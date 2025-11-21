Какие документы нужны для Роскомнадзора в 2025 году по 152-ФЗ

Уведомление в Роскомнадзор: первый шаг для операторов ПД в 2025 году

Если ваша компания собирает ПД (например, email клиентов), вы — оператор персональных данных. По 152-ФЗ нужно подать уведомление в Роскомнадзор о начале обработки. В 2025 году форма электронная, на портале pd.rkn.gov.ru.

Что указать в уведомлении:

Название организации, ИНН, адрес.

Цели обработки ПД.

Категории данных (биометрия, здоровье — с особыми требованиями).

Меры защиты (шифрование, аудит).

Подайте онлайн, и через 30 дней попадете в реестр. Если изменения — обновите уведомление в 10 дней.