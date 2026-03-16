Товарные знаки для самозанятых и физлиц в 2026 году — новые возможности и ограничения

Самозанятые и товарные знаки: что изменилось в законе
Еще несколько лет назад зарегистрировать товарный знак в России могли только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Если дизайнер, мастер услуг или онлайн-продавец работал как физическое лицо, юридически закрепить бренд было невозможно.
Ситуация изменилась после поправок в часть IV Гражданского кодекса, которые вступили в силу 29 июня 2023 года. Закон № 193-ФЗ разрешил подавать заявки на регистрацию товарного знака любым гражданам, независимо от наличия статуса ИП или компании.
Теперь правообладателем товарного знака может стать:
самозанятый специалист;
физическое лицо без статуса предпринимателя;
автор личного бренда;
онлайн-продавец или создатель цифрового продукта.
По сути законодательство уравняло граждан в правах на интеллектуальную собственность с компаниями и ИП.
По данным Роспатента, за два года после реформы россияне подали десятки тысяч заявок на личные товарные знаки, и значительная часть из них принадлежит самозанятым специалистам из сферы услуг и онлайн-бизнеса.
Почему это важно для рынка
Для многих специалистов бренд стал основным активом бизнеса. Например:
дизайнер продает авторские коллекции;
мастер маникюра работает под уникальным названием студии;
блогер продает курсы и цифровые продукты;
продавец на маркетплейсе развивает собственную торговую марку.
Раньше такие бренды юридически почти не были защищены. Теперь же самозанятые могут официально зарегистрировать название, логотип или слоган и получить исключительное право на их использование.
Это означает, что владелец зарегистрированного знака может запрещать конкурентам использовать похожие обозначения и защищать бренд в суде или на онлайн-площадках.
Именно поэтому в 2026 году регистрация товарных знаков становится важным инструментом не только для крупных компаний, но и для личных брендов и малого бизнеса.
Гибкий старт бизнеса
Одно из ключевых преимуществ нововведения — возможность начать бизнес без регистрации ИП.
Например, предприниматель может:
зарегистрировать товарный знак на себя как на физическое лицо;
протестировать продукт или бренд на рынке;
при успешных продажах оформить ИП или компанию и продолжить развитие бизнеса.
Правильно оформленный товарный знак позволяет самозанятым защитить бренд и безопасно масштабировать бизнес.
Ограничения и риски: что важно учитывать самозанятым при регистрации товарного знака
Несмотря на новые возможности, регистрация товарного знака для самозанятых и физических лиц имеет ряд нюансов. Закон разрешил владеть брендом, но это не означает, что все правила ведения бизнеса изменились.
Регистрация проходит по общим правилам
Для самозанятых не предусмотрено специальных условий или льгот. Процедура регистрации, сроки экспертизы и государственные пошлины полностью совпадают с правилами для компаний и ИП.
Это означает, что заявитель должен:
подготовить обозначение и описание товарного знака;
указать классы товаров и услуг по МКТУ;
пройти экспертизу Роспатента;
оплатить государственные пошлины.
Процедура остается стандартной и занимает в среднем 7–10 месяцев, как и для других заявителей.
Использовать товарный знак можно только в законной предпринимательской деятельности
Хотя правообладателем может быть физическое лицо, сам бренд обычно применяется в коммерческой деятельности.
На практике это означает:
если человек продает товары или оказывает услуги, он должен иметь статус самозанятого, ИП или юридического лица;
использовать товарный знак без оформления предпринимательской деятельности нельзя.
Такая конструкция позволяет владеть брендом как личным активом, но при этом соблюдать требования налогового законодательства.
Бренд нужно реально использовать
Товарный знак не должен существовать только «на бумаге».
Если знак не используется в течение трех лет, любое заинтересованное лицо может потребовать досрочного прекращения его правовой охраны через суд. Это правило действует для всех правообладателей: как компаний, так и физических лиц.
Поэтому после регистрации бренд должен применяться:
на упаковке товаров;
в рекламе и маркетинге;
на сайте и в онлайн-магазинах;
в документах и деловой коммуникации.
Частые ошибки при регистрации
1. Выбор описательного названия
Одна из самых частых ошибок — попытка зарегистрировать описательное слово, которое напрямую указывает на товар или услугу.
По российскому законодательству такие обозначения не обладают различительной способностью и не могут получить правовую охрану. Например, нельзя зарегистрировать название, которое просто описывает вид или свойства товара.
Примеры проблемных названий:
«Свежий хлеб» для пекарни;
«Лучший маникюр» для салона красоты;
«Московские торты» для кондитерской.
Подобные слова не индивидуализируют бренд, а лишь описывают продукт, поэтому Роспатент чаще всего отказывает в регистрации.
2. Отсутствие проверки перед подачей заявки
Многие заявители подают заявку, не проверив, существуют ли уже похожие товарные знаки. Однако экспертиза Роспатента обязательно проверяет обозначение на тождество и сходство до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками. Если такой знак уже есть для аналогичных товаров или услуг, заявка будет отклонена.
На практике это означает, что даже небольшое сходство в названии или логотипе может привести к отказу.
Поэтому перед подачей заявки важно провести предварительный поиск по базе товарных знаков. Для этого мы подготовили бесплатную инструкцию «Как самостоятельно проверить товарный знак», чек-лист, который поможет быстро понять, где могут быть проблемы и что стоит доработать перед регистрацией.
3. Неправильный выбор классов МКТУ
Товарный знак регистрируется не «вообще», а в конкретных классах товаров и услуг по Международной классификации (МКТУ).
Если заявитель выбирает классы неправильно, возникают две проблемы:
защита бренда оказывается слишком узкой;
или наоборот, заявка конфликтует с чужими знаками.
4. Регистрация только логотипа без названия
Еще одна распространенная ошибка, регистрация только графического логотипа, без словесного элемента.
В этом случае защита распространяется только на конкретную картинку. Если конкурент будет использовать то же название, но с другим дизайном, запретить это будет значительно сложнее.
Изменения законодательства фактически открыли новую эпоху для малого бизнеса и личных брендов. С 29 июня 2023 года физические лица и самозанятые получили право регистрировать товарные знаки на свое имя, тогда как раньше это могли делать только компании и индивидуальные предприниматели.
Это означает, что сегодня бренд может стать юридическим активом даже на самом раннем этапе бизнеса — еще до создания компании или регистрации ИП. Самозанятый дизайнер, мастер услуг, продавец на маркетплейсе или автор онлайн-курсов может закрепить за собой название проекта, логотип или слоган и получить исключительное право на их использование.
При этом важно понимать: регистрация товарного знака — не просто формальность, а инструмент защиты бизнеса. Без такой регистрации бренд остается уязвимым, его может зарегистрировать другой человек, использовать конкурент или попытаться заблокировать продажи на онлайн-площадках.
Поэтому для самозанятых и физических лиц в 2026 году товарный знак становится не только элементом маркетинга, но и частью стратегии развития бизнеса. Чем раньше предприниматель закрепит права на свое обозначение, тем безопаснее он сможет масштабировать проект, выходить на маркетплейсы и строить долгосрочный бренд.
Если вы развиваете личный бренд, продаете товары или услуги под собственным названием, важно заранее проверить и защитить его юридически.
