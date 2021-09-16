Инвестиционный вычет: кто и как может его получить

В настоящее время рынок инвестиций очень широк. Люди получают все больше и больше информации по интернету, через знакомых, друзей, коллег. Доступ к инвестированию есть даже через мобильные приложения. По доходам, полученным от такой деятельности, можно получить вычет и вернуть часть уплаченного НДФЛ. Рассказываем, как это сделать.

Кому положен вычет

Чтобы получить вычет и вернуть налог или уменьшить налогооблагаемую базу нужно быть налоговым резидентом и плательщиком НДФЛ. Это значит у вас должны быть доходы, облагаемые по ставкам:

13%;

15%.

Ставка 15% применяется к доходам, превышающим 5 млн рублей, начиная с 2021 года. 15% НДФЛ удерживают с основных доходов физлица, например, заработной платы, премий, больничных. В исключения попали:

доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг);

выплаты по договорам страхования и пенсионному обеспечению.

С этих доходов по-прежнему будет удерживаться 13%, независимо от того превысили они 5 млн или нет.

При расчете инвестиционного вычета не учитываются доходы с дивидендов.

Например: вы являетесь участником ООО и его руководителем. Как директор, вы получаете зарплату — 50 000 руб. в месяц и ежемесячно из вашей зарплаты удерживается НДФЛ в сумме — 6 500 руб. Также каждый квартал вы получаете дивиденды. Допустим, по 1 млн руб. ежеквартально. С дивидендов каждый квартал у вас удерживают 130 000 руб. НДФЛ. Если в результате расчетов и применения инвестиционного вычета, окажется, что вам можно вернуть налог, например, в сумме 100 000 руб., то вернуть вы сможете только 6 500 руб. * 12 мес. = 78 000 руб., т. е. ту сумму, которую вы заплатили за год от дохода по зарплате, не более. НДФЛ, уплаченный от дивидендов, вернуть нельзя.

В 2021 году действует временный порядок расчета налоговой базы для определения превышения лимита в 5 млн рублей. Налоговые агенты будут рассчитывать доходы по каждой базе отдельно — по зарплате, от продажи ценных бумаг и др.

И каждая такая сумма будет сравниваться с лимитом в 5 млн. Удерживать налог каждый налоговый агент будет отдельно с каждой полученной базы и без учета доходов, полученных в других организациях. По итогам года сведения обо всех доходах и НДФЛ агенты направят в ИФНС.

В налоговой инспекции сведения объединят и рассчитают совокупный годовой доход. Если потребуется — проведут перерасчет налога. Если окажется, что налог недоплачен, налогоплательщику направят уведомление, доплатить по нему НДФЛ необходимо до 1 декабря следующего года.

Что нужно сделать для получения инвестиционного вычета

Для того, чтобы получать инвестиционный доход, необходимо открыть Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), или брокерский счет, или счет доверительного управления физического лица.

ИИС открывают у лицензированных брокеров и управляющих компаний. Решения: что и когда покупать, что и когда продавать на ИИС, чтобы получать инвестиционный доход, вы можете принимать самостоятельно, или можете передать в управлении специально обученным людям у брокера или у управляющей компании.

Государство пошло навстречу инвесторам и добавило в НК возможность возврата налога на доходы по инвестициям — статья 219.1 Налогового кодекса РФ. Помимо возмещения за недвижимость, учебу и лечение на сегодняшний день, можно и за инвестиции возвращать НДФЛ 13%.

Конечно вычет, ограничен некоторыми правилами:

Если вы получили положительный доход от продажи ценных бумаг на официальном рынке ценных бумаг и владеете ими не менее трех лет. Вычет применяется при реализации (погашении) ценных бумаг, которые были приобретены не ранее 1 января 2014 года. Сумма, освобождаемая от налогообложения путем применения инвестиционного налогового вычета, не должна превышать 3 млн. руб. за каждый год владения ценными бумагами. Если вы вносили деньги на свой индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в налоговом периоде (вычет типа А). Предельный размер до 400 тысяч рублей. Особые условия — налогоплательщик не открывал других ИИС (за исключение ситуации, когда один договор ИИС прекращается и активы переводятся на другой ИИС). И второе — если счет закрыт ранее, чем через 3 года после открытия, то средства, полученные ранее при применении вычета, необходимо вернуть в бюджет и уплатить пени; Тип вычета Б — освобождение прибыли, полученной по ИИС от НДФЛ. Ограничения по данному виду вычета: вы имеете право на вычет по окончании срока инвестиционного договора, срок которого составляет не менее трех лет; а также не сможете использовать право вычета по взносу денежных средств на ИИС (т.е. нужно выбрать один тип вычета — А или Б).

Данный налоговый вычет по инвестициям возможен по окончании отчетного периода, календарного года.

Технология возврата денежных средств по всем трем видам инвестиционных налоговых вычетов:

Шаг 1 . Подготовить копии документов, которые подтвердят наличие вашего права на налоговый вычет (брокерский отчет, с указанием сроков владения ценными бумагами, либо копии платежных квитанций о внесении денежных средств на ИИС, договор брокерского обслуживания и т.п.).

. Подготовить копии документов, которые подтвердят наличие вашего права на налоговый вычет (брокерский отчет, с указанием сроков владения ценными бумагами, либо копии платежных квитанций о внесении денежных средств на ИИС, договор брокерского обслуживания и т.п.). Шаг 2 . Получить справки от работодателя по всем местам работы по форме 2-НДФЛ за прошедший отчетный период.

. Получить справки от работодателя по всем местам работы по форме 2-НДФЛ за прошедший отчетный период. Шаг 3. Заполнить декларацию 3-НДФЛ, включив в нее и другие налоговые вычеты, если таковые имеются.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ, включив в нее и другие налоговые вычеты, если таковые имеются. Шаг 4. Заполнить заявление на предоставление вычета с указанием ваших банковских реквизитов в случае, если в налоговой декларации у Вас исчислена сумма налога к возврату из бюджета (заявление является частью декларации, а не отдельным документом, как раньше).

Заполнить заявление на предоставление вычета с указанием ваших банковских реквизитов в случае, если в налоговой декларации у Вас исчислена сумма налога к возврату из бюджета (заявление является частью декларации, а не отдельным документом, как раньше). Шаг 5. Предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с копиями документов, подтверждающих право на получение налогового вычета.

В случае если в налоговой декларации у вас исчислена сумма налога к доплате в бюджет, вместе с налоговой декларацией необходимо доплатить НДФЛ в налоговый орган.

Пример:

Иванов И. И., резидент РФ, трудится в ООО «Один» и получил в 2020 году доход в размере 1 200 000 рублей. Стандартных вычетов на детей нет. ООО «Один», как налоговый агент, ежемесячно перечисляет в ИФНС удержанный с Иванова И. И. НДФЛ в размере 13% (1 200 000 руб. * 13%) за год составил 156 000 руб.

Иванов И. И. в 2020 году открыл индивидуальный инвестиционный счет и внес на него 420 000 руб. По окончании 2020 г. Иванов может вернуть из бюджета удержанный и уплаченный НДФЛ, использовав тип вычета А (по внесенным на ИИС средствам):

Налоговая база:

1 200 000 руб. — 400 000 руб. (лимит 400 тыс. руб. согласно НК РФ) = 800 000 руб.

Налог к уплате:

800 000 руб. * 13% = 104 000 руб.

Налог к возврату из бюджета:

156 000 руб. — 104 000 руб. = 52 000 руб.

Предоставить налоговую декларацию 3-НДФЛ со всеми подтверждающими документами необходимо в налоговую по вашему месту регистрации. Это можно сделать несколькими способами:

лично;

почтовым отправлением;

через личный кабинет на сайте налоговой службы (можно создать кабинет и входить в него с помощью квалифицированной электронной подписи или данных регистрации на Госуслугах).

Разобраться в получении инвестиционного вычета непросто, поэтому предлагаем вам более быстрый способ — специалисты «СберРешений» сами заполнят за вас декларацию и, если, хотите, отправят ее в налоговую службу или вы сможете сделать это самостоятельно.