Сотрудник принес уведомление о вычете, что делать бухгалтеру: чек-лист

Часто в конце года у бухгалтера появляется еще одна забота: сотрудники несут уведомления на вычеты за покупку квартиры, лечение, обучение. Напомним занятому бухгалтеру, каков порядок предоставления вычетов, какие документы нужны от работника, и как учесть все сложные нюансы.

Как предоставить работнику социальный вычет

Для предоставления социального вычета бухгалтер должен получить от работника:

1. Заявление в свободной форме.

Пример текста заявления:

«На основании п. 2 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации прошу предоставить мне социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в размере 60 000 рублей. К заявлению прилагаю полученное от налогового органа уведомление о подтверждении права налогоплательщика на социальный налоговый вычет от 01.11.2021 № 8527-у».

2. Уведомление из налогового органа.

Важно: с 1 января 2022 года изменятся правила выдачи уведомлений. Работник будет обращаться в налоговую с заявлением о выдаче уведомления на вычет, а само уведомление налоговики будут направлять работодателю напрямую по каналам ТКС или по почте.

С этой же даты вступят в силу новые бланки уведомлений (приказ ФНС России от 17.08.2021 № ЕД-7-11/755@).

Пока, до конца 2021 года, налоговики выдают уведомления по форме, приведенной в письме ФНС России от 16.01.2017 № БС-4-11/500@.

Проверять документы, подтверждающие право на вычет, бухгалтеру не нужно. Эту работу уже выполнила налоговая инспекция.

Подробно о размере социального вычета, его видах и других нюансах мы подробно рассказывали в этой статье.

С какой даты нужно предоставить вычет

Социальный вычет всегда предоставляют с того месяца, в котором работник подал заявление и уведомление от налоговиков.

Пример: оклад работника — 50 000 рублей. В ноябре 2021 года он подал документы в бухгалтерию на социальный вычет в размере 60 000 рублей. То есть работнику нужно возместить 7 800 рублей (60 000 рублей * 13%).

Следовательно, за ноябрь работник получит на руки оклад целиком – 50 000 рублей. НДФЛ с дохода бухгалтер удерживать не будет. Значит за ноябрь работник получит на 6 500 рублей больше, чем обычно (50 000 рублей * 13%).

За декабрь работник получит на руки 44 800 руб. (50 000 — ((50 000 рублей — 10 000 рублей) * 13 %)). Так как часть дохода в размере 10 000 рублей не будет облагаться НДФЛ, то работник получит на 1 300 рублей больше.

В результате до конца года вычет будет получен в полном объеме: 6 500 рублей + 1 300 рублей = 7 800 рублей.

Что делать, если вычет выбран не полностью

Если до конца года работник не успеет выбрать всю сумму социального вычета, то это уже его забота, бухгалтер свои обязанности выполнил. За остатком вычета работнику придется обращаться в ФНС самостоятельно по окончании налогового периода (календарного года).

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Как предоставить работнику имущественный вычет

Пакет документов, который должен представить работник такой же, как и в случае обращения за социальным вычетом. Отличается только форма уведомления из ФНС. До конца 2021 года действует бланк, утвержденный приказом Минфина и ФНС от 14.01.2015 № ММВ-7-11/3@.

Обо всех нюансах имущественного вычета мы подробно рассказали в этой статье.

С какой даты нужно предоставить вычет

А вот здесь бухгалтера ждут определенные сложности. Имущественный вычет предоставляют с начала календарного года, при условии, что работник в этом периоде уже трудился на предприятии. Дата подачи заявления с уведомлением роли не играет.

Например, сотрудник, который давно работает в компании, обратился за имущественным вычетом в ноябре. Получается, что за период с января по октябрь работодатель излишне удерживал и перечислял в бюджет НДФЛ с его зарплаты. Теперь эти деньги работнику нужно вернуть.

Причем действовать нужно по алгоритму, который приведен в п. 1 ст. 231 НК РФ:

В течение 10 дней со дня получения заявления и уведомления от работника, сообщить ему о факте излишне удержанного НДФЛ. Получить от работника заявление, в котором указаны реквизиты его счета, для перевода средств безналичным способом. В течение трех месяцев перевести деньги работнику.

Деньги для возврата можно взять из общей суммы НДФЛ, которая причитается к перечислению в бюджет за предстоящие периоды как по этому работнику, так и по другим сотрудникам предприятия. Таким образом, можно произвести возврат, например, в случае, когда сумма НДФЛ, подлежащая удержанию у работника, меньше той суммы, которую нужно вернуть.

Обратите внимание, если сотрудник по исполнительному документу платит алименты на несовершеннолетних детей, бухгалтер перед перечислением на расчетный счет сотрудника суммы возвращенного НДФЛ должен удержать из нее алименты. Данное требование утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.11.2021 № 1908 и применяется с 11 ноября 2021 года.

Нужно ли корректировать отчетность

А вот уточненки по 6-НДФЛ бухгалтеру сдавать не придется. Этот момент подчеркивает ФНС в своих разъяснениях (например: в письме от 17.09.2018 № БС-4-11/18095).

Позиция ФНС такова: поскольку бухгалтер узнал о полагающемся работнику вычете в середине года (в нашем примере – в ноябре), то и отразить перерасчет нужно в отчетности по окончании текущего периода (в нашем примере – в расчете 6-НДФЛ за 2021 год).

Что делать, если вычет выбран не полностью

Имущественный вычет – это крупная сумма денег, и вернуть ее за год получается далеко не всегда. Но уведомление из налоговой службы действует только до конца того года, в котором оно выдано.

Если работник планирует получать вычет на предприятии и в следующем году, ему нужно вновь обратиться в ФНС и запросить новое уведомление.

Таким образом, для возобновления предоставления вычета в следующем году бухгалтеру потребуется:

Новое уведомление от ФНС (напомним, что в 2022 году налоговики вышлют его в компанию напрямую). Новое заявление от работника, в котором должна быть указана сумма остатка вычета.

Что делать, если работник предъявил два уведомления

Сотрудник может в одном году претендовать на несколько вычетов одновременно. Например: человек приобрел жилье и одновременно оплатил обучение детям.

Если сотрудник принес два уведомления сразу, то бухгалтеру нужно закрывать вычеты последовательно:

сначала социальный, так как его нельзя перенести на следующий год;

затем – имущественный, так как его можно многократно переносить, и сотрудник сможет постепенно вернуть всю положенную сумму.

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Автор: Ольга Ольшевская, эксперт СберРешений.