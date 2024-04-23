Проблемы в расчете и уплате отдельных видов налогов

Современная налоговая система — сложная конструкция, объединяющая различные налоги и обязательства для бизнеса. Рассмотрим основные виды действующих в России предпринимательских налогов и приведем примеры налоговых проблем и задач, с которыми может столкнуться бизнес, а также кратко обозначим системы налогообложения для бизнеса.

Налоговая система

Начнем с основ. Налоговая система — совокупность налогов и сборов, установленных государством. Она основана на принципе смешанной системы налогообложения, то есть предприятия могут быть обязаны уплачивать как прямые, так и косвенные (например, НДС) налоги.

Кроме того, на бизнес также нередко ложатся обязанности администрировать налоги, плательщиками по которым выступают третьи лица — например, работники или контрагенты.

Налогообложение в России регулируется российским налоговым законодательством, состоящим из НК, федеральных налоговых законов и региональных налоговых законов, а также подзаконных актов, таких как постановления Правительства по налоговым вопросам. Правила по отдельным видам налогов и особенно некоторым налоговым льготам могут различаться от субъекта к субъекту.

Хотя в России и не прецедентная система права, то есть судебная практика не имеет прямой юридической силы, значение практики в налоговых вопросах все равно крайне велико. Это касается как судебных решений, так и разъяснений (писем) Минфина и ФНС.

Профессиональный анализ существующей практики по тому или иному вопросу позволяет выявить возможные аргументы контролирующих органов, усилить позицию налогоплательщика, а порой и предположить практическую вероятность успеха спора с налоговыми органами и необходимости защиты в судебном порядке. Наличие положительной практики может быть хорошим дополнительным аргументом в налоговом споре.

Налоговое законодательство регулярно изменяется и дополняется, чтобы соответствовать изменяющимся экономическим и финансовым ситуациям.

Рекомендуем предпринимателям и организациям обращать внимание на обновления налогового законодательства и прибегать к профессиональной помощи налоговых консультантов. СберРешения тщательно следят за изменениями налогового законодательства и развитием практики по налоговым вопросам, анализируют их с учетом собственного накопленного опыта, что обеспечивает актуальность наших налоговых консультаций.

Основные налоги бизнеса

Налог на прибыль

Основным налогом является налог на прибыль организаций. Стандартная ставка составляет 20% от общей прибыли, то есть разницы между доходами и расходами. Однако для некоторых категорий организаций и видов деятельности может быть предоставлено льготное налогообложение со сниженными ставками или освобождение от налогообложения, в том числе могут быть применимы специальные региональные льготы — чаще всего требующие инвестиций в регион.

Налог уплачивается за налоговый период, который составляет 1 календарный год, поделенный на отчетные периоды — кварталы. Доходы и расходы для целей налогообложения определяются и признаются в налоговой базе по особым правилам, установленным гл. 25 НК: не все доходы подлежат налогообложению, но и не все понесенные компанией расходы можно вычесть из налоговой базы.

Налогоплательщиками по налогу на прибыль могут выступать и иностранные организации, в том числе вообще не имеющие присутствия в России.

Пример: у российской компании имелся процентный заем, полученный от иностранной материнской компании, а также задолженность по оплате товаров перед независимым российским поставщиком. Другой независимый российский контрагент сам задолжал этой российской компании. Российская компания готовилась к закрытию, в связи с чем обратилась в «СберРешения» за консультацией по налоговым последствиям ликвидации в подобной ситуации.

Решение: так как компания рассматривала возможность погашения задолженности по займу путем взаимозачета с новым вкладом материнской компании в уставный капитал, мы проанализировали налоговые последствия и риски такого подхода и обратили внимание компании на то, что это повлечет за собой возникновение налога на сумму задолженности по процентам.

Кроме того, увеличение уставного капитала перед ликвидацией может вызвать вопросы налоговых органов как не имеющее деловой цели. В то же время мы указали на наличие возможности до конца 2023 года осуществить прощение такого долга без налоговых последствий.

При ликвидации с не погашенной кредиторской задолженностью по оплате товаров у компании возникнет налогооблагаемый доход, однако мы также привлекли внимание к наличию у компании возможности списать безнадежную дебиторскую задолженность в расходы для целей налога на прибыль, и проконсультировали ее по необходимому порядку действий.

Налог на добавленную стоимость

В отличие от налога на прибыль, окончательное бремя уплаты НДС фактически возлагается на конечного потребителя: он уплачивается на каждом этапе цепочки производства и распределения товаров и услуг до момента их продажи конечному потребителю.

Уплачивая НДС при продаже товаров или оказании услуг своим контрагентам, отдельные участники цепочки, как правило, могут вычесть суммы НДС выставленного им уже их поставщиками. Для правильного применения вычетов и расчета налога к уплате может потребоваться раздельный учет НДС по различным операциям, порядок ведения которого нужно закрепить в учетной политике для налогообложения.

Обратите внимание, что учетную политику нужно регулярно обновлять, это влечет налоговые последствия.

Основные ставки по НДС: стандартная 20%, а также пониженные 10% и 0%, при этом подтверждение права на применение пониженных ставок зачастую может быть сопряжено с необходимостью тщательной подготовки пакета документов, а само наличие такого права нередко является предметом сложного анализа. Объектом обложения НДС является не цена или доход, а реализация, в связи с чем НДС будет облагаться в том числе и безвозмездная передача имущества, и передача имущества в счет погашения долга. Налоговый период по НДС — квартал.

Пример: компания осуществляет поставки товаров контрагентам в Узбекистане, Армении, ОАЗ и Казахстане, а также реализует товары резидентам особых экономических зон.

Решение: анализ последствий по исполняемым Компанией договорам купли-продажи товаров показал, что во всех перечисленных случаях Компания имеет право на применение ставки НДС 0%, однако порядок подтверждения такой ставки различается в зависимости от конкретного договора. Так, один порядок применим для поставок в страны ЕАЗС (Армения, Казахстан), другой порядок применим для поставок в иные иностранные юрисдикции (Узбекистан, ОАЗ), а третий — для поставок товаров резидентам особых экономических зон, при которых товары помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

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Налог на имущество организаций

Еще одним налогом, взимаемым с организаций, является налог на имущество. Налогообложению подлежит только недвижимое имущество — что порой может порождать споры относительно того, какие объекты к нему относятся, а какие все же нет (например, это актуально для крупногабаритного оборудования). Облагаются налогом на имущество в том числе воздушные и морские суда. Налоговый период по налогу на имущество организаций равен календарному году.

По общему правилу налоговой базой для налога на имущество организаций является среднегодовая стоимость имущества в бухгалтерском учете, однако для отдельных видов имущества налоговой базой вместо этого является их кадастровая стоимость.

Это прежде всего актуально для деловых и офисных центров, включая помещения в таких зданиях — соответственно, даже если компании принадлежит только одно помещение в бизнес-центре, для нее будет важно понимать, подлежит ли налог на имущество уплате со среднегодовой или с кадастровой стоимости. Облагаемая по кадастровой стоимости недвижимость должна быть включена в особый перечень, составляемый каждым субъектом федерации отдельно в отношении каждого календарного года (например, для Москвы: постановление Правительства Москвы от 28.11.2014 № 700-ПП).

Так как налог на имущество является региональным налогом, региональные власти вправе сами устанавливать ставку налога на имущество, но ее размер не может превышать ставку, установленную НК (2,2% для имущества, облагаемого по среднегодовой стоимости, и 2% для имущества, облагаемого налогом по кадастровой стоимости).

Разные налоговые ставки могут быть предусмотрены в том числе для разных бизнесов и разных способов использования облагаемого имущества.

Пример: компании принадлежат здания, которые были включены в перечень объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости. Основанием для такого включения являлись характеристики земельных участков, на которых здания расположены.

Решение: мы установили, что здания были включены в перечень имущества, облагаемого налогом по кадастровой стоимости, на основании вида разрешенного использования земельных участков, на которых они находились. В результате анализа налогового законодательства и существующей практики мы пришли к выводу, что несмотря на буквальные формулировки текста положений НК включение объектов недвижимости в такие перечни на основании только лишь вида разрешенного использования их земельных участков неправомерно. С учетом этого мы подготовили для компании позицию по оспариванию включения принадлежащих ей зданий в такой перечень и обложения их налогом на имущество на основании кадастровой, а не среднегодовой стоимости.

Налог на доходы физических лиц

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих основную систему налогообложения, НДФЛ фактически заменяет налог на прибыль. Однако для бизнеса в целом НДФЛ обычно является прежде всего налогом третьих лиц — работников и исполнителей-физических лиц, уплату которого наниматель/заказчик фактически администрирует. НДФЛ также удерживается при выплате физическим лицам дивидендов.

Компания или ИП, выплачивающие доход физическому лицу, как правило, выступают налоговыми агентами и обязаны удержать из такого дохода сумму НДФЛ и перечислить ее в бюджет. Основными ставками НДФЛ являются 13%/15% для российских налоговых резидентов и 30% для нерезидентов, хотя для работников-нерезидентов со статусом высококвалифицированных специалистов ставка также будет составлять 13%/15%.

Важнейшими вопросами для работодателя является корректное определение того, какие выплачиваемые доходы следует и не следует облагать НДФЛ — что зависит как от видов дохода, так и от статуса налогового резидентства получателя, а порой и от иных дополнительных факторов, а также какую налоговую ставку необходимо применять.

За неуплату (неполную уплату) налога для налогоплательщика установлен штраф — 20% от суммы задолженности по налогу, также взимаются пени за всю длительность просрочки. А если недоимка возникла из-за умышленных действий налогоплательщика, штраф составит 40% от суммы недоимки. Долгое время норма о штрафе 40% считалась фактически мертвой и не применяющейся на практике, однако последние годы мы все чаще встречаем попытки налоговых органов доказать умысел налогоплательщика и вменить штраф по ставке именно 40%.

Налоговая система России включает в себя немало иных налогов и сборов — многие из них тоже весьма распространены, например, транспортный налог или земельный налог. Обширный практический опыт и квалификация СберРешений не ограничиваются только основными налогами. Мы будем рады предоставить профессиональные налоговые консультации по любым возникающим в ходе вашей деятельности вопросам, как в части упомянутых выше налогов, так и в отношении иных применимых к вашему бизнесу.

Системы налогообложения

В России существуют различные системы налогообложения, которые могут быть применены в зависимости от размера организации, вида деятельности и других факторов. Ниже представлены основные системы налогообложения:

Общая система налогообложения — наиболее распространенная система, по которой организации платят налог на прибыль и НДС по стандартным ставкам, а также налога на имущество и землю в соответствии с общими правилами. Данная система удобна организациям, у которых большая выручка, среди учредителей есть юридические лица, а большинство покупателей также применяют общую систему.

Упрощенная система налогообложения — система, предназначенная для малых и средних предприятий и предоставляет упрощенную процедуру расчета и уплаты налогов. УСН заменяет уплату (с некоторыми исключениями) налога на прибыль, НДС и налога на имущество. Остальные налоги нужно платить, как на общем режиме. Если у организации большинство контрагентов — неплательщики НДС, не очень много сотрудников, мало основных средств, то стоит присмотреться к УСН.

Патентная система — режим налогообложения для индивидуальных предпринимателей, в рамках которого налог уплачивается в фиксированном размере, вне зависимости от объема осуществляемой деятельности и реального дохода. Он может применяться только к определенным видам деятельности. Получить патент можно на календарный год или на несколько месяцев в течение года. Декларации по патентной системе нет, но нужно вести книгу учета доходов.

Стоит отметить, что просуществовавшая долгое время система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) прекратила применяться с 2021 года и на данный момент налогоплательщикам уже не доступна.

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