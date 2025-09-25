Уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных: как зарегистрироваться и избежать штрафов ⚡

Кто обязан подать уведомление в Роскомнадзор

Подавать уведомление о начале обработки персональных данных должны практически все организации и ИП, которые работают с данными физических лиц. Это требование закреплено в законе № 152-ФЗ (ст. 22) — до начала обработки данных оператор обязан уведомить уполномоченный орган (Роскомнадзор) о своем намерении работать с персональными данными[1]. Если у вас есть сотрудники, клиенты-физлица или вы собираете данные пользователей, вы являетесь оператором ПДн, и закон обязывает вас уведомить Роскомнадзор о начале обработки этих данных. Ниже перечислены основные случаи, когда уведомление Роскомнадзору обязательно:

Организации и ИП, собирающие данные клиентов или сотрудников. Например, анкеты покупателей, формы обратной связи на сайте, подписки на рассылку, учет персонала, системы видеонаблюдения и т.д. Если вы храните или систематизируете данные физических лиц — это требует уведомления.

Владельцы сайтов и онлайн-сервисов. Интернет-магазины, мобильные приложения, любые ресурсы, где пользователь оставляет свои персональные данные (имя, email, телефон и др.), обязаны пройти регистрацию.

Бизнес, передающий персональные данные третьим лицам. Например, вы пользуетесь услугами колл-центра, CRM-системы или службы доставки и передаете им сведения о клиентах — это тоже подпадает под обязанность уведомления, поскольку происходит обработка и передача данных.

Компании, обрабатывающие особые категории данных. Если в вашей деятельности затрагиваются чувствительные данные: сведения о здоровье (медицинские данные), биометрия (отпечатки, фото), информация о политических взглядах, религиозных убеждениях, национальности и пр., контроль особенно строгий. Таким операторам ПДн тем более необходимо официально заявить о своей деятельности.

Однако законом предусмотрены исключения. В части 2 статьи 22 № 152-ФЗ описаны ситуации, когда можно обрабатывать персональные данные без уведомления Роскомнадзора:

Госоператоры. Организации, чьи базы входят в государственные информационные системы персональных данных, созданные для обеспечения государственной безопасности или общественного порядка. Без автоматизации. Обработка данных без использования средств автоматизации (то есть исключительно вручную, на бумаге). Например, если все персональные данные вы храните только в бумажных журналах, не в компьютере. Транспортная безопасность. Операторы, обрабатывающие персональные данные в рамках законодательства о транспортной безопасности — для обеспечения устойчивой и безопасной работы транспорта.

Если ваша деятельность подпадает под одну из этих категорий, уведомлять Роскомнадзор не требуется. Всем остальным компаниям и ИП подавать уведомление обязательно и своевременно. Отмена многих прежних послаблений (с 1 сентября 2022 года были убраны исключения для большинства рядовых случаев обработки) привела к тому, что теперь подавляющее большинство предпринимателей должны регистрироваться. Не стоит надеяться «остаться незаметным» — с 30 мая 2025 года введены новые штрафы для опоздавших, которые в разы выше прежних.

⚠️ Важно: до выполнения этой обязанности нельзя законно работать с личными данными. Проще говоря, не уведомив Роскомнадзор, компания не имеет права собирать и хранить данные клиентов или сотрудников. За нарушения грозят серьезные последствия, о которых расскажем ниже.