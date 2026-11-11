Приемка маркированных продуктов в общепите: что проверить до подписания УПД

Под маркировку попадает всё больше продуктов. С марта 2026 года вода, молочная продукция и безалкогольные напитки перешли на поэкземплярный учёт: в документе от поставщика теперь указывают каждый код, а не только количество. С сентября добавились снеки, соусы, специи, приправы и даже сухие бульоны. Каждая такая поставка приходит как электронный УПД, который нужно проверить и подписать, прежде чем товар попадёт в зал. Проблема в том, что во многих заведениях приёмку до сих пор делают дважды: сначала в личном кабинете оператора ЭДО, потом вручную в складской программе. На этом стыке и появляются ошибки: пересорт, лишние коды на балансе, просрочка, которую никто не заметил. Рассказываем, чем грозит ошибка на приёмке, как принять поставку по шагам и как построить работу так, чтобы не платить штрафы. Материал подготовлен по итогам вебинара «Как принимать маркированные товары в складском учёте r_keeper без личного кабинета ЭДО». Его провела главный системный аналитик r_keeper Мария Менц. Если удобнее смотреть, а не читать, запись вебинара размещена ниже. В ней шаги приёмки показаны прямо в интерфейсе. Вебинар r_keeper о работе с маркировкой в r_k СторХаус Про

Почему ошибку дешевле поймать на приёмке

С 1 сентября 2026 года действует часть 4 статьи 14.43 КоАП РФ (введена Федеральным законом от 02.05.2026 № 120-ФЗ). Она наказывает за продажу маркированного товара с истёкшим сроком годности, если система мониторинга уже передала запрет на его продажу. Штраф считают за каждую единицу: 10 000 ₽ для ИП и 20 000 ₽ для организации. Главное отличие от прежних штрафов в порядке. Протокол не составляют, постановление выносит Роспотребнадзор в электронном виде на основе данных «Честного знака», без вызова представителя компании. Оспаривать придётся уже по факту. Пример. В баре продают воду и лимонады поштучно. На склад пришла партия, в которой 24 бутылки воды с коротким сроком годности. Кладовщик подписал УПД не глядя, бутылки ушли в холодильник и простояли до истечения срока. Если их пробьют на кассе после запрета, штраф для ООО составит 24 × 20 000 = 480 000 ₽. Кроме просрочки, на приёмке важны ещё два правила: Срок подписания. Приёмку подтверждают в течение 3 рабочих дней, но не позднее передачи товара третьим лицам. Воду и молочную продукцию можно продавать только после подписания УПД.

Разрешительные документы. С 1 апреля 2026 года при онлайн-проверке воды и пива, введённых в оборот с 1 сентября 2025 года, «Честный знак» проверяет декларации и сертификаты. Если документ прекратил действие или признан недействительным, касса не даст продать товар. Всё это проще отследить в момент, когда машина поставщика ещё стоит у склада: вернуть товар сразу дешевле, чем разбираться после.

Как принять маркированную поставку: алгоритм из 6 шагов

Шаг 1. Сверьте коды при поставщике. Отсканируйте марки и сравните их с перечнем кодов в УПД. Подойдёт терминал сбора данных или обычный Android-смартфон с камерой и складским приложением. Если расхождение найдут позже, доказать его поставщику будет намного сложнее. Шаг 2. Проверьте сроки годности и разрешительные документы. Отложите товар с коротким сроком и уточните статус документов по каждой позиции. Если система показывает запрет или статуса нет, не подписывайте УПД сразу. Сначала выясните причину у поставщика. Шаг 3. Сопоставьте номенклатуру. У одного товара минимум три названия: в документе поставщика («Молоко ультрапастеризованное 3,2% 1 л»), в базе ресторана («Молоко 3,2%») и в национальном каталоге «Честного знака». Связать их нужно один раз, и тогда при следующих поставках товар сразу встанет на нужную позицию склада. Шаг 4. Зафиксируйте расхождения. Если пришло меньше, чем указано в УПД, или часть кодов не прошла проверку, подпишите документ с расхождениями или запросите у поставщика корректировочный документ. Подписывать «как есть» не стоит: лишние коды останутся у вас на балансе в «Честном знаке». Шаг 5. Подпишите УПД. Ответный титул подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью. Если подписывает не руководитель, сотруднику нужна УКЭП физлица и машиночитаемая доверенность (МЧД). Уложитесь в 3 рабочих дня и не продавайте товар до подписания. Шаг 6. Оприходуйте товар в складском учёте. Приходная накладная должна строиться на том же УПД, а не набираться заново. Иначе остатки в складской программе и в «Честном знаке» начнут расходиться, а бухгалтеру придётся сверять их вручную.

Частые ошибки при приёмке и чем они грозят

Ошибка Чем грозит Как избежать УПД подписали, не сверив коды Коды, которых физически нет, числятся на балансе; остатки не сходятся Сканировать марки до подписи, расхождения фиксировать в документе Товар продали до подписания УПД Нарушение порядка оборота; для воды и молочки продажа до подписания запрещена Сначала подпись, потом выдача в зал Просрочка дошла до кассы 10 000 ₽ (ИП) или 20 000 ₽ (юрлицо) за каждую единицу, постановление выносят автоматически Проверять сроки на приёмке, отпускать со склада по принципу FIFO Одна электронная подпись на всех сотрудников Не видно, кто принял спорную поставку; риски при увольнении сотрудника Отдельная УКЭП и МЧД у каждого, кто подписывает Поставку вбивают в складскую программу вручную Опечатки, пересорт, расхождения между складом, бухучётом и «Честным знаком» Создавать приходную накладную прямо из УПД Товар ушёл на кухню, но не выведен из оборота Коды висят на балансе ресторана, при проверке возникают вопросы Оформлять вывод из оборота для собственных нужд по каждой группе, где это обязательно

Как убрать двойную приёмку: опыт r_keeper

Типичная ситуация на складе ресторана: одну поставку разбирают в двух окнах, в кабинете оператора ЭДО и в складской программе. Поэтому в r_keeper работу с «Честным знаком» перенесли прямо в складской учёт r_k СторХаус Про. УПД от поставщика приходит сразу в систему. Там же кладовщик сверяет марки через ТСД или смартфон, сопоставляет позиции с номенклатурой, видит статус разрешительных документов и подписывает документ. Приходная накладная создаётся из того же УПД без повторного ввода. Отдельно на вебинаре Мария Менц разбирала электронные подписи. Технически одну УКЭП можно привязать к нескольким пользователям, но лучше выдать каждому сотруднику свою. Тогда по любой спорной поставке будет видно, кто именно её принял. Что нужно учесть при подключении: Лицензии считают по ИНН. Если кухня и ресторан работают на одном юрлице, хватит одного подключения. Если бизнес разделён между ООО и ИП, подключение нужно для каждого ИНН, который работает с маркировкой.

Оператор ЭДО. Интеграция работает с «ЭДО Лайтом» и «Диадоком». У «Диадока» доступ к API оплачивается отдельно у самого оператора. Следующим в планах подключение СБИС.

Настройка. Первичную настройку компонентов и пользователей с подписями удобнее проводить вместе с организацией, которая обслуживает r_keeper в заведении. В подобных ситуациях мы обычно рекомендуем начать с того, что уже есть. Если складской учёт r_k СторХаус Про стоит в заведении, достаточно подобрать конфигурацию для работы с маркировкой. Если его пока нет, стоит выстроить приёмку с нуля с учётом меню и числа юрлиц.

Итог: чек-лист приёмки маркированного товара