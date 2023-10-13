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Социальные пособия

Пособие по временной нетрудоспособности и в связи с материнством для исполнителей по договору ГПХ: что важно знать

С 2023 года внештатные исполнители получили право на оплату дней нетрудоспособности по болезни и в связи с материнством, а также на получение некоторых других социальных пособий. Но воспользоваться этим правом в 2023 году смогут не все исполнители. Работодателю нужно определять, в каких случаях выплата пособия правомерна, а в каких нет.
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Пособие по временной нетрудоспособности и в связи с материнством для исполнителей по договору ГПХ: что важно знать
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Оплачивается ли больничный и пособие в связи с материнством по договорам ГПХ в 2023 году

С 2023 года исполнители по договорам ГПХ вправе уходить на оплачиваемый больничный, отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им полутора летнего возраста, а также получать единовременные пособия на погребение и по рождению ребенка или детей.

Какие исполнители имеют право на больничный и пособие по материнству по договору ГПХ в 2023 году

Оплачиваемые больничные и пособия в связи с материнство в 2023 году положены физлицам, которые работают по договорам ГПХ и не являются ИП, самозанятыми и пенсионерами.

Вид гражданско-правового договора между заказчиком и физлицом должен быть одним из следующих (п. 1 ст. 2 закона № 255-ФЗ):

  • договор подряда;

  • договор авторского заказа (ст. 1288 ГК);

  • об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства (ст. 1285 ГК);

  • издательский лицензионным (ст. 1287 ГК);

  • о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства.

Не попадают под оплату больничных получатели доходов по договорам:

  • купли-продажи;

  • мены;

  • аренды;

  • найма;

  • займа;

  • дарения;

  • осуществления опеки или попечительства.

Условия выплаты пособий по временной нетрудоспособности

Чтобы работник по договору ГПХ мог получать в 2023 году перечисленные социальные пособия, должны соблюдаться следующие условия:

  1. Договор ГПХ действует в 2023 году.

  2. Физлицо работало в 2022 году по трудовому договору.

  3. Компания-работодатель уплатила в 2022 году страховые взносы с выплат работнику в размере не меньше стоимости страхового года, которая определяется по формуле:

МРОТ на начало предыдущего календарного года х количество месяцев в году х ставка для исчисления страховых взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Соответственно для расчета в 2023 году берется федеральный МРОТ, действовавший на 1 января 2022 года — 13 890 рублей и расчет выглядит так:

13 890 рублей х 12 месяцев х 2,9% = 4 833,72 рубля.

Если услуги оказываются в регионе, где действует районный коэффициент, это также нужно учесть в расчете при определении стоимости страхового года.

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Что делать работодателю, когда он получил больничный от исполнителя

Заказчик узнает о необходимости выплатить пособие исполнителю по договору ГПХ из запроса от СФР, который придет по ЭДО. В течение 3 дней страхователь обязан ответить на запрос, указав в нем необходимую информацию.

Прежде, чем приступить к запуску процесса выплаты пособия, заказчику необходимо удостовериться в том, что:

  1. Исполнитель работает по договору, предмет которого дает право получать пособие по временной нетрудоспособности.

  2. Исполнитель работал в 2022 году по трудовому договору.

  3. Уплаченные работодателем за исполнителя в 2022 году страховые взносы по временной нетрудоспособности и в связи с материнством превышают 4 833,72 рубля (письмо Минтруда от 05.08.2022 № 17-1/В-103).

Исполнителям, которые не были трудоустроены в 2022 году, или с зарплат которых работодатель перечислил взносы на ОСС меньше 4 833,72 рублей, оплачиваемые больничные в 2023 году не положены. Право на получение социальных пособий у них возникнет только в 2024 году, так как с 2023 года гонорары исполнителей по договорам ГПХ облагаются взносами по единому тарифу 30%.

Как без справки по форме 182н определить, положено ли исполнителю больничное пособие

О закрытии больничного листа исполнителя по договору ГПХ компания узнает из сообщения от СФР. Но это не значит, что нужно торопиться оплачивать больничный. Информацию о закрытии больничного получат все организации, с кем сотрудничает физлицо как по трудовым договорам, так и по гражданско-правовым.

Если исполнитель обратился к заказчику для выплаты пособия, последнему необходимо уточнить достаточно ли взносов было уплачено работодателем исполнителя в 2022 году. Ранее такую информацию можно было получить из справки 182н.

Сейчас справки 182н отменены, а кроме них ни один документ не отражает сведений о доходах работника, на которые начислялись страховые взносы по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Теперь страхователи вправе запрашивать эту информацию в СФР. В поле «Причина отсутствия справки о сумме заработной платы» запроса необходимо указать, что это работник по договору ГПХ. В ответ фонд пришлет сведения для расчета и оплаты первых 3 дней нетрудоспособности.

Кто оплачивает больничное пособие по договору ГПХ

Как и в случае с работниками по трудовым договорам, оплата первых 3 дней нетрудоспособности исполнителя по гражданско-правовому договору лежит на заказчике. Начиная с четвертого дня болезни, пособие выплачивает СФР.

Пособие по беременности и родом в полном объеме оплачивает СФР.

Кто оплачивает больничные, декретные и пособие по уходу за ребенком, если у исполнителя несколько договоров — трудовой и ГПХ

Исполнитель по гражданско-правовому договору в момент наступления страхового случая может работать одновременно по нескольким договорам ГПХ с разными заказчиками, а также быть трудоустроенным у нескольких работодателей по трудовым договорам.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет выплачивать один из страхователей по выбору физлица. А по какой организации будет назначаться больничное пособие и пособие по БиР, зависит от количества заказчиков и работодателей, а также выбора застрахованного (постановление Правительства от 15.12.2022 № 2310):

Ситуация на момент начала болезни

Как СФР назначит пособие

Один работодатель и один заказчик по договору ГПХ

И по работодателю, и по заказчику

Два и более работодателей и один заказчик по договору ГПХ

По заказчику и:

  • по одному из работодателей, если в 2022 году физлицо работало в других компаниях;

  • по каждому работодателю, если в 2022 году работодателями являлись они же

Один работодатель и два и более заказчиков по договорам ГПХ

По работодателю и по одному из заказчиков на выбор исполнителя

По два и более работодателей и заказчиков

По одному из заказчиков на выбор исполнителя и:

  • по одному из работодателей, если в 2022 году физлицо работало в других компаниях;

  • по каждому работодателю, если в 2022 году работодателями являлись они же

Поэтому перед выплатой пособия у исполнителя необходимо запросить один из документов:

  • заявление (расписку) о том, что текущее место работы является единственным и договоров ГПХ, заключенных с другими заказчиками, нет;

  • справку от другого заказчика о том, что тот пособие не начислял и не выплачивал, а также заявление работника с перечислением всех компаний, с которыми он сотрудничает по договору ГПХ;

  • гарантийное письмо о том, что работник не получил и не получит оплату по текущему страховому случаю у другого заказчика.

Как рассчитать размер больничного пособия по договору ГПХ

Правила расчета больничного по гражданско-правовому договору содержатся в статье 14 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ и постановлении Правительства от 11.09.2021 № 1540.

Отметим: названное Поcтановление с 1 января 2023 года применяется в редакции постановления Правительства от 15.12.2022 № 2310, которым установлены правила расчета пособий для лиц, работающих на основании гражданско-правового договора.

Процедура аналогична расчету пособия штатным работникам и состоит из нескольких этапов:

1. Определяется расчетный период. В него включают два календарных года, предшествующих году открытия больничного листа. Соответственно для оплаты больничного в 2023 году в расчет пойдут 2021 и 2022 годы. Если в это время работник находился в декретном отпуске, он вправе заменить эти годы на более ранние, если это не приведет к уменьшению размера пособия. Для этого он пишет заявление.

2. Определяется заработок в расчетном периоде. Он складывается из доходов в расчетном периоде, на которые работодатель начислял взносы на обязательное социальное страхование (ОСС), но в пределах установленных лимитов. В 2021 и 2022 году это 966 000 рублей и 1 032 000 рублей соответственно. Если работник заработал больше, в расчет пойдут только эти значения.

Важно:для расчета используется только заработок от трудовой деятельности. Гонорары по договорам ГПХ, полученные в 2021 и 2022 году, включать в расчет больничного в 2023 году нельзя, так как до 2023 года на них не начисляли страховые взносы на ОСС.

Если заработок в расчетном периоде оказался меньше рассчитанного из МРОТ, то больничный рассчитывают, исходя из минималки, установленной на момент открытия больничного листа. В 2023 году это 16 242 рубля. Корректировать его пропорционально отработанному времени не нужно, так как в отношении исполнителей по договорам ГПХ нормы трудового законодательства не применяются.

3. Рассчитываем среднедневной заработок (СДЗ). Для этого заработок, рассчитанный на предыдущем этапе, необходимо разделить на количество дней в расчетном периоде — 730.

Максимальный СДЗ для оплаты больничного в 2023 году — 2 736,99 рублей ((1 032 000 руб. + 966 000 руб.) / 730 дней).

Минимальный СДЗ533,98 рубля (16 242 руб. х 24 мес / 730 дней).

4. Определяем страховой стаж. От него напрямую зависит величина пособия. В страховой стаж необходимо включать периоды, когда исполнитель:

  • работал по трудовому договору;

  • оказывал услуги или выполнял работы по договору ГПХ, если параллельно не работал по найму и может подтвердить этот стаж договором и справками СТД-СФР, ЕФС-1 и разделом 3 расчета по страховым взносам, которые ему выдал заказчик;

  • являлся государственным гражданским или муниципальным служащим;

  • проходил службу в вооруженных силах и силовых ведомствах в соответствии с законом от 12.02.1993 № 4468-1;

  • работал в другом государстве до принятия российского гражданства.

При наложении в одном периоде стажа по ГПХ и трудовому договору, стаж не суммируется, в расчет период включается только 1 раз.

При страховом стаже свыше 8 лет фрилансер получит пособие в размере 100% среднего заработка. Если стаж составил от 5 до 8 лет — 80%, если от полугода до 5 лет — 60%.

5. Рассчитываем сумму пособия по формуле:

Пособие = СДЗ х РПст х КД,

где СДЗ — среднедневной заработок в рублях;

РПст — размер пособия в процентах в зависимости от стажа;

КД — количество календарных дней нетрудоспособности.

Важно:

  • Месячная сумма пособия не должна опускаться ниже федерального МРОТ вне зависимости от стажа и заработка.

  • Максимальное число оплачиваемых дней больничного не может превышать 75, если договор ГПХ заключен на срок не более 6 месяцев.

Как снизить риски ошибок в расчетах с исполнителями по договору ГПХ

2023 — первый год, когда исполнители по договорам ГПХ вправе получать социальные пособия. Заказчики пока не наработали достаточно практики в вопросе оплаты больничных фрилансерам, а сервис получения ответов от СФР на запросы по заработку заработал совсем недавно. Кроме того, на бухгалтера накладываются обязанности по определению права исполнителя на получение пособия.

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