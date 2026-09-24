Кредитор планирует банкротство должника: что проверить и опубликовать до обращения в суд

Что проверить у должника до размещения

Даже если документы по долгу готовы, сверьте актуальные сведения о компании. В ЕГРЮЛ проверьте наименование, ИНН, ОГРН, адрес и статус. Если должник реорганизован или находится в процессе ликвидации, юристу нужно отдельно оценить, к кому предъявлять требование и какой порядок применять.

В Картотеке арбитражных дел проверьте, не принято ли уже заявление о банкротстве этого должника и не введена ли процедура. Это влияет на следующий шаг: самостоятельное инициирование дела и предъявление требования в уже существующем деле — разные задачи.

Найденное уведомление другого кредитора еще не означает, что дело возбуждено. Но и пользоваться чужой публикацией вместо своей нельзя: она сообщает о намерении другого заявителя. Собственная публикация, в свою очередь, не гарантирует приоритет рассмотрения заявления.

Если к должнику применяются специальные ограничения, включая мораторий, их также проверяют до подачи. Не стоит тратить срок действия уведомления на выяснение обстоятельств, которые можно установить заранее.

Публикацию планируют как отдельный этап подготовки заявления. Нажмите на схему, чтобы рассмотреть ее.