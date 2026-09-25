Компания подает на собственное банкротство: как подготовить и разместить уведомление о намерении

Сначала определите основание и срок обращения в суд
Здесь разбираем уведомление юридического лица о намерении подать заявление о собственном банкротстве. Инструкция подходит для подготовки сообщения действующей компании, например ООО. Для граждан, ИП и специальных процедур порядок нужно проверять отдельно.
Компания может обратиться в суд при предвидении банкротства: когда обстоятельства очевидно показывают, что исполнить обязательства в срок не получится. Такое право предусмотрено статьей 8 закона № 127-ФЗ.
В других ситуациях у руководителя возникает уже обязанность подать заявление. Например, если расчет с одним кредитором делает невозможным исполнение обязательств перед другими либо у компании имеются признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества. Перечень оснований установлен статьей 9 закона о банкротстве.
По общему правилу ее пунктов 1–2 заявление направляют в кратчайший срок, но не позднее месяца с даты возникновения соответствующих обстоятельств. Поэтому подготовку публикации лучше начинать одновременно с проверкой оснований и документов.
Не переносите сюда условия заявления кредитора.
Для собственного обращения нельзя автоматически ждать, пока долг достигнет 2 млн рублей, пройдет три месяца просрочки или кредитор получит судебное решение. Право и обязанность должника оцениваются по статьям 8 и 9. Но обстоятельства и задолженность все равно нужно подтвердить документами.
Если компания уже ликвидируется, действует отдельное правило: при выявлении признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества пункт 3 статьи 9 предусматривает для ликвидационной комиссии десятидневный срок. Такую ситуацию нельзя вести по обычному месячному графику без отдельной правовой оценки.
Выберите сообщение именно о намерении должника
Для этой задачи нужен тип «Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве». Сообщение размещают в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц — ЕФРСФДЮЛ на Федресурсе.
В нем компания сообщает о намерении обратиться за признанием банкротом самой себя. Тип «Намерение кредитора» для этого не подходит: он предназначен для обращения в отношении другого лица. Публикация кредитора о вашей компании не заменяет собственного уведомления должника.
Это еще не сообщение о признании компании банкротом и не публикация о введении процедуры в ЕФРСБ. Уведомление лишь раскрывает намерение обратиться в суд. Размещать его в «Вестнике государственной регистрации» не требуется.
Обязанность предварительного размещения предусмотрена пунктом 4 статьи 37 и пунктом 2.1 статьи 7 закона № 127-ФЗ.
Нужно подготовить уведомление от имени компании?
Сообщите ИНН должника и планируемую дату подачи заявления. «Федресурс 24» поможет проверить сведения для сообщения, подготовить текст и организовать размещение.
Соберите сведения для сообщения
Чтобы не исправлять текст в последний момент, подготовьте одну актуальную карточку компании и сведения о кредиторах. Данные из старого договора могут не совпадать с ЕГРЮЛ: например, после смены названия или адреса.
Что проверить до заполнения формы
Сведения
Источник и проверка
Полное наименование, ИНН, ОГРН и адрес должника
Актуальные сведения ЕГРЮЛ. Убедитесь, что выбрана сама компания, которая будет обращаться в суд.
Данные кредиторов
Наименования или Ф. И. О., идентификаторы по типу лица. Сверьте с документами об обязательствах и актуальными реестрами.
Кто подписывает и подает сообщение
Руководитель либо уполномоченный представитель. Проверьте документы и объем полномочий.
Основание собственного обращения
Материалы финансового анализа, сведения об обязательствах, корпоративные решения, если они приняты или требуются в конкретной ситуации.
Плановая дата подачи
Рабочий график юриста с учетом срока обращения и готовности судебного комплекта.
Как заполнить блок «Кредиторы»
В описании этого типа сообщения оператор указывает, что нужно добавить не менее одного кредитора. При выборе самого публикатора в качестве кредитора система блокирует сохранение или публикацию. Это предусмотрено разделом 2.33 инструкции по типам сообщений ЕФРСФДЮЛ.
Технический минимум формы не означает, что можно ограничить одним лицом список кредиторов для суда. Для подготовки дела собирают полный список в соответствии с законом. Публикатору лучше передать актуальные сведения обо всех известных кредиторах, чтобы корректно заполнить сообщение и не перепутать участников.
Также проверьте, не смешаны ли кредиторы с дебиторами. Кредитор — тот, перед кем у компании есть обязательство; дебитор — тот, кто должен самой компании.
Какие документы не нужно автоматически выкладывать в открытый доступ
Документы для идентификации подписанта, подтверждения полномочий и подготовки судебного заявления — не одно и то же, что открытые вложения к уведомлению. Паспорт, внутреннюю переписку и весь бухгалтерский архив не следует прикреплять к публикации только потому, что они использовались при подготовке. До размещения проверьте назначение каждого файла и состав открываемых сведений.
Как написать уведомление о собственном банкротстве
Главная задача текста — однозначно показать, какая компания и о каком намерении сообщает. Не нужно превращать уведомление в судебное заявление с подробным анализом каждого долга.
Основа текста для ООО
Общество с ограниченной ответственностью «[полное наименование]» (ИНН [номер], ОГРН [номер], адрес: [адрес]) в соответствии с пунктом 2.1 статьи 7 и пунктом 4 статьи 37 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью «[полное наименование]» несостоятельным (банкротом).
В обоих местах указывается одна и та же компания-должник. Кредиторов добавляют в соответствующий блок формы. Если в тексте приводятся сумма обязательств, основание обращения или реквизиты принятого решения, их сверяют с документами и планируемым заявлением.
Это основа для подготовки, а не гарантия достаточности любого сообщения после замены названия. Перед подписанием нужно проверить поля формы, сведения о кредиторах и полномочия лица, от имени которого организовано размещение.
Не пишите «компания признана банкротом» или «банкротство завершено». На этом этапе таких результатов еще нет. Не стоит обещать в уведомлении и будущие действия суда или утверждение конкретного управляющего.
Реквизиты собраны — поможем с текстом
Передайте сведения о компании и кредиторах. Подготовим уведомление должника, согласуем его с вами и проверим данные перед размещением.
Как согласовать дату публикации и обращения в суд
Здесь нужно учитывать три срока, у которых разные точки отсчета.
Не менее 15 календарных дней до подачи заявления. День публикации не включают в период ожидания. Выходные и праздники учитываются; период должен полностью истечь.
30 дней со дня публикации. По истечении этого срока содержащиеся в уведомлении сведения утрачивают силу. Это не дополнительные 30 дней после пятнадцатидневного ожидания.
Срок исполнения обязанности руководителя. В общем случае по пунктам 1–2 статьи 9 — в кратчайший срок, но не позднее месяца с возникновения соответствующих обстоятельств. Его отсчитывают не от публикации.
Пример рабочего графика
Допустим, уведомление опубликовано 7 сентября 2026 года. Пятнадцать полных календарных дней — с 8 по 22 сентября. Подавать заявление можно с 23 сентября, если соблюдены остальные условия.
Но эта дата подойдет только тогда, когда она укладывается в срок обращения именно вашей компании. Если обязанность возникла раньше и срок истекает до 23 сентября, сама публикация не дает отсрочки. Нужно оперативно согласовать порядок действий с юристом, ведущим банкротство, а не просто перенести подачу еще на 15 дней.
Если 30 дней прошли, а заявление еще не подано.
Потребуется новое уведомление и новый период ожидания. При этом повторное размещение не обнуляет срок обязанности руководителя по статье 9. Поэтому просроченную публикацию нельзя рассматривать как единственную проблему, которую осталось исправить.
Если заявление направлено своевременно, дата будущего заседания сама по себе не требует нового уведомления. Сохраните подтверждение именно даты подачи, а не только дату назначения заседания.
Как разместить сообщение самостоятельно
Если у компании есть подходящая КЭП и сотрудник, который работает с реестром, публикацию можно подготовить самостоятельно. До начала проверьте доступ к личному кабинету, действительность подписи и полномочия подписанта.
Войдите в личный кабинет Федресурса. Убедитесь, что работаете от имени нужной компании и можете подписывать сообщения.
Создайте сообщение о намерении должника. Проверьте полное название типа, чтобы не выбрать уведомление кредитора.
Заполните сведения о кредиторах. Выбирайте участников по идентификаторам, а затем сверяйте наименования. Одного упоминания в свободном тексте недостаточно для заполнения отдельного поля формы.
Добавьте согласованный текст. Сопоставьте его с карточкой компании и проверьте вложения, если они необходимы.
Проверьте расчет платы оператору. Выполните условия оплаты, которые предлагает система. Не откладывайте это на последний день перед плановой публикацией.
Подпишите и завершите размещение. Самого сохранения черновика или согласования текста недостаточно.
Откройте опубликованное сообщение. Проверьте номер, дату, компанию, кредиторов и содержание; сохраните подтверждение для юриста.
Названия кнопок и порядок экранов могут обновляться. Ориентируйтесь на действующую форму и инструкции в разделе помощи реестра. Результат работы — сообщение со статусом публикации, доступное в реестре, а не файл проекта на вашем компьютере.
Как поручить размещение представителю
Если собственной КЭП нет или разбираться с кабинетом сейчас неудобно, можно поручить подготовку и публикацию уполномоченному представителю. При этом должно быть понятно, от имени какой компании он действует и на каком основании.
Не смешивайте полномочия на публикацию с полномочиями на подписание и подачу заявления в суд. Они относятся к разным действиям. Представитель, который размещает уведомление, не получает автоматически полномочия вести все дело о банкротстве.
В «Федресурс 24» работа проходит онлайн: вы передаете сведения, специалист готовит текст и документы для согласования, затем организует размещение с КЭП уполномоченного публикатора. Для оформления обычно нужны подписанное заявление и документ для идентификации подписанта; подтверждение полномочий и дополнительные материалы определяются по ситуации.
Стоимость рассчитывается после проверки документов, с учетом платы оператору реестра. Оплата — после публикации сообщения. Ссылка, номер и подтверждение размещения передаются клиенту. Срочность можно обсудить заранее, но быстрая публикация не сокращает законный период до подачи заявления.
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*По внутренним данным компании на 17.07.2026. Показатель относится к разным видам сообщений в реестре, а не только к собственному банкротству компаний. Сервис ООО «Онлайн услуги 24» работает с 2022 года.
Что сделать после публикации
Передайте юристу ссылку, номер, дату и копию сообщения. Проверьте, что в нем указана нужная компания, раскрыто ее собственное намерение и корректно заполнены сведения о кредиторах.
Зафиксируйте в рабочем календаре дату окончания периода ожидания, срок действия сведений и предельный срок обращения по основаниям вашей компании. Лучше назначить одного ответственного за сверку этих дат.
Параллельно завершите судебный комплект: документы об обязательствах, списки кредиторов и должников, финансовую отчетность и другие приложения по статье 38 закона № 127-ФЗ. Уведомление в реестре не заменяет направление копий заявления лицам, указанным в пункте 4 статьи 37.
Если в публикации обнаружена существенная ошибка, оцените ее до подачи заявления. Размещение нового корректного уведомления может потребовать нового отсчета срока; рассчитывать на то, что суд сам сопоставит противоречащие сведения, не стоит.
Частые вопросы
Нужен ли судебный акт о взыскании долга для собственного уведомления?
Должнику не нужно предварительно получать решение о взыскании денег с самого себя. Но для собственного заявления он подтверждает обязательства и обстоятельства, на которых основано обращение. Условия заявления обычного кредитора автоматически сюда не переносятся.
Можно ли использовать публикацию кредитора о нашей компании?
Нет. Она раскрывает намерение другого лица. Для собственного обращения должник размещает уведомление от своего имени с соответствующим типом сообщения.
Нужно ли указывать всю сумму задолженности в тексте?
Пункты 2.1 статьи 7 и 4 статьи 37 не задают универсальный текст уведомления с обязательной разбивкой всех долгов. Проверьте требования формы. Если сумму включаете, она должна быть актуальной и согласованной с документами. Полный состав обязательств раскрывают в судебном комплекте по установленным требованиям.
Считается ли сообщение опубликованным после подписания?
Ориентироваться нужно на завершенное размещение в реестре: номер, дату и статус сообщения. Черновик, подписанный файл или отправка документов сервису сами по себе не подтверждают публикацию.
Начните с реквизитов и планируемой даты подачи
Сообщите, что компания готовит заявление о собственном банкротстве. «Федресурс 24» поможет собрать сведения для уведомления, согласовать текст и организовать публикацию.
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