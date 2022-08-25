Как изменился рынок фриланса в 2022 году

Рынок фриланса в России растёт. Этому способствуют не только положительные экономические перемены, но и события, которые вынужденно заставляют рынок трансформироваться.

В 2019 году начал действовать новый налоговый режим — налог на профессиональный доход. Лиц, перешедших на него, стали называть самозанятыми. ФНС преследовала цель таким образом легализовать деятельность фрилансеров.

В 2020 году рынок фриланса получил резкий толчок во время пандемии. Большая часть работников перешли на удалённый формат работы. Эти навыки простимулировали работников частично либо полностью перейти во фриланс и работать на себя.

Часть работодателей поняли, что с фрилансером-самозанятым выгоднее и удобнее сотрудничать, а ещё такими подрядчиками можно заменить некоторых штатных сотрудников по трудовому договору, поэтому перешли на гибридные варианты привлечения персонала.

Часть бизнесов не выдержала ограничений, спада спроса, они закрылись, тем самым увеличив количество безработных. Оставшись без работы, люди были вынуждены искать новые варианты заработка, в том числе через интернет.

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Тенденция к росту количества фрилансеров продолжалась и в 2021 году. Согласно исследованию PwC, в 2020 году число фрилансеров в России составляло 14 млн человек — это почти 20% всего занятого населения страны. Для сравнения, в 2019 году их было 5 млн.

Проследить динамику также можно через биржи фриланса. Например, количество пользователей на одной из популярных бирж в 2019 году превысило 1 млн человек, в 2020 году их число выросло в 3 раза, а в 2021 году составило более 6,3 млн человек.

В 2022 году рынок потрясли новые политические и экономические события, последствиями которых стали многочисленные санкции, уход с российского рынка ряда крупных иностранных компаний, утрата традиционных рынков сбыта для многих отечественных компаний и нарушение логистических цепочек поставок. Таким образом, снова прошла волна сокращений части сотрудников. Ряды фрилансеров снова пополнились.

Оценить точно рынок фриланса сложно, так как часть работающих на себя граждан всё ещё остается в тени. Но количество фрилансеров, легализовавших свою деятельность, всё равно продолжает расти.

Платформа Рокет Ворк предоставляет возможность исполнителям начать работать на себя законно, а главное — без лишних заморочек с документами и чеками. Ведь часто исполнителей отталкивает именно бюрократическая часть работы — бизнес-заказчикам, которые хорошо платят, нужно выставлять такие документы, как акт выполненных работ или оказанных услуг и заключать договор.

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Согласно данным ФНС, на 1 июня 2022 года число самозанятых превысило 5 млн человек. Для сравнения: в ноябре 2021 года их количество составляло 3,5 млн человек, а в начале 2021 года 1,6 млн человек. Средний возраст самозанятых составляет 35 лет. Самому молодому самозанятому — 14 лет, а самому пожилому — 94 года.

Да, самозанятыми могут быть и подростки. Например, так вы можете получить себе активных промоутеров или заказать рекламу у блогеров. Причём привлекать можно не только тех, у кого миллионы подписчиков и заоблачные гонорары, но и микроинфлюэнсеров — блогеров с небольшой, зато целевой для вас аудиторией.

Что касается распределения фрилансеров по городам, то больше всего регистраций в качестве самозанятого приходится на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.

При регистрации и по ходу своей деятельности фрилансеры указывают следующие направления: услуги такси, доставка, аренда квартир, продажа продукции собственного производства, маркетинговые и ремонтные услуги.

С начала действия налогового режима по июнь 2022 года самозанятые зарегистрировали доходы на сумму 1,1 трлн рублей. Средний доход всех зарегистрированных самозанятых в день составляет более 2 млрд рублей. Наиболее высокооплачиваемыми профессиями являются ИТ-специалисты, консультанты, финансисты, юристы, строители.

Национальная Гильдия Фрилансеров совместно с QIWI провели анализ рынка фриланса на 1 августа 2022 года. По результатам их исследования большинство самозанятых сохранили до февральский уровень заработка, а также объём клиентской базы и количество заказов.

Также сделаны следующие выводы по состоянию рынка:

У 88% опрошенных нет в планах переход в наём, они хотят продолжать работать во внештатном режиме.

61% предпочитают продолжать заниматься своей профессиональной деятельностью, не меняя специализации.

63% опрошенным удалось сохранить или даже увеличить свой уровень дохода, а 65% — количество заказов.

Лишь 21% отметили значительный спад доходов, а 20% — сокращение количества заказов.

Наиболее востребованными нишами для работы на себя респонденты отметили сферу веб-разработки и графического дизайна — 36%, а также работу с текстами, т. е. копирайтинг — 15% опрошенных.

Виктория Кияченко, директор по развитию массовых сервисов Группы QIWI, в заключении добавила:

«Несмотря на сложные внешние факторы, рынок фриланса в России остаётся стабильно растущим. Фриланс как основной источник дохода сейчас рассматривают 60% всех опрошенных самозанятых».

Это говорит о том, что рынок фриланса остаётся востребованным и все больше исполнителей предпочитают становится самозанятыми, ИП и работать в открытую. Тем более, что со стороны государства в помощь тем, кто хочет начать свой бизнес или относится к малому предпринимательству (а это как раз самозанятые и большинство ИП), выделяются немалые средства.

Например, недавно была увеличена сумма социального контракта — открыть своё дело можно с денежной помощью в 350 000 рублей.

Для бизнеса же сотрудничество с фрилансерами даёт неограниченные возможности и существенную экономию. Начните работать с любыми исполнителями уже сейчас вместе с Рокет Ворк.