исключением 1905 10 000 0, 1905 40, 1905 90 100 0, 1905 90 300 0, 1905 90 550 0, 1905 90 600 0, 1905 90 900 0)
Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты
10.71.1
10.72.1
10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600)
10.89.19.220
Изделия хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения, изделия сухарные и печенье, мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения, продукция детского питания и диетическая, десерты замороженные, не включенные в другие группировки
2006 00
Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные)
01.11.94
01.11.95
10.39.22.110
10.39.22.130
10.82.24
10.86.10
Семена кунжута, семена подсолнечника, джемы, желе фруктовые и ягодные, пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые, фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные, продукция детского питания и диетическая
2007
Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ
10.39.22.110
10.82.23.170
10.82.23.180
10.82.23.290
10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600)
Джемы, желе фруктовые и ягодные, мармелад, пастила, изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки, продукция детского питания и диетическая
2008
Фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не поименованные или не включенные
01.11.94
01.11.95
10.39.22.130
10.82.23.180
10.82.24
10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600)
Семена кунжута, семена подсолнечника, пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые, пастила, фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные, продукция детского питания и диетическая
2106 (за исключением 2106 90 980 1 и 2106 90 980 2 в части жевательной резинки)
Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные
10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600)
Продукция детского питания и диетическая
С 1 декабря 2028 года запланирован переход на поэкземплярный (помарочный) учет и наступление полной прослеживаемости товара. Участники оборота должны сканировать код каждой единицы товара в УПД или при других способах реализации товара. Это коснется только товаров, произведенных с 1 декабря 2028 года.
3. Что нужно маркировать
Чтобы понять, нужно ли маркировать ваш товар, ориентируйтесь на коды ТН ВЭД в связке с кодами ОКПД2. Проверить их можно на официальном сайте общероссийских классификаторов.
Код ТН ВЭД ЕАЭС
Наименование товара
Код ОКПД2
Наименование товара
1704
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао
10.82.23.110
10.82.23.120
10.82.23.130
10.82.23.240
10.82.23.290
10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600)
10.89.19.170
Шоколад белый, карамель, драже, резинка жевательная, изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки, продукция детского питания и диетическая, мед искусственный и карамель
1806 (за исключением 1806 10 и шоколадных, ореховых и прочих паст);
2106 (в части жевательной резинки)
Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао, пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные
01.11.94
01.11.95
10.39.22.110
10.51
10.82.21.120
10.82.22.110
10.82.22.121
10.82.22.122
10.82.22.130
10.82.22.140
10.82.22.190
10.82.23.120
10.82.23.130
10.82.23.240
10.82.24
10.86.10
10.89.19.170
10.82.23.130
Семена кунжута, семена подсолнечника, джемы, желе фруктовые и ягодные, молоко и молочная продукция, глазурь шоколадная, шоколад в упакованном виде, изделия шоколадные с начинкой, изделия шоколадные без начинки, конфеты шоколадные, конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, продукты пищевые прочие, содержащие какао (кроме подслащенного какао- порошка), в упакованном виде, карамель, драже, резинка жевательная, фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части растений засахаренные, продукция детского питания и диетическая, мед искусственный и карамель, драже
С 1 марта 2026 года — для печенья, мармелада, зефира, пастилы, восточных сладостей, вафель, шоколадных, ореховых и прочих паст:
Код ТН ВЭД ЕАЭС
Наименование товара
Код ОКПД2
Наименование товара
1704
Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао
10.89.19.220
Десерты замороженные, не включенные в другие группировки
1905 90 600 0
1905 90 300 0
Прочие хлебобулочные и кондитерские изделия с добавлением подслащивающих веществ
Прочие хлебобулочные изделия не содержащие добавок в виде меда, яиц, сыра или плодов и содержащие в сухом состоянии не более 5 мас.% жира
10.71.1
10.72.1
10.86.10 (за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600)
Изделия хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения, изделия сухарные и печенье, мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения, продукция детского питания и диетическая
С 1 мая 2026 года — для хлебобулочных изделий (круассанов, пирожных, рулетов), тортов.
С 1 июля 2026 года — для шоколадных изделий, карамели и жевательной резинки.
4.Что можно не маркировать
В маркировке кондитерских изделий много деталей, в том числе по исключениям. Разрешено не маркировать:
Хлебобулочные изделия со сроком годности до 30 суток.
Товары весом до 20 граммов, например, при поштучной продаже. Однако маркируется упаковка, из которой продаются сладости. Например, каждую конфету или жвачку маркировать не нужно, а вот коробку с ними — необходимо.
Сладкие соусы весом до 30 граммов и объемом до 25 мл.
БАДы, продукты для беременных и кормящих, продукты для диетического и специализированного питания, сухие смеси для детей раннего возраста, имеющие свидетельство о госрегистрации.
Джемы, желе, фруктово-ягодные пюре и некоторые пасты фруктовые, ягодные ореховые — при условии, что они помещены в герметично укупориваемую потребительскую упаковку, прошли стерилизацию или пастеризацию. В этом случае они маркируются как консервированная продукция.
Сладости, купленные покупателем на развес в розничном магазине, например, зефир, пряники, расфасованные из короба. При этом сама коробка, из которой фасуют сладости надо маркировать.
Изделия в первичной потребительской упаковке, если они помещены во вторичную упаковку. Например, если сладости в фантике упакуют в общий пакет, маркируется только этот пакет).
Кондитерские изделия, которые производятся в магазине розничной торговли, например, сладкая выпечка.
Товары, сделка по которым составляет государственную тайну.
Товары на экспорт за пределы ЕАЭС.
Тестовые и маркетинговые образцы не для продажи.
Какие упаковки будут маркироваться
Картонные коробки.
Конверты и пакеты из крафт-бумаги.
Контейнеры.
Дой-паки.
Флоу-паки.
Коррексы.
Шоу-боксы.
Снек-боксы.
Банки.
Пакеты.
Штрафы за отсутствие маркировки
Нарушения
Для должностных лиц, ₽
Для юридических лиц, ₽
В особо крупном размере, ₽
Оборот сладостей, произведенных после старта обязательной маркировки, без кодов маркировки
Штраф 5 000 — 10 000 с конфискацией предметов нарушения
Штраф 50 000 — 300 000 с конфискацией предметов нарушения
Штраф до 1 000 000 и лишение свободы до 5 лет
Передача товаров юридическому лицу без отправки информации о ней в систему маркировки
Штраф 1 000 — 10 000 или предупреждение
Штраф 50 000 — 100 000
Нет
Нарушение сроков передачи сведений в Честный знак
Ввод в оборот товаров без разрешительной документации или с неверными сведениями
Как производителям и импортерам подготовиться к маркировке
Подключиться к оператору электронного документооборота.
Приобрести складское и торговое оборудование; 2D сканеры и ТСД.
Розничной сфере обновить прошивку и драйвер кассы. Заключить договор с оператором ОФД.
Продумать и проработать бизнес-процессы. Встроить маркировку в имеющиеся цепочки.
Обучить сотрудников работе с маркировкой.
