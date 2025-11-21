Какие документы нужны для Роскомнадзора в 2025 году по 152-ФЗ

Привет! Если вы владелец сайта или компании, работающей с персональными данными, то наверняка знаете, как важно соблюдать 152-ФЗ «О персональных данных». В 2025 году требования ужесточились: новые правила согласий с 1 сентября, уточнения по локализации с 1 июля и штрафы до 18 млн руб. за утечки.
Что изменилось в 152-ФЗ в 2025 году и почему документы важны
152-ФЗ — это закон, регулирующий обработку персональных данных (ПД), то есть любой информации о человеке, которая позволяет его идентифицировать: от ФИО до IP-адреса. В 2025 году ввели поправки: с 1 сентября согласие на обработку ПД должно быть получено в виде отдельного документа, а не пунктами договора. А с 1 июля операторы обязаны локализовать данные в РФ.
Без правильных документов для Роскомнадзора по 152-ФЗ в 2025 году рискуете штрафами от 60 тыс. руб. до 18 млн. руб. Роскомнадзор проверяет реестр операторов ПД — туда нужно попасть через уведомление. Это не бюрократия, а защита от утечек и жалоб пользователей. 😊
Уведомление в Роскомнадзор: первый шаг для операторов ПД в 2025 году
Если ваша компания собирает ПД (например, email клиентов), вы — оператор персональных данных. По 152-ФЗ нужно подать уведомление в Роскомнадзор о начале обработки. В 2025 году форма электронная, на портале pd.rkn.gov.ru.
Что указать в уведомлении:
Название организации, ИНН, адрес.
Цели обработки ПД.
Категории данных (биометрия, здоровье — с особыми требованиями).
Меры защиты (шифрование, аудит).
Подайте онлайн, и через 30 дней попадете в реестр. Если изменения — обновите уведомление в 10 дней.
Разработка документов по ФЗ-152 «О персональных данных»:
Политика по обработке персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных.
Прочие локальные акты и инструкции (более 35 документов).
Основные документы по 152-ФЗ для сайта и бизнеса в 2025 году
Документы по персональным данным в 2025 году — это не только уведомление, но и внутренний пакет. Роскомнадзор может запросить их при проверке. Давайте разберем ключевые.
Политика обработки персональных данных: обязательный документ для Роскомнадзора
Политика обработки ПД — публичный документ на сайте, где вы объясняете, как работаете с данными. В 2025 году она должна включать: цели, сроки хранения, права субъектов (удаление данных по запросу).
Разместите в футере сайта, с ссылкой «Политика конфиденциальности». Обновите под новые правила согласий — иначе штраф.
Согласие на обработку ПД: новые требования 2025 года
С 1 сентября 2025 согласие на обработку персональных данных стало строже: оно должно быть отдельным для каждой цели: обработка, распространение, рассылка. Также нельзя его прятать в договоре, это должен быть отдельный документ.
Формы:
Для сайта: чекбокс с текстом «Соглашаюсь на обработку персональных данных», «Соглашаюсь на распространение персональных данных», «Соглашаюсь на получение рекламной рассылки».
Для сотрудников и клиентов в оффлайн: отдельный документ.
Храните доказательства полученных согласий 3 года.
Локальные акты и инструкции по 152-ФЗ в 2025 году
Внутренние документы для Роскомнадзора по 152-ФЗ включают:
Приказ о назначении ответственного за ПД.
Инструкцию по защите данных (шифрование, доступ).
Журнал учета инцидентов (утечки).
В 2025 году добавьте правила локализации: данные россиян — в РФ. Более 35 документов в пакете — от согласий до аудитов.
Как подготовиться к проверке Роскомнадзора в 2025 году
Проверки бывают плановыми или по жалобам. Соберите документы по 152-ФЗ для Роскомнадзора заранее: уведомление, политика, согласия. Если пришло предписание — ответьте в 10 дней, иначе может быть блокировка сайта и штраф.
В 2025 году соблюдение 152-ФЗ — ключ к спокойному бизнесу. Соберите документы для Роскомнадзора по 152-ФЗ, обновите сайт и будьте готовы к проверкам. Удачи! 🚀
