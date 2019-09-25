Что должен помнить работодатель при работе с пенсионерами и предпенсионерами?

Продолжение статьи о том, как не ошибиться, если у вас работают сотрудники этих категорий.

Работающему пенсионеру компания обязана по его заявлению предоставить ему отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 14 календарных дней в году (ч. 2 ст.128 ТК РФ).

Работник имеет право ежегодно брать два дня для диспансеризации. На это время за работником сохраняют место работы и средний заработок. Дни освобождения работник должен согласовать с работодателем. После чего достаточно письменного заявления (ч.2 ст.185.1 ТК РФ).

Работающий пенсионер имеет право по-прежнему получать пенсию. Однако страховую пенсию и фиксированную выплату к пенсии ему уже выплачивают без учета плановых индексаций (ст.26.1 Закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ и ст.7 Закона от 29.12.2015 г. № 385-ФЗ).

Рассмотрим гарантии, о которых не должен забывать работодатель, у которых работают работники-пенсионеры и (или) работники предпенсионного возраста.

1. Работодатель не вправе отказать в работе или уволить работника на основании того, что он достиг предпенсионного возраста. Мера ответственности — штраф в размере 200 000 рублей, зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Суд может назначить работодателю наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов (ст.144.1 УК РФ).

2. Работник предпенсионного возраста может ежегодно использовать два дня для прохождения диспансеризации с сохранением место работы и среднего заработка. Дни прохождения диспансеризации работник должен согласовать с работодателем (ч.2 ст.185.1 ТК РФ).

3. Работник, достигший пенсионного возраста, вправе уволиться без двухнедельной отработки (ч.3 ст.80 ТК РФ, пп. «б» п.22 постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 г. № 2). Работник, достигший пенсионного возраста, вправе уволиться по собственному желанию и не указывать причину увольнения в своем заявлении.

4. Пенсионеры и предпенсионеры могут получить вычет по земельному налогу на 6 соток, но льгота действует только в отношении одного земельного участка (пп.9 п.5 ст.391 НК РФ).

5. Пенсионеры и предпенсионеры имеют льготу по налогу на имущество. При этом налоговые льготы по имущественным налогам, которые раньше были положены только пенсионерам, начиная с налогового периода 2019 года, будут предоставляться не после выхода на пенсию, а после достижения возраста, который считался пенсионным на конец 2018 года (пп.10.1 п.1 ст.407 НК РФ).

— налоговая льгота (т.е. можно не платить налог на имущество) предоставляется в соответствии с п.4 ст.407 НК РФ в отношении одного объекта налогообложения каждого вида:

— жилой дом или часть жилого дома;

— квартира, часть квартиры или комната;

— гараж или машино-место;

— хозяйственное строение или сооружение, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, одно специально оборудованное помещение или сооружение, указанные в пп.14 п.1 ст.407 НК РФ (Письмо ФНС РФ от 25.07.2019 г. №БС-2-21/940@). Вычет предоставляется пенсионерам и предпенсионерам, если они не использует имущество в предпринимательских целях.

6. Повышенные размеры пособий по безработице гражданам предпенсионного возраста, признанным в установленном порядке безработными, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы. Пособие может достигать размера до 11 280 рублей. Эти деньги выплачиваются из бюджета (Постановление Правительства РФ от 15.11.2018 г. № 1375, ст. 34.2 Закона от 19.04.1991 г. № 1032-1).

7. Право на получение предпенсионерами алиментов. Женщины в возрасте 55 лет и мужчины в возрасте 60 лет вправе потребовать выплаты алиментов на свое содержание (п.8 ст.169 СК РФ). Предпенсионер вправе взыскать алименты с детей, бывшего супруга, внуков, братьев, сестер, пасынка или падчерицы, размер которых устанавливают либо в соглашении об уплате алиментов либо их определяет суд.

Отчеты о численности сотрудников предпенсионного возраста

Ранее сведения о работодателе и численности сотрудников предпенсионного возраста предоставлялись работодателями в центр занятости ежеквартально, начиная с отчета за девять месяцев 2018 года. Но санкций за непредоставление работодателем таких сведений не было.

Важно! Начиная с 2019 года, отчет для работодателя о численности сотрудников предпенсионного возраста отменен (Письма Роструда РФ от 22.02.2019 г. № 614-ТЗ и от 15.11.2018 г. № 4453-ТЗ).

Теперь отчет о сотрудниках предпенсионного возраста предоставляют сами центры занятости (Письмо Роструда РФ от 25.07.2018 г. № 858-ПР).

Соглашение работодателя с ПФР о предпенсионерах

К работодателям крупных компаний начали приходить письма из ПФР с предложением заключить Соглашение об информационном взаимодействии. Согласно ч.11 ст.10 Закон № 350-ФЗ, обмен информацией между органами ПФР и работодателями, в целях предоставления гражданам предпенсионного возраста, состоящим с работодателями в трудовых отношениях, льгот, предусмотренных трудовым законодательством РФ, может осуществляться с письменного согласия таких граждан в электронной форме на основании соглашений, заключенных между территориальными органами ПФР и работодателями.

Предметом данного Соглашения является предоставление органом ПФР, по запросу работодателя, сведений о работниках предпенсионного возраста и получателях пенсии в электронной форме с использованием телекоммуникационных каналов связи. Информация будет представляться на основании имеющихся в распоряжении ПФР сведений — данных индивидуального лицевого счета гражданина и федеральной базы данных пенсионеров.

Важно! Передача информации по телекоммуникационным каналам связи освободит работающих граждан предпенсионного возраста от необходимости посещать территориальные органы ПФР для получения подтверждающих справок и документов. Заключать подобное Соглашение и получать данные в ПФР выгодно для работодателей, у которых работает много работников предпенсионного возраста.

Если работодатель согласится взаимодействовать с ПФР, то он будет предоставлять электронные сведения на своих работников предпенсионного возраста (так называемый макет пенсионного дела).

За отказ от взаимодействия с ПФР по предоставлению макета пенсионного дела привлечь компанию к ответственности нельзя.

На сегодняшний день — это только инициатива ПФР, которая законодательно не закреплена, направленная на формирование пакета документов, необходимых для правильного назначения пенсии и предоставления льгот.