Присоединение одного ООО к другому: документы, сроки и публикации для обеих компаний

Что происходит при присоединении: пример двух ООО

Допустим, ООО «Бета» присоединяется к ООО «Альфа». После завершения процедуры «Бета» прекратит деятельность, а «Альфа» продолжит работу и станет ее правопреемником. Нового юридического лица не появится.

К «Альфе» перейдут все права и обязанности «Беты»: имущество, требования к заказчикам, долги поставщикам и другие обязательства. Такой результат предусмотрен пунктом 2 статьи 58 ГК. Поэтому до начала процедуры важно понимать, что именно принимает продолжающая работу компания.

Проверьте договоры, расчеты, судебные споры, имущество и кадровые вопросы. Отдельно оцените разрешения, лицензии и условия, для которых действуют специальные правила. Если сделка требует предварительного согласия антимонопольного органа, это нужно выяснить до ее проведения.

Присоединение — форма реорганизации. Здесь не назначают ликвидатора и не подают уведомление о ликвидации по форме Р15016. Прекращение «Беты» будет связано с правопреемством, а ее долги не исчезнут из-за исключения компании из ЕГРЮЛ.

Ниже рассматриваем обычное добровольное присоединение двух ООО. При специальных режимах реорганизации, участии организаций иных форм или наличии запретов состав действий проверяют отдельно.