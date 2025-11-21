Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
🔴 Вебинар: Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и оптимизация →
Какие документы нужны для Роскомнадзора в 2025 году по 152-ФЗ

В этой статье разберем, какие документы нужны для Роскомнадзора по 152-ФЗ в 2025 году, чтобы избежать проблем. Мы объясним все доступно, с примерами и советами от экспертов.

Привет! Если вы владелец сайта или компании, работающей с персональными данными, то наверняка знаете, как важно соблюдать 152-ФЗ «О персональных данных». В 2025 году требования ужесточились: новые правила согласий с 1 сентября, уточнения по локализации с 1 июля и штрафы до 18 млн руб. за утечки.

Что изменилось в 152-ФЗ в 2025 году и почему документы важны

152-ФЗ — это закон, регулирующий обработку персональных данных (ПД), то есть любой информации о человеке, которая позволяет его идентифицировать: от ФИО до IP-адреса. В 2025 году ввели поправки: с 1 сентября согласие на обработку ПД должно быть получено в виде отдельного документа, а не пунктами договора. А с 1 июля операторы обязаны локализовать данные в РФ.

Без правильных документов для Роскомнадзора по 152-ФЗ в 2025 году рискуете штрафами от 60 тыс. руб. до 18 млн. руб. Роскомнадзор проверяет реестр операторов ПД — туда нужно попасть через уведомление. Это не бюрократия, а защита от утечек и жалоб пользователей. 😊

Уведомление в Роскомнадзор: первый шаг для операторов ПД в 2025 году

Если ваша компания собирает ПД (например, email клиентов), вы — оператор персональных данных. По 152-ФЗ нужно подать уведомление в Роскомнадзор о начале обработки. В 2025 году форма электронная, на портале pd.rkn.gov.ru.

Что указать в уведомлении:

  • Название организации, ИНН, адрес.

  • Цели обработки ПД.

  • Категории данных (биометрия, здоровье — с особыми требованиями).

  • Меры защиты (шифрование, аудит).

Подайте онлайн, и через 30 дней попадете в реестр. Если изменения — обновите уведомление в 10 дней. 

Основные документы по 152-ФЗ для сайта и бизнеса в 2025 году

Документы по персональным данным в 2025 году — это не только уведомление, но и внутренний пакет. Роскомнадзор может запросить их при проверке. Давайте разберем ключевые.

Политика обработки персональных данных: обязательный документ для Роскомнадзора

Политика обработки ПД — публичный документ на сайте, где вы объясняете, как работаете с данными. В 2025 году она должна включать: цели, сроки хранения, права субъектов (удаление данных по запросу).

Разместите в футере сайта, с ссылкой «Политика конфиденциальности». Обновите под новые правила согласий — иначе штраф. 

Согласие на обработку ПД: новые требования 2025 года

С 1 сентября 2025 согласие на обработку персональных данных стало строже: оно должно быть отдельным для каждой цели: обработка, распространение, рассылка. Также нельзя его прятать в договоре, это должен быть отдельный документ.

Формы:

  • Для сайта: чекбокс с текстом «Соглашаюсь на обработку персональных данных», «Соглашаюсь на распространение персональных данных», «Соглашаюсь на получение рекламной рассылки».

  • Для сотрудников и клиентов в оффлайн: отдельный документ.

Храните доказательства полученных согласий 3 года. 

Локальные акты и инструкции по 152-ФЗ в 2025 году

Внутренние документы для Роскомнадзора по 152-ФЗ включают:

  • Приказ о назначении ответственного за ПД.

  • Инструкцию по защите данных (шифрование, доступ).

  • Журнал учета инцидентов (утечки).

В 2025 году добавьте правила локализации: данные россиян — в РФ. Более 35 документов в пакете — от согласий до аудитов.

Как подготовиться к проверке Роскомнадзора в 2025 году

Проверки бывают плановыми или по жалобам. Соберите документы по 152-ФЗ для Роскомнадзора заранее: уведомление, политика, согласия. Если пришло предписание — ответьте в 10 дней, иначе может быть блокировка сайта и штраф.

В 2025 году соблюдение 152-ФЗ — ключ к спокойному бизнесу. Соберите документы для Роскомнадзора по 152-ФЗ, обновите сайт и будьте готовы к проверкам. Удачи! 🚀

