Иностранные слова в рекламе и на сайтах: что изменится с 1 марта 2026 года и какие риски для бизнеса

Исключения из правил: товарные знаки, названия компаний и словари

Важно отметить: новый закон — это не тотальный запрет на все иностранное. Есть случаи, когда применение заимствований допустимо. Ограничение не касается: a) охраняемых товарных знаков и официальных фирменных наименований, б) отдельных заимствованных слов, которые прочно вошли в язык и включены в авторитетные словари. Рассмотрим эти исключения подробнее.

1. Товарные знаки. В оригинальном виде (без перевода) допустимо использовать название бренда, продукта или услуги, если оно официально зарегистрировано как товарный знак. Даже если слово полностью на латинице, его можно оставить на вывеске и в рекламе — но только правообладателю марки или его официальному представителю (франчайзи, дистрибьютору).

Например, если ваш бренд называется Orange Cafe и вы успели зарегистрировать этот товарный знак, то можете сохранить надпись Orange Cafe на вывеске в оригинале. Однако исключение действует только на само зарегистрированное название. Если в коммуникации используется дополнительное иностранное слово или слоган, не входящие в состав товарного знака, их все равно придется адаптировать (перевести или убрать).

Отдельный спец-кейс — реклама новостроек: названия жилых комплексов на латинице, даже зарегистрированные, по закону должны дублироваться кириллицей (иначе говоря, в рекламе для дольщиков название указывается только на русском).

2. Фирменные наименования организаций. Еще одно послабление — можно без перевода оставить официальное название компании, под которым она зарегистрирована в ЕГРЮЛ. Это актуально для организаций, у которых английское слово входит в наименование юридического лица. Однако данный пункт не распространяется на индивидуальных предпринимателей и самозанятых: они не создают юрлицо и не имеют фирменного наименования в смысле закона. Поэтому предпринимателю, назвавшему свою кофейню Coffee Place, придется изменить вывеску, добавив русскоязычный вариант — несмотря на статус ИП.

3. Заимствования, вошедшие в русский язык. Закон не требует исключать слова иностранного происхождения, которые давно прижились в речи и фактически считаются русскими. Если слово включено в нормативные словари русского языка, его можно использовать без перевода — считается, что общепринятое значение и так понятно.

Например, термины вроде «бизнес», «интернет» или «банк» не требуют замены. Но вот слово «диджитал» (digital) в словарях пока не зафиксировано — такие новейшие англицизмы необходимо либо избегать, либо сопровождать русским пояснением. Если вы не уверены в статусе того или иного термина, эксперты советуют проверить его в официальных словарях РАН. При отсутствии слова в русском лексиконе лучше подобрать замену.

Бизнесу, который хочет сохранить иноязычное название, нужно заранее позаботиться о его регистрации в качестве товарного знака. Это не только даст право легально использовать иностранное имя, но и убережет от других проблем — например, от ситуации, когда внезапно выяснится, что вы долгое время рекламировали чужой бренд.