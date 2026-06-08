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Тикетная система и сервисная модель: два уровня заботы о бизнесе 

Тикетная система и сервисная модель: два уровня заботы о бизнесе 

Фразы «Мы закрыли ваш тикет» и «Мы решили вашу проблему» на первый взгляд кажутся синонимами. Но за ними стоят два разных подхода к организации работы техподдержки. Классическая модель «написали — починили» пополняется новыми подходами. Рассказываем, почему фокус смещается к сервисной модели и как устроена расширенная поддержка в P7.

Самое главное:

  • Сервисная модель ориентирована на то, чтобы клиент успешно решил свою бизнес-задачу.

  • Работа техподдержки не заканчивается отчетом о решении инцидента: в сервисной модели цель — создать условия для бесперебойной и комфортной работы заказчика. 

  • При выборе расширенной технической поддержки (РТП) от P7 клиенту предоставляется выделенный сервис-менеджер, он получает персональное внимание к обращениям и инфраструктуре. 

  • РТП — это жесткие SLA и более высокий приоритет обработки инцидентов, при этом стандартная тикетная система поддержки никуда не исчезает и остается надежным инструментом для большинства задач.

Как сервисная модель дополняет стандартную техподдержку

Для компаний, работающих с корпоративным ПО техподдержка — это фундамент, на котором строится стабильность бизнеса. Чтобы обеспечить эту стабильность, развиваются две дополняющие друг друга модели взаимодействия — тикетная система и сервисная модель.

Тикетная система — качественный, отлаженный и надежный инструмент. Она идеально справляется со своей задачей — решение запросов клиентов, обеспечение прозрачности и высокой скорости реакции. Для многих сценариев это именно то, что нужно: четкий регламент и быстрый ответ.

Сервисная модель — это не замена тикетов, а логичный шаг вперед для компаний enterprise-сегмента. Если обычная поддержка отвечает на вопрос «Как это работает?», то сервисная модель — «Как сделать так, чтобы это работало идеально именно у вас?».

Ключевые характеристики сервисной модели

Главная цель сервисной модели — успех клиента и решение его задачи. Фокус направлен на внешнюю ценность и качество взаимодействия.

Показатели эффективности (KPI):

  • Индекс удовлетворенности клиента.

  • Индекс потребительской лояльности.

  • Индекс клиентских усилий — насколько легко клиенту было решить проблему.

  • Коэффициент удержания клиентов.

Подход к проблеме. Специалисты анализируют причины обращений. Это помогает исправить системные ошибки в продукте или создать обучающие материалы и избавить других клиентов от той же проблемы.

Роль специалиста поддержки. Специалист — это партнер, который досконально знает продукт. Он понимает задачу клиента и предлагает лучшее решение для его цели.

Тикетная система никуда не исчезает. В Р7 стандартная гарантийная техническая поддержка — это инструмент для получения результата в предсказуемые сроки. Но сервисная модель — в P7 она реализуется в рамках расширенной и премиальной техподдержки — делает этот инструмент еще эффективнее, добавляет к нему глубину экспертизы и персонализированный подход.

Почему работа не должна заканчиваться ответом на заявку

В сервисной модели работа над заявкой продолжается до тех пор, пока сама проблема и ее причины не будут устранены. Формальный ответ приведет к негативным последствиям:

  • Снижение лояльности. Клиент потратил время, чтобы обратиться в поддержку: нашел форму, описал проблему. Но получив формальный ответ, который не решает проблему, клиент разочаровывается вдвойне. 

  • Создание скрытого оттока. Клиент не всегда пишет гневный отзыв или сразу отменяет подписку. Часто он просто молча перестает пользоваться продуктом или минимизирует его использование. 

  • Упущенная возможность для бизнеса. Каждое обращение в поддержку — бесплатный аудит продукта и ценный источник информации. С точки зрения продукта повторяющаяся проблема — сигнал о баге или недоработке интерфейса. Маркетингу обращение помогает узнать, что клиенты не понимают ценность какой-то функции. А с точки зрения продаж выявление сложного процесса настройки или использования может быть одной из причин, почему лиды не конвертируются в клиентов.

Как работает сервисная модель в техподдержке

Сервисная модель строится на нескольких взаимосвязанных принципах, которые меняют сам подход к работе с клиентом:

1. Глубокая диагностика вместо реактивного устранения инцидента. Главная задача специалиста — понять причину проблемы. Если у нескольких клиентов возникает одна и та же сложность, сервисная модель видит в этом систему. 

Причина может быть в недоработке продукта или недостатке информации в документации. Задача поддержки — найти ее и устранить. Только так можно предотвратить будущие обращения.

2. Проверка результата. Диалог не заканчивается до тех пор, пока клиент не подтвердит, что его первоначальная задача выполнена успешно. Закрытие заявки без такой проверки — это лишь предположение сотрудника об успехе, которое может стоить компании лояльности.

3. Проактивность. Команда поддержки не ждет, пока проблема возникнет. Она начинает ее предвидеть. Это реализуется через мониторинг — отслеживание работы ключевых функций продукта и оповещение пользователей о возможных сбоях до того, как они столкнутся с ними. Также анализируют данные и создают базу знаний.

4. Контекстное решение. Техподдержка видит не только текст обращения, но и весь контекст: кто этот клиент, с какими трудностями он сталкивался раньше. Ответ адаптируется под конкретную бизнес-задачу, а не под копирку из справочника.

Финальная точка работы с обращением — ценный инсайт, который делает продукт лучше и предотвращает подобные обращения.

Узнайте, как Р7 меняет правила игры. Переходите от разовой помощи к сервисной модели, где каждый запрос становится шагом к стабильности системы, а не просто строчкой в отчете.

Основные элементы сервисной модели: как все устроено

  • SLA. В корпоративном секторе SLA — это не просто «ответим за час», а жесткие юридические обязательства. Он регламентирует время решения, приоритетность и ответственность.

  • Сервис-менеджер. За крупным клиентом закрепляется сервис-менеджер. Это сотрудник, который знает бизнес-процессы клиента, контролирует выполнение обещаний техподдержки и снимает напряжение при критических инцидентах.

  • Понимание инфраструктуры и контекста. Корпоративное ПО не живет в вакууме. Поддержка должна понимать специфику работы клиента: с какими базами данных идет интеграция? какие доработки были внедрены? и так далее.

  • История обращений. Сервисная модель исключает ситуацию «расскажите вашу проблему с самого начала». Глубокая аналитика истории позволяет видеть повторяющиеся инциденты, прогнозировать будущие риски на основе прошлых сбоев и бесшовно передавать знания.

  • Регулярная отчетность. Сервисная модель — это переход от реакции к стратегии. Стороны взаимодействуют и обсуждают статистику инцидентов и соблюдение SLA, общее состояние системы и планы по модернизации.

  • Эскалации. Клиент должен четко знать: если дежурный специалист не справляется, через несколько минут к решению подключатся ведущие сотрудники. Эскалация — стандартный рабочий процесс по привлечению нужных компетенций.

Расширенная техническая поддержка от P7: сервисная модель в действии

В модели расширенной технической поддержки ответ на заявку — это лишь верхушка айсберга. Давайте посмотрим, как это работает на практике — на примере Расширенной технической поддержки (РТП) от P7. Это не просто «горячая линия» для решения проблем, а полноценный сервис, который встраивается в ДНК бизнеса и становится его опорой.

Расширенная техническая поддержка от P7 — это сервисное сопровождение клиента с повышенным приоритетом. Ключевая ценность РТП — персональный подход. Перечислим главные характеристики,расширенной технической поддержки:

  • полноценное сервисное сопровождение;

  • выделенные инженеры под инфраструктуру клиента;

  • приоритетная реакция на обращения;

  • архитектурное проектирование;

  • постоянное сопровождение инфраструктуры;

  • безлимитные обращения.

В Р7 персональный подход — это не только вежливое приветствие в чате, а глубокое погружение в бизнес клиента. Он предполагает знание инфраструктуры и истории обращений, понимание контекста бизнеса.

Расширенная техподдержка P7 окупает себя в первый же критический момент благодаря персональному сопровождению и приоритетной реакции на обращения. Сделайте сервисную модель своим конкурентным преимуществом.

Кому подойдет расширенная техническая поддержка:

  • Если у заказчика высокие требования к отказоустойчивости бизнес-процессов.

  • Нужны быстрая реакция, приоритетная обработка запросов и неограниченный объем сервисных работ.

  • Есть потребность в выделенном сервис-менеджере.

  • Необходимы гарантированная скорость и жесткие SLA.

  • У заказчика сложная инфраструктура и интеграции.

А еще у Р7 есть Премиальная техническая поддержка — для крупного бизнеса и госсектора с критической инфраструктурой. Максимальный уровень предусматривает:

  • выезд специалиста на площадку клиента;

  • нагрузочные испытания;

  • участие в дорожной карте продукта; 

  • ежеквартальный глубокий анализ; 

  • гарантию доступности системы (uptime);

  • Performance Management;

  • управление документацией и архитектурой; 

  • интеграцию с SIEM;

  • Disaster Recovery Plan (DRP).

Выбор расширенной или премиальной поддержки Р7 — это не просто наем специалистов на определенные часы. Это инвестиция в спокойствие, стабильность и уверенность в том, что цифровая инфраструктура работает на достижение бизнес-целей. 

Ответы на часто задаваемые вопросы

Чем «сервисная модель» отличается от обычного исправления ошибок по заявкам?

Обычная поддержка работает по факту: «сломалось — починили» и сконцентрирована на оперативном решении текущих проблем. Сервисная модель ориентирована на результат и удовлетворенность клиентов в долгосрочной перспективе. 

Насколько быстро реагирует поддержка в случае критического сбоя?

При выборе расширенной техподдержки Р7 предусмотрены жесткие SLA с минимальным временем реакции. Для обращений с экстренным приоритетом время реакции < 20 минут.

Можно ли через поддержку попросить добавить нужную нам функцию?

В Р7 у клиентов есть возможность влиять на развитие продукта.

Расширенная техническая поддержка Р7 — это полноценная сервисная модель для вашего бизнеса. Оставьте заявку, чтобы узнать больше о расширенной поддержке Р7 и подобрать решение под задачи вашего бизнеса.

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