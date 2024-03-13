Когда работодатель и работник могут обратиться в суд

Прежде чем говорить о рассмотрении споров с работниками в судах и выстраивании стратегии защиты для бизнеса, разберемся в том, в каких случаях работник и работодатель могут обратиться в суд.

Для начала отметим, что тот, кто обращается в суд для защиты своих нарушенных прав, называется истцом. Истец предъявляет в суд исковое заявление или же попросту иск, в котором указывает ряд обязательных пунктов (ст. 38, 131 ГПК). Истец предъявляет иск к ответчику, т.е. к тому, кто предполагается нарушителем прав истца (ст. 38 ГПК).

Также в трудовых спорах истцами могут выступать не только работник и работодатель, но и иные лица, например, прокурор в интересах работника (апелляционное определение Московского городского суда от 13.07.2022 по делу № 33-20922/2022).

Когда работодатель может обратиться в суд

Работодатели имеют не такой широкий спектр возможностей для обращения в суд с иском к работнику, но все же в ряде случаев это возможно.

Также работодатель может подать иск для возмещения убытков, причиненных разглашением коммерческой тайны (п. 3 ч. 3 ст. 11 закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», апелляционное определение Нижегородского областного суда от 19.11.2019 № 2-431/2019, 33-13592/2019) или о возмещении работодателю затрат на обучение, в случае если это предусмотрено трудовым или ученическим договором, соглашением об обучении (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда от 17.04.2017 г. № 16-КГ17-3).

Бывают и особо экзотические случаи, например, Роструд в случае, когда работник пропадает и не выходит на связь, рекомендует работодателям перед увольнением такого работника обращаться в суд с заявлением о признании пропавшего работника безвестно отсутствующим. (Вопрос: Работник не выходит на работу, на звонки не отвечает, работает вахтовым методом, адрес проживания в другом городе, на письма о запросе дать объяснения нет ответа. От коллег была информация, что он осужден. Можем ли мы уволить работника в связи с отсутствием на работе (если да, то по какому основанию)? (Сайт «Онлайнинспекция.РФ», 2022)).

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Когда работник может обратиться в суд

У работника гораздо больше возможностей для обращения в суд с иском к работодателю.

В первую очередь, это обращение в суд с требованием о признании гражданско-правового договора трудовым или о признании отношений трудовыми (ст. 19.1 ТК, апелляционное определение Московского городского суда от 15.03.2023 по делу № 33-8646/2023). Обычно вместе с таким требованием предъявляются и иные требования, в том числе это может быть требование об обязании внести в трудовую книжку запись о работе (апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 01.11.2022 № 33-23534/2022 по делу № 2-661/2022).

Во вторую очередь, это требование о восстановлении на работе (апелляционное определение Московского городского суда от 03.03.2022 по делу № 33-5104/2022).

Такое требование может предъявлено в самых разных случаях, не только в случае увольнения работника по инициативе работодателя.

Также работник может потребовать восстановления на работе при увольнении по собственному желанию, по соглашению сторон и так далее. Поэтому потенциально рискованно абсолютно любое увольнение работника.

Следует отдельно выделить «зарплатные» требования работников. Например, это требование о взыскании задолженности по зарплате, о взыскании компенсации (процентов) за задержку зарплаты, об индексации зарплаты (ст. 236 ТК, апелляционное определение Московского городского суда от 31.03.2022 по делу № 33-9535/2022, апелляционное определение Московского городского суда от 24.03.2022 по делу № 33-7514/2022, апелляционное определение Верховного суда Чувашской Республики от 13.07.2022 по делу № 33-1981/2022).

Также достаточно часто работники предъявляют требование о взыскании компенсации морального вреда вместе с «основными» требованиями (ст. 237 ТК).

Работники могут предъявлять и иные не указанные выше требования, в том числе их разные комбинации в одном исковом заявлении. Активному обращению работников в суды также способствует то, что работники-истцы в отличие от работодателей-истцов освобождены от уплаты госпошлины во всех инстанциях (пп. 1 п. 1 ст. 336.36 НК, определение Конституционного Суда от 21.12.2011 № 1636-О-О).

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