Тикетная система и сервисная модель: два уровня заботы о бизнесе 

Самое главное:
Сервисная модель ориентирована на то, чтобы клиент успешно решил свою бизнес-задачу.
Работа техподдержки не заканчивается отчетом о решении инцидента: в сервисной модели цель — создать условия для бесперебойной и комфортной работы заказчика.
При выборе расширенной технической поддержки (РТП) от P7 клиенту предоставляется выделенный сервис-менеджер, он получает персональное внимание к обращениям и инфраструктуре.
РТП — это жесткие SLA и более высокий приоритет обработки инцидентов, при этом стандартная тикетная система поддержки никуда не исчезает и остается надежным инструментом для большинства задач.
Как сервисная модель дополняет стандартную техподдержку
Для компаний, работающих с корпоративным ПО техподдержка — это фундамент, на котором строится стабильность бизнеса. Чтобы обеспечить эту стабильность, развиваются две дополняющие друг друга модели взаимодействия — тикетная система и сервисная модель.
Тикетная система — качественный, отлаженный и надежный инструмент. Она идеально справляется со своей задачей — решение запросов клиентов, обеспечение прозрачности и высокой скорости реакции. Для многих сценариев это именно то, что нужно: четкий регламент и быстрый ответ.
Сервисная модель — это не замена тикетов, а логичный шаг вперед для компаний enterprise-сегмента. Если обычная поддержка отвечает на вопрос «Как это работает?», то сервисная модель — «Как сделать так, чтобы это работало идеально именно у вас?».
Ключевые характеристики сервисной модели
Главная цель сервисной модели — успех клиента и решение его задачи. Фокус направлен на внешнюю ценность и качество взаимодействия.
Показатели эффективности (KPI):
Индекс удовлетворенности клиента.
Индекс потребительской лояльности.
Индекс клиентских усилий — насколько легко клиенту было решить проблему.
Коэффициент удержания клиентов.
Подход к проблеме. Специалисты анализируют причины обращений. Это помогает исправить системные ошибки в продукте или создать обучающие материалы и избавить других клиентов от той же проблемы.
Роль специалиста поддержки. Специалист — это партнер, который досконально знает продукт. Он понимает задачу клиента и предлагает лучшее решение для его цели.
Тикетная система никуда не исчезает. В Р7 стандартная гарантийная техническая поддержка — это инструмент для получения результата в предсказуемые сроки. Но сервисная модель — в P7 она реализуется в рамках расширенной и премиальной техподдержки — делает этот инструмент еще эффективнее, добавляет к нему глубину экспертизы и персонализированный подход.
Почему работа не должна заканчиваться ответом на заявку
В сервисной модели работа над заявкой продолжается до тех пор, пока сама проблема и ее причины не будут устранены. Формальный ответ приведет к негативным последствиям:
Снижение лояльности. Клиент потратил время, чтобы обратиться в поддержку: нашел форму, описал проблему. Но получив формальный ответ, который не решает проблему, клиент разочаровывается вдвойне.
Создание скрытого оттока. Клиент не всегда пишет гневный отзыв или сразу отменяет подписку. Часто он просто молча перестает пользоваться продуктом или минимизирует его использование.
Упущенная возможность для бизнеса. Каждое обращение в поддержку — бесплатный аудит продукта и ценный источник информации. С точки зрения продукта повторяющаяся проблема — сигнал о баге или недоработке интерфейса. Маркетингу обращение помогает узнать, что клиенты не понимают ценность какой-то функции. А с точки зрения продаж выявление сложного процесса настройки или использования может быть одной из причин, почему лиды не конвертируются в клиентов.
Как работает сервисная модель в техподдержке
Сервисная модель строится на нескольких взаимосвязанных принципах, которые меняют сам подход к работе с клиентом:
1. Глубокая диагностика вместо реактивного устранения инцидента. Главная задача специалиста — понять причину проблемы. Если у нескольких клиентов возникает одна и та же сложность, сервисная модель видит в этом систему.
Причина может быть в недоработке продукта или недостатке информации в документации. Задача поддержки — найти ее и устранить. Только так можно предотвратить будущие обращения.
2. Проверка результата. Диалог не заканчивается до тех пор, пока клиент не подтвердит, что его первоначальная задача выполнена успешно. Закрытие заявки без такой проверки — это лишь предположение сотрудника об успехе, которое может стоить компании лояльности.
3. Проактивность. Команда поддержки не ждет, пока проблема возникнет. Она начинает ее предвидеть. Это реализуется через мониторинг — отслеживание работы ключевых функций продукта и оповещение пользователей о возможных сбоях до того, как они столкнутся с ними. Также анализируют данные и создают базу знаний.
4. Контекстное решение. Техподдержка видит не только текст обращения, но и весь контекст: кто этот клиент, с какими трудностями он сталкивался раньше. Ответ адаптируется под конкретную бизнес-задачу, а не под копирку из справочника.
Финальная точка работы с обращением — ценный инсайт, который делает продукт лучше и предотвращает подобные обращения.
Узнайте, как Р7 меняет правила игры. Переходите от разовой помощи к сервисной модели, где каждый запрос становится шагом к стабильности системы, а не просто строчкой в отчете.
Основные элементы сервисной модели: как все устроено
SLA. В корпоративном секторе SLA — это не просто «ответим за час», а жесткие юридические обязательства. Он регламентирует время решения, приоритетность и ответственность.
Сервис-менеджер. За крупным клиентом закрепляется сервис-менеджер. Это сотрудник, который знает бизнес-процессы клиента, контролирует выполнение обещаний техподдержки и снимает напряжение при критических инцидентах.
Понимание инфраструктуры и контекста. Корпоративное ПО не живет в вакууме. Поддержка должна понимать специфику работы клиента: с какими базами данных идет интеграция? какие доработки были внедрены? и так далее.
История обращений. Сервисная модель исключает ситуацию «расскажите вашу проблему с самого начала». Глубокая аналитика истории позволяет видеть повторяющиеся инциденты, прогнозировать будущие риски на основе прошлых сбоев и бесшовно передавать знания.
Регулярная отчетность. Сервисная модель — это переход от реакции к стратегии. Стороны взаимодействуют и обсуждают статистику инцидентов и соблюдение SLA, общее состояние системы и планы по модернизации.
Эскалации. Клиент должен четко знать: если дежурный специалист не справляется, через несколько минут к решению подключатся ведущие сотрудники. Эскалация — стандартный рабочий процесс по привлечению нужных компетенций.
Расширенная техническая поддержка от P7: сервисная модель в действии
В модели расширенной технической поддержки ответ на заявку — это лишь верхушка айсберга. Давайте посмотрим, как это работает на практике — на примере Расширенной технической поддержки (РТП) от P7. Это не просто «горячая линия» для решения проблем, а полноценный сервис, который встраивается в ДНК бизнеса и становится его опорой.
Расширенная техническая поддержка от P7 — это сервисное сопровождение клиента с повышенным приоритетом. Ключевая ценность РТП — персональный подход. Перечислим главные характеристики,расширенной технической поддержки:
полноценное сервисное сопровождение;
выделенные инженеры под инфраструктуру клиента;
приоритетная реакция на обращения;
архитектурное проектирование;
постоянное сопровождение инфраструктуры;
безлимитные обращения.
В Р7 персональный подход — это не только вежливое приветствие в чате, а глубокое погружение в бизнес клиента. Он предполагает знание инфраструктуры и истории обращений, понимание контекста бизнеса.
Расширенная техподдержка P7 окупает себя в первый же критический момент благодаря персональному сопровождению и приоритетной реакции на обращения. Сделайте сервисную модель своим конкурентным преимуществом.
Кому подойдет расширенная техническая поддержка:
Если у заказчика высокие требования к отказоустойчивости бизнес-процессов.
Нужны быстрая реакция, приоритетная обработка запросов и неограниченный объем сервисных работ.
Есть потребность в выделенном сервис-менеджере.
Необходимы гарантированная скорость и жесткие SLA.
У заказчика сложная инфраструктура и интеграции.
А еще у Р7 есть Премиальная техническая поддержка — для крупного бизнеса и госсектора с критической инфраструктурой. Максимальный уровень предусматривает:
выезд специалиста на площадку клиента;
нагрузочные испытания;
участие в дорожной карте продукта;
ежеквартальный глубокий анализ;
гарантию доступности системы (uptime);
Performance Management;
управление документацией и архитектурой;
интеграцию с SIEM;
Disaster Recovery Plan (DRP).
Выбор расширенной или премиальной поддержки Р7 — это не просто наем специалистов на определенные часы. Это инвестиция в спокойствие, стабильность и уверенность в том, что цифровая инфраструктура работает на достижение бизнес-целей.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Чем «сервисная модель» отличается от обычного исправления ошибок по заявкам?
Обычная поддержка работает по факту: «сломалось — починили» и сконцентрирована на оперативном решении текущих проблем. Сервисная модель ориентирована на результат и удовлетворенность клиентов в долгосрочной перспективе.
Насколько быстро реагирует поддержка в случае критического сбоя?
При выборе расширенной техподдержки Р7 предусмотрены жесткие SLA с минимальным временем реакции. Для обращений с экстренным приоритетом время реакции < 20 минут.
Можно ли через поддержку попросить добавить нужную нам функцию?
В Р7 у клиентов есть возможность влиять на развитие продукта.
Расширенная техническая поддержка Р7 — это полноценная сервисная модель для вашего бизнеса. Оставьте заявку, чтобы узнать больше о расширенной поддержке Р7 и подобрать решение под задачи вашего бизнеса.
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