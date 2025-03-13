За что могут привлечь к ответственности в ГОЗе

Самое очевидное нарушение — это несоблюдение сроков и качества поставки, прописанных в контракте. Даже если задержка составит всего один день, это уже нарушение, за которое предусмотрен административный штраф от 30 000 ₽ до 50 000 ₽.

На первый взгляд такая сумма может показаться незначительной, но если подобное нарушение случится дважды — ситуация может перерасти в возбуждение уголовного дела против должностного лица. Поэтому любое административное наказание в сфере ГОЗ — это не то, к чему стоит относиться легкомысленно.

При нарушении сроков исполнения контрактов компания рискует получить не только штраф, но и, например, обеспечить себе место в реестре недобросовестных поставщиков. А это — фактически крест на вашей последующей работе в ГОЗ, как минимум, некоторое время.