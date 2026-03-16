Товарные знаки для самозанятых и физлиц в 2026 году — новые возможности и ограничения

Самозанятые и товарные знаки: что изменилось в законе

Еще несколько лет назад зарегистрировать товарный знак в России могли только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Если дизайнер, мастер услуг или онлайн-продавец работал как физическое лицо, юридически закрепить бренд было невозможно.

Ситуация изменилась после поправок в часть IV Гражданского кодекса, которые вступили в силу 29 июня 2023 года. Закон № 193-ФЗ разрешил подавать заявки на регистрацию товарного знака любым гражданам, независимо от наличия статуса ИП или компании.

Теперь правообладателем товарного знака может стать:

самозанятый специалист;

физическое лицо без статуса предпринимателя;

автор личного бренда;

онлайн-продавец или создатель цифрового продукта.

По сути законодательство уравняло граждан в правах на интеллектуальную собственность с компаниями и ИП.