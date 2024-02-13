Ввели надбавку за интенсивность: что это такое и по какой формуле считать

Когда в организации возникает необходимость увеличить работникам зарплату, то один из вариантов — добавить в систему материальной мотивации различные доплаты и надбавки. Например, надбавку за интенсивность труда. Как бухгалтеру отразить ее в кадровых документах и по какой формуле рассчитывать? Рассмотрим на конкретных примерах.

Заработная плата в соответствии со статьей 129 ТК состоит из трех частей:

Вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. Компенсационных выплат, цель которых — компенсировать работнику затраты и потери времени и здоровья в следствии определенных условий труда или особенностей самой трудовой функции. Стимулирующих выплат, цель которых — поощрить работников, мотивировать их на лучшее выполнение должностных обязанностей.

Выплата за интенсивность — надбавка или доплата?

Трудовой кодекс не дает четких определений надбавок и доплат и не проводит между ними разграничений.

Компенсационные доплаты и надбавки — это выплаты компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, которые отклоняются от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

К ним относятся выплаты:

Стимулирующие доплаты и надбавки — это выплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты.

К выплатам стимулирующего характера могут быть отнесены:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

выплаты за стаж непрерывной работы;

выплаты за качество выполняемых работ;

выплаты за наличие квалификационной категории;

выплата за материальную ответственность;

материальная помощь;

премии;

другие стимулирующие выплаты, которые носят как регулярный, так и разовый характер.

Перечень перечисленных надбавок и доплат является открытым и устанавливается работодателем самостоятельно (письмо Минтруда от 28.09.2020 № 14-1/ООГ-15412).

При этом все доплаты и надбавки, которые составляют систему оплаты труда в организации должны быть поименованы в локальных нормативных актах.

Работодателю следует указать в документах условия и порядок назначения надбавок, их размеры, сроки выплаты, основания и порядок отмены надбавок работникам или снижения их размера, в том числе с учетом финансового состояния работодателя и (или) наличия у работника дисциплинарных взысканий.

Доплата за интенсивность относится к выплате стимулирующего характера, которая назначается за профессионализм и высокие показатели.

В законодательстве отсутствуют четкие критерии таких показателей, как интенсивность и напряженность. К критериям интенсивности можно отнести:

умение выполнять большой объем должностных обязанностей;

умение применять глубокие и разносторонние знания по профессии;

В качестве критериев напряженности можно взять показатели нагрузки:

интеллектуальные нагрузки;

эмоциональные нагрузки;

режим работы.

Надбавка за интенсивность может быть постоянной выплатой, а может иметь разовый характер в зависимости от выполнения работником конкретных условий.

Важно! Чтобы надбавку или доплату за интенсивность отнести к расходам на оплату труда и учесть при расчете налога на прибыль организации, основание для ее выплаты должно быть задано в виде конкретных показателей и зафиксировано в документах:

трудовом договоре работника или коллективном договоре компании;

положении о премировании;

правилах внутреннего трудового распорядка и др.

При этом расходы должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены (п. 1 ст. 252 НК).

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Какими документами оформить надбавку за интенсивность

Условия начисления постоянной надбавки должны быть закреплены:

В локальных нормативных актах организации: правилах внутреннего трудового распорядка, положении об оплате труда, трудовом договоре или коллективном договоре.

Размер надбавки за интенсивность законодательно не установлен, поэтому работодатель вправе сделать это самостоятельно — фиксированной суммой или в виде процента от оклада (тарифной ставки), например, 15%. Допустимо прописать вилку надбавки «от и до» с учетом указания условий выплаты.

В случае если в ЛНА организации нет условия начисления надбавки, необходимо внести изменения в нормативные документы. Для этого нужно издать распорядительный документ (приказ). В документе нужно прописать все условия начисления надбавки, размер, сроки выплаты, основания и порядок отмены надбавок работникам или снижения их размера.

С изменениями в ЛНА организации обязательно необходимо ознакомить сотрудников под подпись (ст. 68 ТК).

Размер установленной надбавки и форму ее начисления необходимо прописать в дополнительных соглашениях к трудовым договорам сотрудников. Важно помнить, что, если в коллективном договоре зафиксирован определенный уровень надбавки, его нужно сохранять и в трудовых договорах с конкретными работниками. В противном случае возникает нарушение трудового законодательства, и ухудшается положение сотрудника (ст. 135 ТК).

На усмотрение работодателя сотрудникам могут производиться доплаты за интенсивность разового характера, которые не предусмотрены ЛНА. Выплата таких доплат осуществляется на основании приказа работодателя, с которым работники должны быть ознакомлены в общем случае под подпись.

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Особенности начисления надбавки

Пример № 1

В ООО «Космос» всему персоналу отдела маркетинга с 1 января 2024 года назначили надбавку за интенсивность труда в размере 25% от оклада. В подразделении работает маркетолог Алексей. Ему установлен оклад 39 000 руб. Размер надбавки Алексея равен 39 000 руб. x 25% = 9 750 руб. Заработная плата Алексея вместе с надбавкой составляет 39 000 руб. + 9 750 руб. = 48 750 руб. (до вычета НДФЛ).

В феврале 2024 года коллега Алексея PR-менеджер Николай уходит в отпуск, и Алексей будет временно выполнять его обязанности. Руководитель компании настаивает, что в феврале Алексею надбавка за интенсивность работы не положена, так как он будет дополнительно работать за другого сотрудника в ущерб своей основной деятельности. Прав ли генеральный директор?

Позиция руководителя противоречит статье 60.2 ТК. Согласно которой, сотруднику с его письменного согласия могут поручить выполнять в течение рабочего дня (смены) наряду с основной деятельностью по трудовому договору выполнение дополнительной работы по другой или этой же профессии за дополнительную плату.

Трудовой кодекс при этом не говорит про отмену каких-либо постоянных надбавок или доплат по основному месту работы. Поэтому в данном примере, маркетолог Алексей в феврале должен кроме оклада получать надбавку за интенсивность труда и доплату за исполнение обязанностей PR-менеджера Николая. С Алексеем заключили дополнительное соглашение о доплате за совмещение в размере 40% от оклада Николая (50 000 руб.).

Рассчитаем, сколько начислят Алексею в феврале:

39 000 руб. + 9 750 руб. + 50 000 x 40% = 68 750 руб. (до вычета НДФЛ).

Пример № 2

В ООО «Космос» сотрудникам отдела маркетинга установлены по штатному расписанию только оклады. В январе 2024 года маркеторолу Алексею назначили по приказу генерального директора надбавку за интенсивность работал над новым проектом.

В феврале он, кроме основной деятельности, совмещает обязанности PR-менеджера Николая. По приказу генерального директора, надбавку за интенсивность Алексею с 01 февраля отменяют — работа над новым проектом временно приостановлена. И за февраль он увидит в расчетном листке:

39 000 руб. + 50 000 x 40% = 59 000 руб. (до вычета НДФЛ).

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