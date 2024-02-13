Ввели надбавку за интенсивность: что это такое и по какой формуле считать

Заработная плата в соответствии со статьей 129 ТК состоит из трех частей:
Вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.
Компенсационных выплат, цель которых — компенсировать работнику затраты и потери времени и здоровья в следствии определенных условий труда или особенностей самой трудовой функции.
Стимулирующих выплат, цель которых — поощрить работников, мотивировать их на лучшее выполнение должностных обязанностей.
Выплата за интенсивность — надбавка или доплата?
Трудовой кодекс не дает четких определений надбавок и доплат и не проводит между ними разграничений.
Компенсационные доплаты и надбавки — это выплаты компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, которые отклоняются от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
К ним относятся выплаты:
работникам, которые заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 147 ТК);
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (ч. 2 ст. 146 ТК);
при выполнении работ различной квалификации (ст. 150 ТК);
при совмещении профессий (должностей) (ст. 151 ТК);
при сверхурочной работе (ст. 152 ТК);
при работе в ночное время (ст. 154 ТК);
при работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 ТК).
Стимулирующие доплаты и надбавки — это выплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты.
К выплатам стимулирующего характера могут быть отнесены:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за стаж непрерывной работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за наличие квалификационной категории;
выплата за материальную ответственность;
материальная помощь;
премии;
другие стимулирующие выплаты, которые носят как регулярный, так и разовый характер.
Перечень перечисленных надбавок и доплат является открытым и устанавливается работодателем самостоятельно (письмо Минтруда от 28.09.2020 № 14-1/ООГ-15412).
При этом все доплаты и надбавки, которые составляют систему оплаты труда в организации должны быть поименованы в локальных нормативных актах.
Работодателю следует указать в документах условия и порядок назначения надбавок, их размеры, сроки выплаты, основания и порядок отмены надбавок работникам или снижения их размера, в том числе с учетом финансового состояния работодателя и (или) наличия у работника дисциплинарных взысканий.
Доплата за интенсивность относится к выплате стимулирующего характера, которая назначается за профессионализм и высокие показатели.
В законодательстве отсутствуют четкие критерии таких показателей, как интенсивность и напряженность. К критериям интенсивности можно отнести:
умение выполнять большой объем должностных обязанностей;
умение применять глубокие и разносторонние знания по профессии;
В качестве критериев напряженности можно взять показатели нагрузки:
интеллектуальные нагрузки;
эмоциональные нагрузки;
режим работы.
Надбавка за интенсивность может быть постоянной выплатой, а может иметь разовый характер в зависимости от выполнения работником конкретных условий.
Важно! Чтобы надбавку или доплату за интенсивность отнести к расходам на оплату труда и учесть при расчете налога на прибыль организации, основание для ее выплаты должно быть задано в виде конкретных показателей и зафиксировано в документах:
трудовом договоре работника или коллективном договоре компании;
положении о премировании;
правилах внутреннего трудового распорядка и др.
При этом расходы должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены (п. 1 ст. 252 НК).
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Какими документами оформить надбавку за интенсивность
Условия начисления постоянной надбавки должны быть закреплены:
В локальных нормативных актах организации: правилах внутреннего трудового распорядка, положении об оплате труда, трудовом договоре или коллективном договоре.
Размер надбавки за интенсивность законодательно не установлен, поэтому работодатель вправе сделать это самостоятельно — фиксированной суммой или в виде процента от оклада (тарифной ставки), например, 15%. Допустимо прописать вилку надбавки «от и до» с учетом указания условий выплаты.
В случае если в ЛНА организации нет условия начисления надбавки, необходимо внести изменения в нормативные документы. Для этого нужно издать распорядительный документ (приказ). В документе нужно прописать все условия начисления надбавки, размер, сроки выплаты, основания и порядок отмены надбавок работникам или снижения их размера.
С изменениями в ЛНА организации обязательно необходимо ознакомить сотрудников под подпись (ст. 68 ТК).
Размер установленной надбавки и форму ее начисления необходимо прописать в дополнительных соглашениях к трудовым договорам сотрудников. Важно помнить, что, если в коллективном договоре зафиксирован определенный уровень надбавки, его нужно сохранять и в трудовых договорах с конкретными работниками. В противном случае возникает нарушение трудового законодательства, и ухудшается положение сотрудника (ст. 135 ТК).
На усмотрение работодателя сотрудникам могут производиться доплаты за интенсивность разового характера, которые не предусмотрены ЛНА. Выплата таких доплат осуществляется на основании приказа работодателя, с которым работники должны быть ознакомлены в общем случае под подпись.
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Особенности начисления надбавки
Пример № 1
В ООО «Космос» всему персоналу отдела маркетинга с 1 января 2024 года назначили надбавку за интенсивность труда в размере 25% от оклада. В подразделении работает маркетолог Алексей. Ему установлен оклад 39 000 руб. Размер надбавки Алексея равен 39 000 руб. x 25% = 9 750 руб. Заработная плата Алексея вместе с надбавкой составляет 39 000 руб. + 9 750 руб. = 48 750 руб. (до вычета НДФЛ).
В феврале 2024 года коллега Алексея PR-менеджер Николай уходит в отпуск, и Алексей будет временно выполнять его обязанности. Руководитель компании настаивает, что в феврале Алексею надбавка за интенсивность работы не положена, так как он будет дополнительно работать за другого сотрудника в ущерб своей основной деятельности. Прав ли генеральный директор?
Позиция руководителя противоречит статье 60.2 ТК. Согласно которой, сотруднику с его письменного согласия могут поручить выполнять в течение рабочего дня (смены) наряду с основной деятельностью по трудовому договору выполнение дополнительной работы по другой или этой же профессии за дополнительную плату.
Трудовой кодекс при этом не говорит про отмену каких-либо постоянных надбавок или доплат по основному месту работы. Поэтому в данном примере, маркетолог Алексей в феврале должен кроме оклада получать надбавку за интенсивность труда и доплату за исполнение обязанностей PR-менеджера Николая. С Алексеем заключили дополнительное соглашение о доплате за совмещение в размере 40% от оклада Николая (50 000 руб.).
Рассчитаем, сколько начислят Алексею в феврале:
39 000 руб. + 9 750 руб. + 50 000 x 40% = 68 750 руб. (до вычета НДФЛ).
Пример № 2
В ООО «Космос» сотрудникам отдела маркетинга установлены по штатному расписанию только оклады. В январе 2024 года маркеторолу Алексею назначили по приказу генерального директора надбавку за интенсивность работал над новым проектом.
В феврале он, кроме основной деятельности, совмещает обязанности PR-менеджера Николая. По приказу генерального директора, надбавку за интенсивность Алексею с 01 февраля отменяют — работа над новым проектом временно приостановлена. И за февраль он увидит в расчетном листке:
39 000 руб. + 50 000 x 40% = 59 000 руб. (до вычета НДФЛ).
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