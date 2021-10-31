Технологии для массового найма

Закрыть разом 100 или 1 000 вакансий — дело непростое. И на первый взгляд даже не ясно, кому вообще необходимое. Но представьте ситуацию, когда, к примеру, открывается новая сеть супермаркетов, таксопарк или курьерская служба, при этом в разных городах. Или планируется масштабная стройка целого микрорайона и срочно нужна сотня-другая профессионалов на месте.

Такие ситуации происходят постоянно. Так, по данным Росстата, в России около 76 млн работающих. Из них 37 млн человек или 49% трудятся на массовых позициях, свидетельствуют данные исследования рынка массовых профессий компании TalentTech, проведённого до пандемии. Сейчас, с небольшой оговоркой на замедление найма в прошлом году, цифры примерно сопоставимые, так как после роста уровня безработицы до 6,1% в разгар локдауна 2020-го, мы уже вернулись к допандемийным показателям в 4,5%, а структура нашей экономики за это время не изменилась и компании сейчас вновь нуждаются в работниках, каждый второй из которых, пройдёт через массовый рекрутинг.

При этом инструменты для него отличаются от обычного поиска персонала достаточно серьезно, так как кроме работы непосредственно эйчаров к делу подключаются и рекламщики и сторонние консультанты, чтобы о новых вакансиях узнало как можно больше нужных людей.

К самым распространенным инструментам массового рекрутинга относят:

Телефонный скрининг. Подходит для отсева большого пула неподходящих кандидатов за короткое время. Тестирование. Оптимальный инструмент для оценки и отсева кандидатов по способностям и компетенциям, важным для компании. Чаще применяется после первичного этапа отсева. Помогает сэкономить время рекрутёра и снизить затраты компании на подбор. Групповые собеседования. Метод подходит для этапа, когда часть кандидатов отсеяна после телефонных интервью или тестирования. Помогает сэкономить время, в отличие от индивидуальных собеседований. Открытый наём. Экстремальный вид подбора. Подходит для случаев, когда за короткое время нужно нанять от сотен до тысяч сотрудников.

При этом массовый подбор персонала всё-таки несёт за собой некоторые риски. Массовый приток кандидатов снижает их качество, работники не отличаются мотивацией, и заканчивается всё текучкой кадров и размытием корпоративной культуры. Так как растёт нагрузка на персонал, который разбирает отклики и проводит интервью, и вынужден оформлять множество договоров и других документов, а еще всегда приходится вкладываться в маркетинг, и все это, как правило, происходит в режиме «эти вакансии надо было закрыть еще вчера».

В таком режиме работы гарантированно растёт и количество возможных ошибок, неточностей в документах, вызванных человеческим фактором. Но так как чаще всего массовый рекрутинг применим в основном к линейным позициям с понятным перечнем квалификаций и признаков, процесс найма активно автоматизируется за счёт внедрения новых технологий.

Например, популярность витрин с вакансиями, агрегирующих базы сотен тысяч и миллионов соискателей вместе с развитием алгоритмов аналитики больших данных и машинного обучения уже сейчас помогает упрощать наём. А разговорные боты, обученные нейросетями, даже могут проводить первичное интервью кандидатов, чтобы собрать дополнительную важную для эйчара информацию.

Но пока это всё же только эксперименты, которые, впрочем, если хорошо себя зарекомендуют с большой вероятностью начнут применяться в будущем для поиска не только линейного персонала, но и более эксклюзивных вакансий.

А вот технологии автоматизации документооборота и массовых выплат помогают эйчарам и бухгалтерам, работающим с большим числом кадров, уже сейчас. Кроме того, появление нового налогового режима для самозанятых также благоприятно сказывается на рынке труда, когда речь заходит о разовых или краткосрочных контрактах, особенно в строительстве, сервисах мобильности населения, на рынке частных услуг, провайдерами которых также являются интернет-платформы и агрегаторы.

Например, с сервисом Рокет Ворк бизнес может автоматизировать весь процесс работы с внештатными исполнителями, начиная от поиска необходимых кадров, заканчивая оформлением договора онлайн, контролем задач, и массовым выплатами любому числу исполнителей.

В работе Рокет Ворк объединены лучшие технологические практики и собственные разработки, позволяющие серьезно облегчить операционную нагрузку, вроде формирования договоров онлайн, подписание документов с помощью усиленных электронных подписей на блокчейне и таск менеджеров. В итоге это обеспечивает комфортную и эффективную работу платформы, бизнеса и исполнителей.

Зарегистрироваться на платформе заказчик теперь может буквально в несколько кликов и получить доступ к функционалу по выгодной стоимости.