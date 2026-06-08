Тикетная система и сервисная модель: два уровня заботы о бизнесе 

Как работает сервисная модель в техподдержке

Сервисная модель строится на нескольких взаимосвязанных принципах, которые меняют сам подход к работе с клиентом:

1. Глубокая диагностика вместо реактивного устранения инцидента. Главная задача специалиста — понять причину проблемы. Если у нескольких клиентов возникает одна и та же сложность, сервисная модель видит в этом систему.

Причина может быть в недоработке продукта или недостатке информации в документации. Задача поддержки — найти ее и устранить. Только так можно предотвратить будущие обращения.

2. Проверка результата. Диалог не заканчивается до тех пор, пока клиент не подтвердит, что его первоначальная задача выполнена успешно. Закрытие заявки без такой проверки — это лишь предположение сотрудника об успехе, которое может стоить компании лояльности.

3. Проактивность. Команда поддержки не ждет, пока проблема возникнет. Она начинает ее предвидеть. Это реализуется через мониторинг — отслеживание работы ключевых функций продукта и оповещение пользователей о возможных сбоях до того, как они столкнутся с ними. Также анализируют данные и создают базу знаний.

4. Контекстное решение. Техподдержка видит не только текст обращения, но и весь контекст: кто этот клиент, с какими трудностями он сталкивался раньше. Ответ адаптируется под конкретную бизнес-задачу, а не под копирку из справочника.

Финальная точка работы с обращением — ценный инсайт, который делает продукт лучше и предотвращает подобные обращения.