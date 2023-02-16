Работа с самозанятыми или физлицами по ГПХ: в чем отличия для бизнеса

Почему бизнес выбирает договор ГПХ

Главная причина – чтобы закрыть потребность в дополнительном персонале для разовой или проектной работы. Самым оптимальным решением данной проблемы является привлечение физических лиц по договорам гражданско-правового характера.

Основные преимущества договора ГПХ по сравнению с трудовым:

Упрощенный процесс заключения и расторжения.

После заключения ГПД не нужно составлять дополнительные локальные документы. Нужный специалист может в кратчайшие сроки приступить к выполнению своей работы согласно договору.

Отсутствие дополнительной налоговой нагрузки при сотрудничестве с самозанятыми.

За самозанятых внештатников не нужно платить налоги и страховые взносы. Это условие не распространяется на физических лиц без статуса плательщика НПД. По отношению к таким лицам заказчик выступает налоговым агентом и обязан платить НДФЛ и взносы .

Отсутствие обязанности по организации рабочего места и условий труда.

Заказчик не отвечает за организацию рабочего места внештатника, если это прописано в договоре. И не обязан обеспечивать исполнителю прочие условия для выполнения поставленной перед ним задачи.

Главный риск гражданско-правовых отношений – их переквалификация в трудовые, что чревато штрафом и доначислением налогов. Также в условиях сотрудничества по договору ГПХ со стороны заказчика не предусмотрены строгий отбор и контроль за исполнителями. Поэтому присутствует риск недобросовестного труда, когда привлечь к ответственности исполнителя может оказаться сложно или даже невозможно.

В современных реалиях все больше высококвалифицированных специалистов вместо работы в офисе на одного работодателя предпочитают удаленку и работу на себя из разных уголков страны и даже за границей. А бизнесу, в свою очередь, дешевле привлекать их по мере необходимости – под конкретные задачи, чем держать в штате.

Открытым остается только один вопрос: кого выбрать в качестве внештатного специалиста – физлицо без специального статуса или самозанятого?

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Нюансы сотрудничества с физлицом без специального статуса

Согласно ст. 226 и ст. 420 НКдоговор ГПХ с физлицом без специального статуса (самозанятого или ИП) налагает на заказчика практически те же обязательства, что и в отношении штатного сотрудника:

НДФЛ 13% – следует удержать с суммы вознаграждения и перечислить в бюджет.

Страховые взносы по общему тарифу в размере 30% – с суммы вознаграждения (взносы на травматизм начисляются только, если это предусмотрено договором).

Также с 2023 года исполнители по договорам ГПХ еще больше приблизились к штатным сотрудникам (по социальным гарантиям) – теперь у них есть право на больничные.

Подробнее о том, как в 2023 году платить страховые взносы за физлиц и оплачивать больничные читайте здесь.

За внештатников по договорам ГПХ компании обязаны отчитываться перед налоговой и СФР:

В налоговую инспекцию подают персонифицированные сведения и расчет по страховым взносам со сведениями сумм выплат и страховых взносов на каждого исполнителя.

В Социальный фонд предоставляют единый отчет – ЕФС-1 со сведениями о заключении и прекращении договора ГПХ с исполнителем.

Подробнее об отчетности по договорам ГПХ с физлицами в 2023 году можно прочитать здесь.

Нюансы сотрудничества с самозанятыми

Самозанятые физлица или, как их называют официально, плательщики налога на профессиональный доход, самостоятельно уплачивают налоги со своего дохода в бюджет, а уплата страховых взносов носит добровольный характер.

Бизнес, сотрудничающий с самозанятыми, освобождается от роли налогового агента и обязанности удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ и платить страховые взносы.

Заказчикам выгоднее по договорам ГПХ привлекать именно самозанятых. Расходом заказчика является только сумма вознаграждения самозанятому исполнителю. К тому же на эту сумму заказчик может уменьшить налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль или упрощенного налога с объектом налогообложения «доходы минус расходы».

Но в сотрудничестве с самозанятыми есть свои ограничения и риски:

Нельзя привлекать в качестве самозанятого бывшего работника – если с момента увольнения прошло менее двух лет.

Если ранее было сотрудничество по договору ГПХ, как с обычным физлицом, то заключать новое соглашение уже в статусе самозанятого закон не запрещает.

Важно следить за актуальностью статуса исполнителя в качестве плательщика НПД.

Это нужно делать не только перед началом сотрудничества, но и перед каждой оплатой. Самозанятый может сам сняться с учета, а может лишиться своего статуса из-за превышения годового лимита или нарушения других ограничений режима. Иначе при перечислении вознаграждения физлицу без статуса самозанятого необходимо будет удержать и перечислить в бюджет НДФЛ и страховые взносы, а также подать соответствующие сведения в налоговую службу и соцфонд.

Кроме того, важно запрашивать у самозанятого исполнителя закрывающие документы (акт выполненных работ, чек).

Подробнее, как можно выстроить долгосрочные отношения с самозанятым и что учесть заказчику, можно прочитать здесь.

Найти внештатного исполнителя со статусом самозанятого проще всего на специализированной платформе Рокет Ворк. Также в платформу встроены автоматическая проверка статуса исполнителей, выплаты и автоматическое формирование закрывающих документов.

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