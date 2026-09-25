Компания подает на собственное банкротство: как подготовить и разместить уведомление о намерении

Сначала определите основание и срок обращения в суд

Здесь разбираем уведомление юридического лица о намерении подать заявление о собственном банкротстве. Инструкция подходит для подготовки сообщения действующей компании, например ООО. Для граждан, ИП и специальных процедур порядок нужно проверять отдельно.

Компания может обратиться в суд при предвидении банкротства: когда обстоятельства очевидно показывают, что исполнить обязательства в срок не получится. Такое право предусмотрено статьей 8 закона № 127-ФЗ.

В других ситуациях у руководителя возникает уже обязанность подать заявление. Например, если расчет с одним кредитором делает невозможным исполнение обязательств перед другими либо у компании имеются признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества. Перечень оснований установлен статьей 9 закона о банкротстве.

По общему правилу ее пунктов 1–2 заявление направляют в кратчайший срок, но не позднее месяца с даты возникновения соответствующих обстоятельств. Поэтому подготовку публикации лучше начинать одновременно с проверкой оснований и документов.

Не переносите сюда условия заявления кредитора. Для собственного обращения нельзя автоматически ждать, пока долг достигнет 2 млн рублей, пройдет три месяца просрочки или кредитор получит судебное решение. Право и обязанность должника оцениваются по статьям 8 и 9. Но обстоятельства и задолженность все равно нужно подтвердить документами.

Если компания уже ликвидируется, действует отдельное правило: при выявлении признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества пункт 3 статьи 9 предусматривает для ликвидационной комиссии десятидневный срок. Такую ситуацию нельзя вести по обычному месячному графику без отдельной правовой оценки.