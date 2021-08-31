Вычислить работника-лентяя. Как узнать, сколько времени бухгалтер реально тратит на работу

Если в коллективе есть лентяи и тунеядцы, то стремиться к увеличению прибыли можно мучительно долго. Бизнес-процессы похожи на автомобильный двигатель, если какая-то деталь крутится в пол-силы, то и остальные в скором времени быстро перетираются и изнашиваются из-за увеличения нагрузки. Нужно, как можно оперативнее выявить слабого сотрудника, чтобы отправить его на переобучение, переквалификацию, в другой отдел или вообще заменить. Ничего личного, только бизнес.
Руководителю порой очень сложно объективно определить эффективность и успехи того или иного подчиненного. Даже в небольшом коллективе стоять за спиной у каждого работника с секундомером и блокнотом никто не захочет, а на удаленке визуальный контроль вообще не возможен.
На помощь приходит система ключевых показателей (KPI), которую разрабатывают для достижения поставленных целей. Для каждого отдела в организации должны быть установлены свои первоочередные цели и задачи. Представьте, и для бухгалтерии тоже!
KPI не обязательно должен быть привязан к количественному результату, который напрямую влияет на прибыль компании. Например, количество новых клиентов, заключивших договоры за месяц. Используйте цели, находящиеся в процессе и только косвенно воздействующие на конечный результат. Например, количество холодных исходящих звонков. А вот в бухгалтерии контролировать можно количество выставленных своевременно документов клиентам.
Установка и определение KPI
Подходить к разработке и установке KPI нужно очень аккуратно и осторожно, в идеале их внедрение начинается вместе с запуском бизнеса. В рабочий процесс встраивать систему оценочных показателей, влияющую на размер вознаграждения, нужно постепенно, начиная с пилотных проектов в отдельных отделах.
Чтобы вам было проще определить KPI для своих сотрудников, придерживайтесь следующих принципов:
- Конкретность. Используйте точные и понятные формулировки в названии KPI, понятные не только сотруднику, но и его руководителю;
- Измеримость. Ставя конкретную цель, вы должны привязать ее к достижению какого-либо количественного результата.
- Релевантность. Задачи установленные для каждого отдела должны решать и выполнять стратегические цели бизнеса.
- Реальность. При установки KPI учитывайте, что с имеющимися ресурсами сотрудник может их выполнить.
- Оговоренный срок. Понятно, чтобы оценить и измерить эффективность, нужно установить конечный срок для подведения итогов.
KPI определили, что дальше
Приступаем к мониторингу и контролю. Когда плановые показатели сформулированы и обоснованы, остается вопрос, как автоматизировать сбор и обработку KPI сотрудников. Поручить это задание можно CRM.
Почему именно CRM эффективно проследит за работой сотрудников? Так исключается возможность подтасовки результатов, предоставления недостоверных данных, ведь отчеты о выполненной работе оказываются на «рабочем столе» руководителя в считанные секунды по запросу.
Например, облачный сервис S2 CRM позволяет устанавливать и отслеживать KPI для всего коллектива и индивидуально для каждого сотрудника. Оставьте заявку в конце статьи, чтобы воспользоваться бесплатным тестовым периодом.
Забудьте бесконечно длинные сравнительные таблицы, когда к концу n-ной страницы, вы уже забываете, какой был заголовок и зачем вы вообще в нее смотрите. Старайтесь использовать графики, диаграммы и дашборды для оперативной оценки эффективности сотрудников и выполнения поставленных KPI.
Так выглядит график с динамикой звонков работника в CRM S2. На нем видно, сколько звонков в день он совершил. В этом же отчете отображается процент достижения цели по количеству звонков в месяц:
На графике в S2 CRM сразу видно, в какие дни сотрудник отлынивал от работы.
Онлайн-мониторинг показывает активность сотрудников в режиме реального времени, чтобы руководитель мог по горячим следам увидеть ошибки в работе.
Как директору узнать, что его бухгалтер на первичке чаще обращает внимание на кофе-машину, чем на сообщения в рабочем чате? Очень просто — посмотреть сколько счетов выставил бухгалтер, насколько быстро и своевременно они были оформлены. Может клиенты просто не дожидаются документов и уходят к более расторопным конкурентам.
О том, как работать без бухгалтера в штате (и даже счета вставлять), мы рассказали в самой первой статье.
Мотивировать на прогресс помогают персональные дашборды, выведенные на экран перед каждым сотрудником. Цветные индикаторы, крупные шрифты, горящие стрелки показывают текущую эффективность.
Руководитель сможет увидеть предварительный прогноз о том, сколько заработает компания в конце месяца или квартала. А с помощью сквозной аналитики скорректировать KPI, чтобы улучшить прогноз.
Уволить или помиловать
Над сотрудником повисает вопрос о его будущем в организации. Но помните уволить на том основании, что работник не выполнил план продаж, вы не имеете права. Только при условии, что в заключенном трудовом договоре зафиксированы показатели работоспособности, и работники с ними ознакомлены.
Собирайте в своей CRM только актуальную и правдивую статистику по каждому работнику, которая позволит прежде чем рубить с плеча, проанализировать причины спада. Процесс работы с неэффективным сотрудником может состоять из нескольких этапов:
- Постройте гипотезы, почему не был выполнен KPI. Для этого вы можете прослушивать звонки менеджеров, чтобы проверять соблюдение скрипта продажи.
- Узнайте о причинах неудач из первоисточника. Вызовите работника на откровенный разговор, выясните, каких ресурсов ему не хватает, или он просто работает не на своем месте и душа к работе не лежит.
- Если причины неуспеваемости реальны, а для их устранения не хватает известных ресурсов, то обеспечьте сотрудника всем необходимым.
- Для оценки второго шанса установите отдельные KPI на время испытательного срока.
- Подведение итогов выполнения KPI. При успешном прохождении стажировки возвращайте к прежним целям. При отрицательном результате рассмотрите возможность перевода в другой отдел, где он будет более эффективен.
Таким образом, эффективность бизнеса складывается из маленьких успехов всех сотрудников. А неэффективный контроль мешает достижению общих целей.