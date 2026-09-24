Кредитор планирует банкротство должника: что проверить и опубликовать до обращения в суд

Сначала проверьте, есть ли основания для заявления
Эта статья — о ситуации, когда обычная компания-кредитор собирается инициировать банкротство другого юридического лица, например ООО. Для граждан, ИП, отдельных категорий должников и специальных процедур действуют свои правила.
Перед публикацией юристу нужно проверить три условия.
1. Сумма требований достигает установленного порога
По общему правилу требования к должнику — юридическому лицу должны составлять в совокупности не менее 2 млн рублей. Такой порог установлен статьей 6 закона № 127-ФЗ. При этом нельзя просто взять общую сумму из претензии и считать, что условие выполнено.
Неустойки, штрафы, пени и другие перечисленные в пункте 2 статьи 4 закона о банкротстве санкции не учитываются при определении признаков банкротства. Например, 1,8 млн рублей долга за поставленный товар и 400 тысяч рублей неустойки сами по себе не дают необходимых 2 млн рублей.
2. Просрочка составляет не менее трех месяцев
По общему правилу требования должны оставаться неисполненными в течение трех месяцев с даты, когда их следовало исполнить. Это предусмотрено статьей 33 закона № 127-ФЗ. Срок проверяют по обязательству и условиям оплаты, а не автоматически отсчитывают от даты судебного решения.
3. Требование подтверждено надлежащим судебным актом
Обычному конкурсному кредитору по общему правилу нужен вступивший в законную силу судебный акт о взыскании денег. Одного договора, акта сверки или признания долга в переписке для этого недостаточно. Для некоторых заявителей, в частности кредитных организаций, закон предусматривает исключения; обычный поставщик не может автоматически ими воспользоваться. Основание — пункт 2 статьи 7 закона № 127-ФЗ.
Публикация не восполняет недостающие основания.
Она не увеличивает сумму учитываемого долга, не сокращает просрочку и не заменяет судебный акт. Сначала нужно понять, когда кредитор сможет обратиться в суд, и уже под эту дату планировать уведомление.
Что проверить у должника до размещения
Даже если документы по долгу готовы, сверьте актуальные сведения о компании. В ЕГРЮЛ проверьте наименование, ИНН, ОГРН, адрес и статус. Если должник реорганизован или находится в процессе ликвидации, юристу нужно отдельно оценить, к кому предъявлять требование и какой порядок применять.
В Картотеке арбитражных дел проверьте, не принято ли уже заявление о банкротстве этого должника и не введена ли процедура. Это влияет на следующий шаг: самостоятельное инициирование дела и предъявление требования в уже существующем деле — разные задачи.
Найденное уведомление другого кредитора еще не означает, что дело возбуждено. Но и пользоваться чужой публикацией вместо своей нельзя: она сообщает о намерении другого заявителя. Собственная публикация, в свою очередь, не гарантирует приоритет рассмотрения заявления.
Если к должнику применяются специальные ограничения, включая мораторий, их также проверяют до подачи. Не стоит тратить срок действия уведомления на выяснение обстоятельств, которые можно установить заранее.
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Какое сообщение нужно опубликовать кредитору
Для предварительного уведомления используется Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц — ЕФРСФДЮЛ, доступный на Федресурсе. Тип сообщения: «Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве».
В нем кредитор сообщает о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании конкретного должника банкротом. Обязательность предварительной публикации установлена пунктом 2.1 статьи 7 закона № 127-ФЗ.
Сообщение о намерении должника подать заявление о собственном банкротстве не подходит для этой задачи. Не подменяют ее и публикации в ЕФРСБ в ходе уже начавшегося дела. В «Вестнике государственной регистрации» такое предварительное уведомление размещать не требуется.
В тексте не нужно объявлять компанию банкротом: решение об этом принимает суд. Здесь сообщают о предстоящем обращении, а не о результате рассмотрения дела.
Какие сведения подготовить и что написать
Соберите данные сторон в одной карточке и проверьте их по первичным документам и реестру. Это особенно полезно, когда у компаний похожие названия или долг перешел новому кредитору.
Сведения для подготовки уведомления
Что подготовить
Зачем это нужно
Наименование, ИНН, ОГРН и адрес кредитора
Определить, от чьего имени заявлено намерение.
Наименование, ИНН, ОГРН и адрес должника
Правильно выбрать компанию в форме реестра и указать ее в тексте.
Основание и актуальный расчет долга
Подготовить достоверный текст и согласовать его с документами по требованию.
Реквизиты судебного акта, если он необходим
Проверить основание обращения и при необходимости указать его в сообщении.
Сведения о подписанте и его полномочиях
Организовать подачу от надлежащего лица.
Пример основы уведомления
Общество с ограниченной ответственностью «[наименование кредитора]» (ИНН [номер], ОГРН [номер], адрес: [адрес]) в соответствии с пунктом 2.1 статьи 7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом Общества с ограниченной ответственностью «[наименование должника]» (ИНН [номер], ОГРН [номер], адрес: [адрес]).
При необходимости текст дополняют основанием требования, суммой долга и реквизитами судебного акта. Эти сведения должны соответствовать документам. Сам пункт 2.1 статьи 7 не устанавливает универсального требования указывать точную сумму долга в каждом уведомлении; состав сообщения проверяют с учетом формы реестра и ситуации.
Перед размещением важно сверить не только текст, но и выбранного должника в структурированном поле. Правильное название в абзаце не исправит выбор другой компании по ИНН.
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*Полномочия и комплект документов проверяются до размещения. Услуга относится к публикации уведомления; подготовка и ведение судебного дела — отдельная задача.
Как выдержать 15 дней и не пропустить срок действия сообщения
У уведомления есть две временные границы. Обе связаны с датой публикации, и их нельзя складывать.
До обращения в суд должно пройти не менее 15 календарных дней. День размещения не включайте в период ожидания. Выходные и праздники входят в расчет, а сам период должен полностью истечь до подачи заявления.
По истечении 30 дней со дня публикации сведения утрачивают силу. Это не дополнительные 30 дней после ожидания. Правила установлены пунктом 2.1 статьи 7 закона о банкротстве.
Пример: уведомление опубликовано 1 сентября
Допустим, сообщение размещено 1 сентября 2026 года. Пятнадцать полных календарных дней — со 2 по 16 сентября включительно. Планировать подачу можно с 17 сентября, если остальные условия обращения уже выполнены.
Разумно выбрать дату с запасом внутри срока действия уведомления, например 22 сентября, и к ней завершить подготовку. Если подача отложилась до 2 октября, опираться на сентябрьское сообщение уже нельзя: потребуется новая публикация и новый период ожидания.
Считайте от опубликованного сообщения.
Отправка документов сервису, согласование текста и создание черновика в личном кабинете не запускают срок. Нужны номер и фактическая дата размещения в реестре.
Само истечение 30 дней не удаляет сообщение из реестра. Оно может оставаться доступным, но сведения уже утратят силу для предусмотренной законом цели. И наоборот: если заявление подано своевременно, более поздняя дата заседания сама по себе не означает, что нужно повторять уведомление.
Что собрать для заявления, пока идет срок ожидания
Пятнадцать дней удобно использовать для окончательной подготовки. Но основные документы лучше собрать еще до публикации, чтобы не начинать заново из-за затянувшегося согласования.
Требования к заявлению и приложениям установлены статьей 39 и статьей 40 закона № 127-ФЗ, а также АПК РФ. В рабочий комплект включите:
заявление с обстоятельствами возникновения долга и актуальным расчетом;
договоры, накладные, акты и другие доказательства обязательства и просрочки;
вступивший в силу судебный акт, когда он необходим;
документы о полномочиях руководителя или представителя, включая полномочие на подачу заявления;
подтверждение публикации намерения с номером, датой и текстом;
подтверждение направления копии заявления должнику;
документы по госпошлине и иные приложения, предусмотренные для конкретного заявления.
В заявлении также проверяют сведения об арбитражном управляющем либо СРО в соответствии с применимым порядком. Плату за публикацию в Федресурсе не следует смешивать с госпошлиной за обращение в суд и расходами на само дело.
Отдельно оцените экономику дальнейшей процедуры: активы должника, перспективы взыскания и возможные расходы. Публикация помогает соблюсти порядок обращения, но не гарантирует возврат долга.
Что делать, если после публикации ситуация изменилась
Должник перечислил часть денег
Обновите расчет и проверьте, сохраняется ли необходимая сумма неисполненных требований. Например, если из 2,3 млн рублей основного долга погашены 500 тысяч, оставшихся 1,8 млн по общему правилу недостаточно для заявления только по этому требованию. Если остаток достигает установленного порога, частичная оплата сама по себе не препятствует принятию заявления — это предусмотрено пунктом 3 статьи 7 закона.
Изменение суммы не означает автоматически, что нужна новая публикация. Юристу нужно сопоставить содержание уведомления с оставшимся требованием. Нельзя указывать в заявлении первоначальную сумму, не учитывая полученную оплату.
В уведомлении ошиблись в должнике или заявителе
Проверьте, позволяет ли сообщение достоверно определить стороны и намерение именно вашего кредитора. Если уведомление относится к другой организации, его нельзя считать надлежащим для запланированного заявления. Организуйте корректную публикацию и пересчитайте период ожидания. Исправление нельзя датировать задним числом.
Появилось дело по заявлению другого кредитора
Проверьте судебные акты и текущую стадию. Дальнейшее обращение может рассматриваться как вступление в дело, а после введения процедуры потребуется заявлять требование в установленном для нее порядке. Просто продолжать первоначальный план без проверки стадии не стоит.
Компания передумала обращаться в суд
Само уведомление не обязывает подать заявление. Если должник заплатил или стороны договорились, оцените необходимость дальнейших действий с сообщением. Не подавайте заявление лишь потому, что публикация уже оплачена.
Как поручить публикацию Федресурсу 24
В «Федресурс 24» можно передать подготовку и размещение уведомления. Специалист проверит сведения о сторонах, подготовит текст и заявление для согласования. После размещения клиент получит ссылку, номер и подтверждение публикации.
Работа проходит онлайн. Собственную КЭП специально для этой публикации оформлять не нужно: размещение организуется через уполномоченного публикатора. Для оформления обычно нужны подписанное заявление и документ для идентификации подписанта; дополнительные сведения и подтверждение полномочий запрашиваются по ситуации.
Стоимость рассчитывается после проверки документов, с учетом платы оператору реестра. Оплата — после публикации сообщения. Срочное размещение возможно после проверки документов; установленный законом период ожидания до суда оно не сокращает.
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Частые вопросы
Можно ли опубликовать намерение до вступления решения суда в силу?
Не следует путать возможность разместить текст с возникновением права обратиться в суд. Для обычного кредитора судебный акт по общему правилу необходим. Если публиковать заранее, нужно проверить, успеют ли исполниться все условия обращения до утраты силы сведений. Иначе потребуется повторное размещение.
Публикация заменяет отправку заявления должнику?
Нет. Уведомление о намерении и направление копии самого заявления должнику — разные действия. Подтверждение направления включают в подготовленный комплект.
Если уведомление разместил другой кредитор, можно не публиковать свое?
Нет. Для самостоятельного инициирования банкротства публикация другого лица не подтверждает намерение вашей компании. Если дело уже началось, сначала проверьте его стадию и порядок предъявления требования.
Нужно ли ждать 30 дней до подачи?
Нет. Нужно выдержать не менее 15 полных календарных дней и обратиться до утраты силы сведений. Тридцать дней — срок, после истечения которого потребуется новая публикация, если заявление еще не подано.
Основания проверены — подготовим уведомление
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