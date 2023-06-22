Что делать, если сотрудники переехали в другую страну?

На что обратить внимание, если ваши сотрудники оказались в другой стране на длительный срок? Выделили топ-5 направлений для предварительной проработки.

1. Согласие на удаленную работу

Если сотрудник уехал без оформления изменений к трудовому договору, который предусматривал работу в офисе или на территории России, у вас возникают предпосылки к процедуре увольнения.

Не думайте, что с таким работником можно сразу прощаться, ведь каждый случай требует индивидуального рассмотрения. Но при верном оформлении документов риски оспаривания увольнения со стороны сотрудника будут минимальны.

Если вы, как работодатель, были согласны на удаленную работу, наверняка заранее оформили один из документов (если нет, обязательно изучите последствия):

дополнительное соглашение к трудовому договору о дистанционной работе с фиксацией места работы в другой стране;

гражданско-правовой договор с фиксацией места оказания услуг в другой стране;

увольнение и локальный контракт с местной дочерней компанией или с аутстаффинг провайдером (почитайте здесь о наших услугах в Казахстане).

Обратите внимание на формулировки в указании места исполнения обязанностей или оказания услуг — это важно для вопросов налогообложения.

2. Миграционные формальности

Если сотрудники переехали, но без трудоустройства в локальную компанию, их пребывание в другой стране, как правило, ограничено сроком действия туристической визы, а также максимальным сроком пребывания в государстве по этой визе.

Если введен безвизовый режим, то срок пребывания ограничен сроком безвизового режима по международному соглашению России с этой страной.

Этот срок может быть увеличен получением разрешения на временное проживание или вида на жительство. Однако чаще всего условием их получения является локальный трудовой контракт.

По этой причине дистанционные работники, которых вы не можете трудоустроить в локальную компанию, будут путешествовать по странам в пределах лимитов максимального пребывания.

Помимо виз и сроков международного договора, в каждой стране есть дополнительные формальности для иностранцев. Например, оформление мобильных номеров, получение налоговой регистрации, уведомление о месте пребывания или жительства, а также иные обязательства, выполнить которые без юристов в стране или помощи локального работодателя практически невозможно.

Поэтому, если у вас нет дочерней компании в стране нахождения ваших сотрудников, и вы не планируете ее открывать, рекомендуем изучить работу по модели аутстаффинга.

В этом случае все формальности выполняет локальный провайдер услуг. Обратиться с запросом на аутстаффинг в Казахстане можно здесь.

3. Налоговые тонкости

В части налогообложения есть много деталей, которые касаются вопросов:

какая ставка налога и иных обязательных платежей;

в бюджет какой страны платить;

кто конкретно будет платить (сам сотрудник или работодатель);

сроки уплаты налога и обязательных платежей.

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Ответы на эти вопросы зависят от способов оформления отношений (какой тип договора заключен: с локальной компанией или российской; какие есть оговорки в договоре по месту выполнения работы), длительности пребывания сотрудников в другой стране, а также от иных факторов.

Налоговые вопросы нужно проработать и на период переезда, и при возврате в Россию.

В этой статье мы не будем подробно раскрывать тему налогообложения. Отметим только, что это вопрос сложный, из-за чего требуется участие специалиста по налогам высокой квалификации.

Цена ошибки высока: риск получить штраф как у работодателя, так и у сотрудника, уплата двойных налогов, а также депортация из страны пребывания.

Мы рекомендуем не пренебрегать детальным изучением этого вопроса и обращаться за консультацией к специалистам. Мы оказываем такие консультации регулярно, проводим обучения клиентов и хорошо погружены в тему. Вы всегда можете воспользоваться помощью налоговых юристов СберРешений.

4. Требования по доступу к данным

Как правило, в средних и крупных компаниях много времени уделяется безопасности данных. Из-за этого даже спланированный и согласованный с руководством перевод (релокация) может быть заблокирован ввиду запрета сотруднику работать с определенными данными из-за границы.

Тогда после переезда сотрудник просто не сможет полноценно выполнять свои обязанности: рабочие инструменты будут ему частично или полностью недоступны.

Рекомендуем до согласования и оформления переезда сотрудника изучить все внутренние ограничения, особенно перемещение техники работодателя (например, ноутбука и смежного оборудования), возможность использования удаленных подключений, доступ к системам и внутренним ресурсам из страны нахождения.

5. Валютный контроль и проведение платежей

Каждый россиянин даже в случае длительного (более полугода) нахождения за границей все равно остается валютным резидентом своей страны. Это накладывает на него и его контрагентов ряд ограничений.

Например, не всегда можно перечислять ему заработную плату или оплату за оказание услуг на иностранные счета. Кроме того, конвертация полученных денежных средств и перевод их в другую валюту тоже может стать непростым процессом.

Валютный резидент России обязан уведомлять об открытых за пределами своей страны банковских счетах, а также ежегодно предоставлять отчетность о движении денежных средств по ним.

Ему запрещены переводы на счета других резидентов в иностранных банках.

Эти ограничения не всегда отслеживаются технически. Например, перевод на счет другого резидента сотрудник технически проведет, но затем придет оборотный штраф (процент от общей суммы таких переводов).

Все эти тонкости нужно изучить и компании, и сотруднику заранее. В противном случае стороны понесут дополнительные расходы и неудобства.

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