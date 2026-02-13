Иностранные слова в рекламе и на сайтах: что изменится с 1 марта 2026 года и какие риски для бизнеса

Проще говоря, бизнес не сможет больше свободно использовать иностранные слова в рекламе, на вывесках и в содержании сайтов — если только рядом нет полноценного перевода на русский.
Под удар попадают не только непосредственно английские слова, но и их русифицированные версии: например, запрещены к одиночному использованию не только beauty и sale, но даже «бьюти» и «кэжуал», если таких слов нет в словарях русского языка. Цель изменений — сделать русский язык главенствующим в публичном пространстве.
Иностранный текст теперь разрешен лишь как дублирующий (второстепенный) вариант, оформленный не заметнее основного русского. Нарушение грозит административными санкциями — вплоть до штрафа в 500 000 ₽. Ниже разберем, что изменилось в правилах с 1 марта 2026 года и какие риски для бизнеса несет новый запрет.
Иностранные слова под запретом: что говорит закон с 1 марта 2026
Поправки в законодательство о государственном языке были приняты еще летом 2025 года (ФЗ № 168 от 24.06.2025) и ввели понятие «информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей». Под этим подразумеваются все сведения, которые клиент видит до, во время и после покупки — от навигации до контента на сайте.
Начиная с 1 марта 2026 года такая информация должна предоставляться преимущественно на русском языке. Иностранные слова можно использовать лишь как дополнительный вариант, сопровождающий русский текст. Иными словами, каждый зарубежный термин должен быть переведен или продублирован по-русски — например, во второй строке или в скобках, тем же шрифтом и без ущерба для читаемости.
Новые правила охватывают практически все форматы коммуникации с клиентом. Требования одинаково распространяются на вывески на фасадах, указатели, информационные таблички, сайты, мобильные приложения, посты в соцсетях, рекламные баннеры и другие материалы. Проще говоря, любой текст, с помощью которого бизнес продвигает себя или информирует потребителей, обязан содержать понятный русскоязычный вариант. Юристы отмечают, что безопаснее соблюдать это требование везде, чтобы не возникло вопросов контролирующих органов.
Реклама, сайты и вывески: где запрещены англицизмы
Под новый запрет подпадает практически любая публичная надпись или текст, связанный с бизнесом. Ниже перечислены основные случаи, где теперь нельзя использовать иностранные слова без перевода на русский язык:
Коммерческие названия и вывески заведений. Под это подпадают наименования брендов, магазинов, кафе, салонов красоты, детских клубов, жилых комплексов и т.д., если они не зарегистрированы как товарный знак или не внесены в ЕГРЮЛ. Например, если кафе ранее называлось Clever, теперь на вывеске рядом с этим словом должна появиться понятная русская версия — допустим, «Клевер».
Указатели и информация о бизнесе. Закон также охватывает любые надписи, идентифицирующие компанию или предоставляющие справочные сведения для клиентов. Сюда относятся вывески с названием и подсветкой, указатели направления, таблички на дверях (режим работы, контактные данные и пр.). Все эти элементы теперь обязаны быть на русском языке, поскольку их главная функция — информировать потребителя.
Рекламные материалы. Под правила подпадает вся реклама — баннеры на сайте, таргетированные объявления, посты в социальных сетях, видеоролики, листовки, наружные щиты и т.д. Если в рекламном сообщении есть хоть одно иностранное слово, недостаточно снабдить его сноской или устным переводом — смысл и визуальное оформление русского варианта должны быть равнозначны иностранному. К примеру, броское WOW! в промо-слогане придется заменить эквивалентным «ВАУ!», написанным так же заметно.
Описания товаров и услуг. Под запретом не только собственно реклама, но и любой контент, помогающий клиенту принять решение о покупке или использовании продукта. Сюда относятся страницы акций и скидок на сайте, карточки товаров на маркетплейсах, меню, прайс-листы, условия доставки, возврата, инструкции по применению и т.п. Во всех таких текстах названия и термины должны быть на русском языке. Например, услуга Female manicure в прайс-листе должна быть переименована в «Женский маникюр». Просто написать «фимейл маникюр» кириллицей недостаточно — это все равно будет нарушением, ведь такое слово непонятно без перевода.
Исключения из правил: товарные знаки, названия компаний и словари
Важно отметить: новый закон — это не тотальный запрет на все иностранное. Есть случаи, когда применение заимствований допустимо. Ограничение не касается: a) охраняемых товарных знаков и официальных фирменных наименований, б) отдельных заимствованных слов, которые прочно вошли в язык и включены в авторитетные словари. Рассмотрим эти исключения подробнее.
1. Товарные знаки. В оригинальном виде (без перевода) допустимо использовать название бренда, продукта или услуги, если оно официально зарегистрировано как товарный знак. Даже если слово полностью на латинице, его можно оставить на вывеске и в рекламе — но только правообладателю марки или его официальному представителю (франчайзи, дистрибьютору).
Например, если ваш бренд называется Orange Cafe и вы успели зарегистрировать этот товарный знак, то можете сохранить надпись Orange Cafe на вывеске в оригинале. Однако исключение действует только на само зарегистрированное название. Если в коммуникации используется дополнительное иностранное слово или слоган, не входящие в состав товарного знака, их все равно придется адаптировать (перевести или убрать).
Отдельный спец-кейс — реклама новостроек: названия жилых комплексов на латинице, даже зарегистрированные, по закону должны дублироваться кириллицей (иначе говоря, в рекламе для дольщиков название указывается только на русском).
2. Фирменные наименования организаций. Еще одно послабление — можно без перевода оставить официальное название компании, под которым она зарегистрирована в ЕГРЮЛ. Это актуально для организаций, у которых английское слово входит в наименование юридического лица. Однако данный пункт не распространяется на индивидуальных предпринимателей и самозанятых: они не создают юрлицо и не имеют фирменного наименования в смысле закона. Поэтому предпринимателю, назвавшему свою кофейню Coffee Place, придется изменить вывеску, добавив русскоязычный вариант — несмотря на статус ИП.
3. Заимствования, вошедшие в русский язык. Закон не требует исключать слова иностранного происхождения, которые давно прижились в речи и фактически считаются русскими. Если слово включено в нормативные словари русского языка, его можно использовать без перевода — считается, что общепринятое значение и так понятно.
Например, термины вроде «бизнес», «интернет» или «банк» не требуют замены. Но вот слово «диджитал» (digital) в словарях пока не зафиксировано — такие новейшие англицизмы необходимо либо избегать, либо сопровождать русским пояснением. Если вы не уверены в статусе того или иного термина, эксперты советуют проверить его в официальных словарях РАН. При отсутствии слова в русском лексиконе лучше подобрать замену.
Бизнесу, который хочет сохранить иноязычное название, нужно заранее позаботиться о его регистрации в качестве товарного знака. Это не только даст право легально использовать иностранное имя, но и убережет от других проблем — например, от ситуации, когда внезапно выяснится, что вы долгое время рекламировали чужой бренд.
🔐 Нужно зарегистрировать товарный знак?
Оформим онлайн — за 24 часа подадим заявку в Роспатент, без ошибок и доплат
Штрафы и риски: что грозит бизнесу за нарушения
Несоблюдение нового языкового требования влечет административную ответственность. Хотя в КоАП нет специальной статьи «за иностранное слово», компании все равно будут привлекать по смежным нормам. Если англицизм использован в рекламе, это расценивается как нарушение закона «О рекламе» (ст. 14.3 КоАП). А если чужое слово осталось в информации для потребителей (на вывеске, этикетке, сайте и пр.) — как нарушение права потребителя на необходимую информацию (ст. 14.8 КоАП).
Размер штрафов зависит от статуса нарушителя (должностное лицо, ИП или организация) и от характера информации. Санкции для предпринимателей значительно мягче, чем для компаний, но в любом случае неприятны.
Для юридических лиц максимальные суммы следующие: до 10 000 ₽ за каждый факт размещения непереведенной информации для потребителей (например, вывеска, меню или страница сайта) и от 100 000 до 500 000 ₽ за использование иностранного слова в рекламе.
Для должностных лиц предусмотрены штрафы до 1 000 ₽ (за информацию для потребителей) и до 20 000 ₽ (за рекламу). Например, если в кафе неправильно оформлены пять разных элементов — вывеска, табличка на двери, меню, акционный плакат и пост в соцсети — общей штраф для компании может составить порядка 50 000 ₽ (5 нарушений по ~10 тыс. ₽ каждое).
Контролировать исполнение нового правила смогут различные органы: администрации муниципалитетов, Роспотребнадзор, прокуратура, УФАС и др. Точная схема надзора пока не объявлена, но бизнесу не стоит надеяться, что требования останутся лишь на бумаге.
Уже сейчас крупные площадки начали следить за языком контента: например, маркетплейсы в 2025 году запустили модерацию карточек товаров и «режут» описания, где встречаются незнакомые словарю англицизмы. Так что в 2026 году проверки неизбежно усилятся, и компаниям лучше подготовиться, чем платить штрафы и переделывать все в пожарном порядке.
⚠️ Используете бренд без регистрации? Это риск иска до 10 млн ₽
Оформим товарный знак под ключ и защитим ваши права
Как подготовиться бизнесу: план действий
Чтобы избежать штрафов и лишних расходов, бизнесу необходимо заранее привести свои материалы в соответствие с новым законом. Эксперты рекомендуют действовать системно, охватив все точки взаимодействия с клиентами. Вот несколько шагов, которые помогут снизить риски:
Провести аудит контента. Составьте полный список всех носителей информации, где используется иностранный язык. Проверьте каждую вывеску, страницу и рекламный макет. Не ограничивайтесь наружной рекламой: пройдите путь клиента от начала до конца. В физическом пространстве проверьте вывески, таблички, меню, ценники, упаковку. В цифровом — контент сайта (включая разделы «О нас», каталоги товаров, баннеры), мобильное приложение, группы и профили в соцсетях, рассылки и т.д.
Исправить иностранные названия. По итогам аудита отредактируйте выявленные англицизмы. В каждом случае выберите подходящий способ адаптации: либо полностью заменить слово на русский эквивалент, либо дать понятный перевод рядом. Например, вместо SALE написать «Распродажа», вместо Welcome — «Добро пожаловать». Если зарубежное слово важно для фирменного стиля, можно попробовать транслитерацию (записать его кириллицей, чтобы сохранить звучание). Другой вариант — оставить оба варианта (и русский, и иностранный) одновременно, оформив их равноправно на вывеске или баннере. Главное, чтобы русский текст всегда стоял на первом месте и не был менее заметным, чем переводимое слово.
Зарегистрировать товарные знаки. Решите, какие англоязычные названия, слоганы и логотипы вашего бизнеса вы хотели бы сохранить без изменений, и подайте на них заявки в Роспатент. Оформление товарного знака занимает около 7–8 месяцев месяцев, поэтому начинать процесс лучше заблаговременно. Зато получив свидетельство, вы защитите свой бренд юридически и сможете легально использовать оригинальное название в рамках установленных исключений. Можете воспользоваться услугами онлайн сервиса по регистрации товарных знаков — Патент 24
Обучить команду и обновить стандарты. Донесите новые требования до всех сотрудников, причастных к созданию контента: маркетологов, копирайтеров, дизайнеров, SMM-специалистов. Внутри компании стоит разработать и распространить глоссарий запрещенных слов — перечень англицизмов, которые отныне не должны употребляться без перевода. Дополнительно установите процедуру проверки: например, правило, что ни один текст не публикуется без финального просмотра юристом или ответственным менеджером. Закрепите эти моменты во внутренних политиках и в договорах с подрядчиками (агентствами, создателями контента) — включите условие о соблюдении закона о языке, чтобы обезопасить себя от ошибок со стороны исполнителей.
Новые правила требуют от компаний времени и усилий на адаптацию. Тем не менее, задача решаема — бизнесу по силам перевести коммуникации на русский язык, если начать заблаговременно. Уже сейчас многие начали «чистку» витрин, сайтов и инструкций. Время, потраченное на подготовку, окупится отсутствием штрафов и сохранением лояльности клиентов. Есть все шансы встретить 1 марта 2026 года во всеоружии, избежав авралов, лишних расходов и санкций.
✅ Регистрация товарного знака — без ошибок и возвратов:
Подача в Роспатент за 24 часа.
Проверка по 11 критериям ГК.
Юридическое сопровождение до получения свидетельства
Рассчитать стоимость регистрации
Реклама: ООО «ОНЛАЙН УСЛУГИ 24», ИНН 7751227590, erid: 2W5zFJ2v9bw
Комментарии1
Подскажите, пожалуйста, а если на упаковке большими буквами написано «Bizidom», но наименование товара «развивающий конструктор» чуть ниже. Где грань между дизайном упаковки и инфой для потребителя?